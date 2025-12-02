製作「海洋地圖」，助力漁業災後重建！

能登半島2024年元旦發生的地震，除了引發海嘯，還導致觀測史上最大規模的海底隆起。給海洋環境帶來巨大影響，影響船舶安全航行和停靠，給漁業帶來沉重打擊。為了打開局面，全球首創的「海洋地圖計畫」先行提供了能登北部版。

海底隆起阻礙輪島市漁業復甦 9月4日，石川縣漁業協同組合輪島支所召開「海洋地圖」使用說明會，以海女為主，當地漁業從業者認真聽取了介紹。 輪島港的漁船數量和捕撈量一直蟬聯石川縣第一。能登半島地震後，碼頭和港灣設施遭到嚴重損害。朝市通街曾是人氣景點，出售的新捕撈海鮮琳琅滿目。地震時周邊也發生大火，約5萬平方公尺、近250棟建築毀於一旦。

大約有40人參加說明會，其中海女的身影尤為醒目

（左上）從前遊客如織時的朝市通街（PIXTA）；（右上）曾是朝市通街西口的Iroha橋，現在禁止入內，對岸已雜草叢生；（下）懷舊趣味的街燈兩邊都曾是海產品商店 漁業復興的一大障礙是觀測史上規模最大的海底隆起。輪島港附近隆起了1.5到2公尺，為消除與船體之間的高差，卸貨的碼頭新設置了臨時棧橋。水深也變淺，可供靠岸的場所不足，多數漁船混亂一片，導致多層系泊常態化，大型船舶開始改用金澤港等其他港口。 這對已指定為國家重要無形民俗文化遺產的傳統無裝備素潛捕魚「輪島海女漁技術」影響甚大。2024年9月暴雨更帶來泥沙流入，使事態雪上加霜，海女們每天都忙著對完全變樣的漁場進行調查。

船舶只能在臨時棧橋靠岸。原來的卸貨場隆起了約1.5公尺

（上）輪島港附近的景區鴨浦也因隆起2公尺多而變樣，周邊是海女的漁場，原可捕撈海螺和海藻；（左下）地震前被海水覆蓋的狀態（PIXTA）；（右下）西岸以袖濱為起點的散步道因塌方中斷

測量地震前後海底地形資料的「海洋地圖」 想要擺脫困境的漁業相關人士，將希望寄託在了日本財團支援日本水路協會推進的「海洋地圖計畫」上。該計畫從2022年起，將耗時10年時間，用航空雷達對水深至20公尺的淺海海域進行測量，製作海底地形圖，將覆蓋日本全海岸線3.5萬公里約9成的範圍，用於船舶的安全航行和防災上。 能登半島北部的調查本來已於2022年秋天完畢，但因地震引發海底隆起，2024年4到5月又進行了二次調查。調查獲取了地震前後海底地形變化的詳細資料，這尚屬世界首例。地震發生後，最初推測海底隆起可高達4公尺，但根據協會發佈的調查結果，輪島市猿山岬附近實際達到了5.2公尺。 石川龍子是「輪島海藻Lab」的代表。她已往來輪島十多年，為海女提供幫助，同時不斷進行海洋資源調查。她回顧道：「我聽說有海洋地圖這個東西，就想這肯定能用於海洋資源調查了，沒准還能用在新漁場的探測上，於是就去拜託他們能不能先出一版給災區用。」在各領域推動震災復興支援的日本財團也從多方面聽到了同樣的心聲，於是決定率先提供這次的能登北部版。

石川龍子（中）與海洋地圖計畫的眾人（日本水路協會提供）

漁協背後的碼頭邊全是類似汽車雙排停車的多層系泊