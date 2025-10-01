千年傳統，歷久彌新────版元．東京松屋秉持信念培育職人、重振「江戶唐紙」風華

戰後日本高度經濟成長期，作為裱褙材料的傳統和紙「江戶唐紙」宛如風中殘燭，面臨存續危機。本文訪問了耗費漫長歲月積極投入復興的版元和紙批發商，並且親自來到傳承傳統工藝職人技術的現場進行採訪。

耗時30年復刻樣本冊 由於江戶城頻繁發生火災，隔扇的需求量大增，唐紙的製造也迎來了全盛時期。然而，1923年發生了關東大地震，數以千計的版木遭到祝融燒毀。之後復刻或新刻的版木，又在1945年的東京大轟炸中再次化為灰燼。雖然戰後大型版木得以復刻，但版元的規模縮小甚至停業，導致需要手工製作的唐紙產量銳減。 河野的父親，即現任社長伴利兵衛（充弘），於1963年以繼承家業的形式進入東京松屋工作。當時正值高度經濟成長期的建築熱潮，隔扇紙的主流已轉變為機器抄紙與滾筒印刷。東京松屋也轉以經銷量產商品為主，但伴社長每次翻閱好不容易從戰前保存至今的樣本冊（日語所言的「見本帳」），便會產生「為什麼這麼美麗的東西無法重新問世呢？」的想法，在這股念頭的驅動下，他下定決心「有朝一日定要重振江戶唐紙的風華」。

戰前東京松屋的樣本冊，也就是現今的目錄 伴社長一間接著一間地拜訪職人，找出許多沒在使用、擱置在櫃子上蒙塵的版木。他還根據民宅或寺院裡留存的古老唐紙，重新雕刻版木，穩健踏實地投入復刻工作。經過了30年的歲月，終於在1992年發行了樣本冊《彩（IRODORI）》，其中收錄了393款手工抄和紙與手工印刷的江戶唐紙。 1999年，江戶唐紙被日本政府指定為傳統工藝品，再度受到矚目。但另一方面，負責承接訂單的工坊職人卻日益高齡化，技術傳承岌岌可危。秉持著「絕不能讓平安時代以來流傳千年的唐紙文化就此斷絕」的信念，版元東京松屋選擇了在公司內部設立製作部門，自行製作唐紙。

手工印刷紋樣 江戶唐紙運用「木版印刷」、「澀型捺染印刷」及「撒上金銀粉末」等專業技法，創造出了各式各樣的裝飾。製作部門負責人高杉裕也向我們示範了「木版金雲母印刷」的工序。

高杉將調製好的顏料，用刷毛塗在篩子的紗布表面上 與版畫的訣竅相同，將顏料塗在版木的凸起部分，再拓印到和紙上。但如果只有表面沾印上顏料，紙張受潮便會捲曲，因此必須事先讓紙背保持微濕，以衡平紙張。根據和紙種類、當天氣溫與濕度的不同，製作時需要進行細微調整。為了確保同一房間的隔扇紙沒有色差或濃淡不均，即使印刷多張，也必須呈現相同的成品，因此需要非常小心謹慎。

需要兩個人一同調整紙張的位置

用篩子將顏料輕輕地按壓在版木的凸起部分上 塗在篩子上的顏料是淡黃色的「金雲母」。是將顏料、雲母粉與具有黏著作用的海藻「布糊」混合，並根據所使用的和紙調整顏色。版木上的圖案是牡丹花。顏料塗好後，小心翼翼地將和紙覆蓋在版木上，再像撫摸一樣輕柔地以手掌滑過，將紋樣轉印到紙上。江戶唐紙的特色之一，就是不使用傳統竹皮的拓印工具「馬連」，而是徒手印刷。

拓印前先摸摸頭髮，能增加手的滑順度。這是從年長的職人那裡學來的小技巧

感受到全神貫注的職人魂

完成印刷的瞬間，掠過一股緊張感 輕輕地掀起紙張，眼前出現了在顏料階段無法想像的光芒。在極淺的灰色背景上，牡丹花恬靜地閃耀著。據說，由於雲母印刷在夜晚會因為燭光或月光的照射，呈現出與白天不同的樣貌，這種技法自古以來便深受人們喜愛。

牡丹花圖案在光線照耀下，散發出高貴典雅的光彩

在公司內部培育職人 高杉出生於新潟縣，曾以音樂為志向而來到東京，就讀專門學校，但難以維持生計。由於祖父與父親都是木匠，他在24歲時進入了與門窗裝飾相關的東京松屋工作。 一開始負責的是業務，但入社約六年後，公司指派他前往裱褙公會的訓練學校上課。在那裡，他學習了裱褙隔扇、製作掛軸等，將自家公司販售的紙張製成最終產品的技術。經過了兩年的學習，他取得了裱褙技師的國家證照 。 不久後，公司內部成立了製作部門，高杉也踏上了製作唐紙的職人之路。 和紙的種類繁多，根據原料、產地、抄紙法與用途而異。原本就喜歡手作的高杉，全心投入到唐紙製作的樂趣裡。他向退休的職人學習技術，並自己摸索了三、四年後，逐漸領悟了所學技術背後的意義，真實地感受到了自己的進步。 高杉表示：「即使製作相同的東西，也無法做到完全一模一樣，這正是手工印刷獨有的韻味。雖然這點很困難，但也是它的有趣之處。」即使現在累積了豐富經驗，每當他看到江戶時代的唐紙，仍會不斷思考「怎麼有辦法做出那樣的東西？」。他的夢想是有朝一日創作出以大自然為主題的原創圖案。

道具也是自己費盡心思準備的。左下是為了畫出條紋圖案，刷毛之間有間隙的木柄毛刷 高杉從事製作工作已有十年。由於後繼無人，他親眼目睹許多唐紙工房陸續歇業，也深刻體會到職人很難自食其力生存下去。他表示：「能夠在版元公司以員工身分製作唐紙，是個非常難能可貴的環境 。」