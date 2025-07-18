相撲部屋的影片經營能夠拯救相撲界的未來嗎？堅持傳統，加強規範

相撲界有越來越多的相撲部屋致力投入YouTube頻道經營，透過影片可以看到力士至今不太為人知的真實面貌和日常生活，觀看次數不斷攀升。對於面臨新弟子招募困難的相撲界而言，發布影片似乎獲得一定的效果。

力士齊聲喊「ごっちゃんです」（開動） 當特濃沾麵全部端上桌後，力士們雙手合十，齊聲喊道：「ごっちゃんです」（相撲行話，意思是「開動」）。大家紛紛把麵條沾上醬汁吸入口中，吃完再來一碗。力士們說：「海鮮味道真的很濃郁」「太棒了」，在鏡頭前分享美食心得，副餐的日式唐揚雞也是一口接著一口。 二子山部屋的YouTube影片「【享用三田製麵的力士】綜合特濃沾麵・生蛋拌麵・唐揚雞・鯛魚湯頭鹽味沾麵」，收錄了親方（相撲部屋的掌門人）與力士包下店鋪2層樓的空間，眾人享受餐點的模樣，觀看次數超過1030萬次的熱門影片。 二子山部屋在3年前開設YouTube頻道「二子山部屋 sumo food」，推出「相撲道／sumo life」及「假日／holiday」等的企劃，一共發布了近270支影片，其中也有像是「無剪接晨間訓練」之類的影片，把現實中的訓練情形直接傳達給觀眾，頻道訂閱人數約49萬人，位居相撲界之首。因為影片也附上英文字幕，吸引了很多外國人收看，到目前為止的累積觀看次數估計超過2億次。