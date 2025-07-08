使用食材一目了然的「食材圖示」：讓大阪・關西萬博的外國遊客安心飲食

飲食 設計

在大阪・關西萬博會場內開設的餐飲店，採用「食材圖示」，將每道料理使用的食材用圖畫文字呈現，廣受好評。這是為了因應基於宗教理由或過敏等因素而有飲食禁忌的外國遊客而生的，跨越語言隔閡，一目了然的食材圖示，讓大家可以吃得安全又安心。
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把苦澀經驗化為力量，決心創業

日本是在1964年的東京奧運導入運動項目圖示，只要看圖案就知道各項競技活動，因而引起矚目，並且在世界各地擴及開來。「食材圖示」則讓人一看就知道料理所使用的食材，目前開發出38種品項的圖案，除了可能引起過敏的小麥、蛋、蕎麥、甲殼類及堅果類以外，還有宗教理由和純素主義者（Veganism）不能食用的豬肉、酒精等等。

「食材圖示」是由神戶市的新創企業「FOOPICT」開發。根據公司代表菊池信孝表示，2005年他還是大學生的時候，想要招待從沙烏地阿拉伯首次來到日本的穆斯林教徒享用和食，到處尋找料理裡面沒有豬肉或酒精的店。但是，找不到可以安心用餐的地方，只好請他吃大型漢堡連鎖店的魚排漢堡。這段苦澀經驗成為他開發食材圖示的契機。

堅持要「看起來很好吃」

為了要讓食材圖示能夠走向國際標準化，菊池訪問了在圖示業界擁有亮眼實績的設計總監。雙方幾經討論的結果，一致認為既然是呈現食物，對圖示的堅持是要「看起來很好吃」。外形是介於圓與方之間的超橢圓，背景則是卡士達醬的黃色，而圖案採用的褐色可以讓人聯想到燉煮料理的多蜜醬汁。以日本人和外國人各750名為對象，總共1500名，對試作圖示進行測試，調查理解度和視覺辨識性，不斷改良而成。

其中，最令人費盡心思的是乳製品。一開始是使用集乳罐圖，但外國人的理解度僅止於70%，不太理想，後來又改成牛奶盒。但是，根據國家、地區的不同，得知有些地方不使用牛奶盒，最後則是在牛奶瓶上面繪製乳牛圖案，理解度提升至超過90%。

牛奶圖示的設計變遷。左起是集乳罐、牛奶盒，演變成現在的牛奶瓶（© FOODPICT & NDC Graphics）
牛奶圖示的設計變遷。左起是集乳罐、牛奶盒，演變成現在的牛奶瓶（© FOODPICT & NDC Graphics）

酒精圖示有2種。和食等料理上使用的日本酒，加熱後成分會揮發，所以別出心裁地把「料理用酒」的圖示背景反白以做區別。

「我切身感受到圖示的必要性，它能夠克服國家地區及文化差異的問題。」（菊池）

把安全、安心飲食推向國際

經過多次嘗試後，2010年完成符合日本產業規格（JIS）及國際標準化機構（ISO）的14種品項。19年，在大阪市召開20國集團首腦會議（G20高峰會）上被採用，受到矚目。24年，追加了過敏原標示新規定的夏威夷豆（Macadamia Nut），食品圖示的設計也與時俱進，從構想開始到現在的20年間，一共完成了38種品項。

現在，以成田、羽田、關西等國際機場，以及餐廳和飯店等外國人多的場所為主，除了國內大約有100間公司、超過1600家店舖以外，食材圖示也運用在食品包裝上。在大阪・關西萬博會場內，以大阪外食產業協會的外食展館為首，共有八十多處的餐飲店在菜單或價目表上採用食品圖示，在視覺上向國內外的參觀者傳達安全、安心的飲食資訊。

大阪・關西萬博會場內設置的菜單看板（FOOPICT提供）
大阪・關西萬博會場內設置的菜單看板（FOOPICT提供）

大阪・關西萬博會場內販售的幕之內便當也有食材圖示（FOOPICT提供）
大阪・關西萬博會場內販售的幕之內便當也有食材圖示（FOOPICT提供）

菊池表示：「食品圖示受到很多人的讚同，我深感榮幸。即使國家地區及文化不同，為了能夠一起用餐，共同享受飲食的愉悅，不只在日本，我也希望食材圖示能夠擴及海外。」

甚至，把食材圖示運用在災害發生時的因應上，也被寄予高度期望。2011年發生東日本大地震時，聚集在避難所的民眾裡面不乏食物過敏的人或外國人，可是在使用食材的情報提供上不夠充分，有鑒於此，國家和地方自治單位正攜手合作，讓災害應變時的避難所配備趨於完善。

採訪、撰文：nippon.com編輯部

標題照片：38種品項的食材圖示中，基本的16種品項。（© FOODPICT & NDC Graphics）

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