科幻漫畫家士郎正宗的軌跡：《攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL》預言的未來人類

漫畫家士郎正宗在1989年開始連載的代表作《攻殼機動隊》中，畫出以網路為首的尖端情報化社會，彷彿早已預見現代社會的運作方式，這樣的世界觀擄獲了許多讀者的心。現在就讓我們一同解讀蘊含在作品中的訊息，並深入剖析這位令世界瘋狂的作家的魅力。

預言網路時代 《攻殼機動隊》早已預知未來── 以科幻漫畫《攻殼機動隊》為原作的全球最知名作品，就是押井守導演的動畫電影《攻殼機動隊》（1995年）。續集《攻殼機動隊2 INNOCENCE》（2004年）更在藝術性、思辯性等層面獲得高度評價，是第一部被坎城影展正式選為競賽片的日本動畫。 筆者在開頭使用「預言」這個詞的理由，是因為原作開始連載於1989年。日本的「網路元年」是1995年，此作品卻在6年前就開始連載，描繪出網路（電腦）普及，人們不必手持電話便可通話，侵入彼此的現實感官和世界認知，令人搞不清真偽，非常驚異。此外，還搶先呈現出現代慾望，利用「義體」這種生化人的設定，讓人們運用虛擬形象或整形美容脫離肉身，自由地改造身體。

《攻殼機動隊》連載時的原畫。《Young Magazine海賊版》1989年5月號本文（攻殼機動隊） ©︎士郎正宗/講談社 為何能夠「預知」呢？ 這個祕密已在探究士郎正宗的軌跡、創作術、構思源頭的「士郎正宗世界展～《攻殼機動隊》與創造軌跡」（在世田谷文學館舉辦到8月17日）中公開。 展覽中，已明白表示士郎愛看《科學》等眾多科學雜誌。 士郎在年表上補充自己的看法，「其實科學雜誌的主題探索會比娛樂的科幻世界更早」、「現在蔚為話題的事物要反映在科幻世界中，其實還要很久」，他幼時就受到圖像吸引，持續閱讀科學雜誌，吸收新的知識見聞與未來預測。以此為基礎，利用「外推法」的理論和視覺聯想，讓他成功達到「預測」未來的結果。一個優秀的科幻作家、學者或評論家，能「判讀」20年以後的未來。

舉辦「士郎正宗世界展」的東京世田谷文學館的展間入口