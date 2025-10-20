成就拉夫卡迪奧．赫恩的小泉節──體現「孝道」的傳述者

以採集日本古老傳說而創作出《怪談》等無數傑作的拉夫卡迪奧．赫恩（Patrick Lafcadio Hearn），在他40歲來到日本之前，從未系統性地學習過日語。而支撐起他整個創作生涯的，正是妻子小泉節（セツ＝Setsu）的全心奉獻。

沒落士族出身的剛毅之女 赫恩赴任松江後，為了適應異鄉日本的生活，打算僱用女傭。經人介紹，他見到了小泉節。受到「日本趣味」（Japonism。意指日本參與了19世紀的萬國博覽會，展出浮世繪、琳派繪畫、工藝品等日本美術與風格，廣獲歐洲矚目，在當時的法國美術界擁有顯著影響力──譯註）所塑造的東方女性形象影響的赫恩，對於所謂的「武士之女」滿懷浪漫想像，期待她纖細秀麗而楚楚動人。然而，小泉節手腳粗壯、氣質剛健，完全顛覆了他的想像。桑原羊次郎在1950年出版的《松江的八雲生活》（松江における八雲の生活）記載，赫恩曾不滿地說：「這才不是士族千金，而是農家之女。」 其實，生於1868年的小泉節確為松江藩（統治出雲、隱岐兩國之藩，位於現在的島根縣──譯註）俸祿三百石的御番頭小泉家次女，是貨真價實的士族出身。然而時逢明治維新，社會動盪，松江的士族多半難以適應而沒落。節自幼即被子女眾多的小泉家送至親戚稻垣家作養女。她的天性好強、勤奮不懈，在尋常小學校（明治時期設置的基礎教育機構，6歲以上就讀，起初為4年學制，1907年由於義務教育延長，改為6年，其後逐漸改制為現今的小學體制──譯註）成績優異，但因稻垣家境拮据，下等科畢業後便無法升入上等科。她壓抑求學之心，專注於操作織布機維持生計，也因此鍛鍊出結實的臂膀與雙腿。 正是這段貧困經歷，讓她與赫恩的命運交會。節的第一段婚姻，因不堪稻垣家的貧苦而棄家逃離。為了撫養親生雙親與養父母，她不顧外界異樣眼光，只能選擇成為「年輕西洋男子獨居宅邸中的寄宿女傭」。