使用食材一目了然的「食材圖示」：讓大阪・關西萬博的外國遊客安心飲食

把苦澀經驗化為力量，決心創業

日本是在1964年的東京奧運導入運動項目圖示，只要看圖案就知道各項競技活動，因而引起矚目，並且在世界各地擴及開來。「食材圖示」則讓人一看就知道料理所使用的食材，目前開發出38種品項的圖案，除了可能引起過敏的小麥、蛋、蕎麥、甲殼類及堅果類以外，還有宗教理由和純素主義者（Veganism）不能食用的豬肉、酒精等等。

「食材圖示」是由神戶市的新創企業「FOOPICT」開發。根據公司代表菊池信孝表示，2005年他還是大學生的時候，想要招待從沙烏地阿拉伯首次來到日本的穆斯林教徒享用和食，到處尋找料理裡面沒有豬肉或酒精的店。但是，找不到可以安心用餐的地方，只好請他吃大型漢堡連鎖店的魚排漢堡。這段苦澀經驗成為他開發食材圖示的契機。

堅持要「看起來很好吃」

為了要讓食材圖示能夠走向國際標準化，菊池訪問了在圖示業界擁有亮眼實績的設計總監。雙方幾經討論的結果，一致認為既然是呈現食物，對圖示的堅持是要「看起來很好吃」。外形是介於圓與方之間的超橢圓，背景則是卡士達醬的黃色，而圖案採用的褐色可以讓人聯想到燉煮料理的多蜜醬汁。以日本人和外國人各750名為對象，總共1500名，對試作圖示進行測試，調查理解度和視覺辨識性，不斷改良而成。

其中，最令人費盡心思的是乳製品。一開始是使用集乳罐圖，但外國人的理解度僅止於70%，不太理想，後來又改成牛奶盒。但是，根據國家、地區的不同，得知有些地方不使用牛奶盒，最後則是在牛奶瓶上面繪製乳牛圖案，理解度提升至超過90%。



牛奶圖示的設計變遷。左起是集乳罐、牛奶盒，演變成現在的牛奶瓶（© FOODPICT & NDC Graphics）

酒精圖示有2種。和食等料理上使用的日本酒，加熱後成分會揮發，所以別出心裁地把「料理用酒」的圖示背景反白以做區別。

「我切身感受到圖示的必要性，它能夠克服國家地區及文化差異的問題。」（菊池）