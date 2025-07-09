好吃又健康！日本傳統食材「寒天」：由專業醫生解說功效並介紹簡單食譜

使用日本傳統食材「寒天」製作的甜點，滑溜順口，是人氣的夏日聖品。我們採訪了經常推薦民眾食用寒天的醫師，他說「寒天很適合注重養生的人」。一起來了解寒天的功效及食用方式，同時也介紹幾道簡單的寒天食譜，試試好吃又健康的寒天吧！

驚人的保水力有助減重 寒天傳統製程中，會在冬季將心太放在戶外風乾，歷時約兩週，重複此凍結乾燥的過程，如此可去除雜質，最終提煉出無味無臭的白色物體——寒天。在乾燥的狀態下，寒天有80%至90%由膳食纖維組成，主要為「寒天醣（agarose）」與「寒天果膠（agaropectin）」，其膳食纖維含量在食品界可說是數一數二。 寒天曾經是日本主要出口商品之一。1880年代初期，德國科學家柯霍利用寒天培養基成功培養出結核菌。後來，英國的弗萊明發現世界第一種抗生素的盤尼西林（青黴素）時，也同樣使用了寒天培養基。這些都是榮獲諾貝爾獎的偉大科學成就。

實驗用的寒天培養基（PIXTA） 「正因如此，寒天在海外是以細菌培養的培養基而聞名，並非食品。對近代醫學發展有卓越貢獻的寒天，竟然源自日本，而且是江戶時代就有，不覺得很厲害嗎？」 對寒天讚不絕口的是橫濱市立大學名譽教授暨內科醫師杤久保修，他是研究寒天健康功效的先驅。

拿著寒天棒的杤久保先生（nippon.com） 「寒天最大的特點在於富含膳食纖維及其特殊性。膳食纖維是網狀結構，而寒天的網格排列相當細密，能保留多達100倍的水分。順道一提，蒟蒻保水度大約30倍。 此驚人的保水能力，在進入人體腸道後發揮了極大功用。 「因為會產生飽足感，故可防止過量進食，對減重很有幫助。寒天在腸道不會被吸收，本身熱量幾乎為零，因此不論吃進多少，都會以糞便形式排出體外，不用擔心變胖問題。」 而改善排便情況後，身體新陳代謝也會提升，有效幫助體內毒素清除及廢物排出，成為打造健康肌膚的一大助力。