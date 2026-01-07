丙午年，日本出生率大跌之謎

2026年是丙午年。在天干地支的組合中，天干「丙」屬‌火， ‌地支「午」對應生肖馬，因此丙午年又被稱為「丙午年」， 60年一遇。上一個丙午年的1966年，日本出現了新生兒數量暴跌的奇怪現象。這是否是江戶時代初期流傳開來的諸如「丙午年出生的女性脾氣火爆、嫁不出去」之類迷信習俗繼續在現代作祟的結果呢？丙午年出生的社會學家吉川徹為我們揭開出生率空前下降背後的謎團。

經濟高速成長的1966年，究竟發生了什麼？ 丙午年1966年的日本正處於經濟高速成長時期，進入了現代工業化社會，可以說同今天的日本已沒有本質差別。但是，為什麼古時的迷信會在這一年產生史上最大的影響力？人們又是如何得知這一迷信，如何理解它，又是如何避開在這一年生育的呢？這一年出生的女孩是否受到了迷信帶來的壓力呢？ 昭和時代的丙午年1966年就像一個「都市傳說」，一直是人們心中的不解之謎，始終沒有人能說清當時究竟發生了什麼。 重新查閱資料後，筆者發現了一些鮮為人知的事實。首先，該年新生兒的性別比並不像以往的丙午年那樣顯著失衡。也就是說，沒有證據顯示當年新生女嬰遭到人為篩選。並且，儘管人工流產已經合法，但亦未有證據表明1966年人流手術有所增加。 另一方面，隨著孕婦的母嬰健康手冊發放制度的實施以及醫院分娩的普及，當時已經無法在辦理出生登記時隨意修改出生日期了。透過排除法，1966年出生人口減少，只能歸因於大量夫婦主動調整了懷孕時間。