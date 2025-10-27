氣溫上升對農業造成巨大衝擊：白米和水果品質下降，產量減少

近年來，日本持續出現創紀錄的高溫天氣，對農業造成了重大影響。氣溫上升和氣候異常，是一個與我們餐桌上的白米、蔬菜和水果的品質及收成直接相關的問題。

氣溫上升引發的變化 日本列島南北狹長，北海道屬於冬季寒冷且大量積雪的嚴寒氣候，南部的九州、沖繩等廣大地區則屬於亞熱帶氣候。 處於這種自然條件下的日本， 2023年氣溫急劇上升，至今仍保持著上升趨勢（參考下圖）。 尤其是夏季氣溫逐年升高，最高氣溫超過35度的日子越來越多。其中原因之一，在於夏季太平洋高氣壓勢力不斷增強。特別是太平洋西部菲律賓周邊海域的海水溫度一旦上升，日本附近的高氣壓就會增強，容易出現連日晴朗的天氣。如此一來，不僅是夏季，秋季也會持續高溫；冬季即使出現短時間的寒潮天氣，但總體上氣溫也處於上升趨勢。 另外，氣溫上升會導致大氣中的水蒸氣含量增加，驟降暴雨的情況越來越多。這導致洪水和內澇災害加劇，同時，雨天減少，乾旱風險也在升高。換言之，日本的氣候正朝著「高溫且極端降雨」的方向變化，對農業來說，形勢極其嚴峻。