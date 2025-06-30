入浴與「清潔」的歷史：「愛乾淨喜歡泡澡的日本人」一說由何而來？與「民族性」有何關聯？

「不洗澡」現象

2024年春天，「不洗澡圈」（風呂キャンセル界隈）在SNS社群平台上引起廣泛討論，此現象亦在年輕人之間蔚為風潮，指的是「覺得泡澡或洗澡很麻煩」或「不會每天洗澡」的人。

川端美季指出，「日文原文中有『取消』之意，表示背後隱含著認為每天洗澡是理所當然，」「這種理所當然的想法從何而來？又是如何形成的？我對這點相當感興趣。」

許多日本人從小到大被家長叮嚀，要在晚餐前先洗澡，也有許多人在旅行途中，渴望在熱氣𣱣氳的浴缸裡好好泡澡放鬆，而非單純快速淋浴。

川端自己在童年時期也曾納悶，為何父母總是熱切地叫她去洗澡。也正因為過去的經驗，讓她選擇以日本人入浴習慣作為研究主題。

「我覺得，『入浴習慣』或多或少影響了日本人對乾淨整潔的定義。順著歷史脈絡來看，我想探究這個『日本人是喜歡泡澡愛乾淨的民族』的觀點是如何產生的。」

江戶時代，浴池髒污？

自古以來，日本各地皆流傳著人們泡溫泉的傳説。6世紀中期，當佛教傳入日本，各地寺院開始設置浴場及蒸氣室，不只提供給僧侶使用，也開放一般參拜民眾使用。接受參拜民眾佈施的同時，也可累積佛界功德。

後來，開始出現以營利為目的的錢湯（大眾澡堂），到了江戶時代尤為盛行。根據記載，德川家康進入江戶隔年的1591年，出現了第一間錢湯，到了17世紀前半，各個鄉鎮市幾乎都有自己的錢湯。

「隨著幕府建立，陸續興建大規模土木工程，吸引許多勞動者聚集。不光是江戶，像大阪、京都等地也隨著都市化發展而廣設錢湯。當時這些錢湯被稱為『湯屋』，以蒸氣浴為主。人們經常來光顧錢湯，因為可以促進排汗、清潔身體、使用後讓人感到神清氣爽。」

「江戶中期的儒學者貝原益軒於其著作《養生訓》提到，使用熱水泡澡可促進排汗、消耗精力，對身體有害，不應過度。可以想見當時民眾泡澡頻率之高，已到必須提醒節制的地步。」

「石榴口」乃當時湯屋的主流結構，是一種將沐浴區和大浴場以木板門隔開的形式。其中有部分通往浴場的入口門樑較低，必須俯身通過，這是為了防止蒸氣外洩的構造，以保持室內溫度。

「石榴口內的浴場光線昏暗，即使浴池裡面有漂浮物，人們也不一定會察覺。而且當時並無供水設備，因此無法頻繁更換浴池的水。」



山東京傳著作《賢愚湊錢湯新話》中描繪的石榴口（國立國會圖書館藏）