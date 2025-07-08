使用食材一目了然的「食材圖示」：讓大阪・關西萬博的外國遊客安心飲食

使用食材一目了然的「食材圖示」：讓大阪・關西萬博的外國遊客安心飲食飲食 設計
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把苦澀經驗化為力量，決心創業
日本是在1964年的東京奧運導入運動項目圖示，只要看圖案就知道各項競技活動，因而引起矚目，並且在世界各地擴及開來。「食材圖示」則讓人一看就知道料理所使用的食材，目前開發出38種品項的圖案，除了可能引起過敏的小麥、蛋、蕎麥、甲殼類及堅果類以外，還有宗教理由和純素主義者（Veganism）不能食用的豬肉、酒精等等。
「食材圖示」是由神戶市的新創企業「FOOPICT」開發。根據公司代表菊池信孝表示，2005年他還是大學生的時候，想要招待從沙烏地阿拉伯首次來到日本的穆斯林教徒享用和食，到處尋找料理裡面沒有豬肉或酒精的店。但是，找不到可以安心用餐的地方，只好請他吃大型漢堡連鎖店的魚排漢堡。這段苦澀經驗成為他開發食材圖示的契機。
堅持要「看起來很好吃」
為了要讓食材圖示能夠走向國際標準化，菊池訪問了在圖示業界擁有亮眼實績的設計總監。雙方幾經討論的結果，一致認為既然是呈現食物，對圖示的堅持是要「看起來很好吃」。外形是介於圓與方之間的超橢圓，背景則是卡士達醬的黃色，而圖案採用的褐色可以讓人聯想到燉煮料理的多蜜醬汁。以日本人和外國人各750名為對象，總共1500名，對試作圖示進行測試，調查理解度和視覺辨識性，不斷改良而成。
其中，最令人費盡心思的是乳製品。一開始是使用集乳罐圖，但外國人的理解度僅止於70%，不太理想，後來又改成牛奶盒。但是，根據國家、地區的不同，得知有些地方不使用牛奶盒，最後則是在牛奶瓶上面繪製乳牛圖案，理解度提升至超過90%。
酒精圖示有2種。和食等料理上使用的日本酒，加熱後成分會揮發，所以別出心裁地把「料理用酒」的圖示背景反白以做區別。
「我切身感受到圖示的必要性，它能夠克服國家地區及文化差異的問題。」（菊池）
把安全、安心飲食推向國際
經過多次嘗試後，2010年完成符合日本產業規格（JIS）及國際標準化機構（ISO）的14種品項。19年，在大阪市召開20國集團首腦會議（G20高峰會）上被採用，受到矚目。24年，追加了過敏原標示新規定的夏威夷豆（Macadamia Nut），食品圖示的設計也與時俱進，從構想開始到現在的20年間，一共完成了38種品項。
現在，以成田、羽田、關西等國際機場，以及餐廳和飯店等外國人多的場所為主，除了國內大約有100間公司、超過1600家店舖以外，食材圖示也運用在食品包裝上。在大阪・關西萬博會場內，以大阪外食產業協會的外食展館為首，共有八十多處的餐飲店在菜單或價目表上採用食品圖示，在視覺上向國內外的參觀者傳達安全、安心的飲食資訊。
菊池表示：「食品圖示受到很多人的讚同，我深感榮幸。即使國家地區及文化不同，為了能夠一起用餐，共同享受飲食的愉悅，不只在日本，我也希望食材圖示能夠擴及海外。」
甚至，把食材圖示運用在災害發生時的因應上，也被寄予高度期望。2011年發生東日本大地震時，聚集在避難所的民眾裡面不乏食物過敏的人或外國人，可是在使用食材的情報提供上不夠充分，有鑒於此，國家和地方自治單位正攜手合作，讓災害應變時的避難所配備趨於完善。
採訪、撰文：nippon.com編輯部
標題照片：38種品項的食材圖示中，基本的16種品項。（© FOODPICT & NDC Graphics）