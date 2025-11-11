「日本人優先」的去向，從「Half」「Mix」及「原住民」視角重新審視日本人的多樣性

「日本人是單一民族」的觀念根深蒂固

下地意識到自己在日本社會屬於「少數群體」的契機，是大學時選修的「多文化共生論」課程。「那門課邀請了一位被稱為『Japanese-Filipino children』的日菲混血者作為演講嘉賓。他告訴我們，在日本存在日裔南美人、在日韓國人／朝鮮人等持有各種居留資格和出身背景的少數群體。其中還提到了美軍相關人員與當地女性所生的『美亞人』，並特別介紹說這種情況在沖繩尤為多見。」

下地的母親正是1950年由一位美軍士兵與沖繩女性（下地的外祖母）所生的「美亞人」。下地的那位美軍士兵的外祖父，在他外祖母懷孕期間隨部隊調離返回了美國。之後與一位美國女性結婚，於1995年去世。下地的母親從未見過自己的生父。

「在那之前，我雖然經常向人解釋說自己是4分之1的『Quarter』或者母親是『Half』，但自己屬於『少數群體』的意識卻很淡薄。聽到『美亞人』這個詞時，我突然感覺自己被歸入了另一個不同於『日本人』的類別，陷入了自我認同危機之中。」

以此經歷為契機，作為一個「少數群體的當事者」，下地選擇將「Half」「Mix」作為自己的研究主題，隨之震驚地發現，這一領域的先行研究幾乎是一片空白。

「其背景原因，我認為是社會中根深蒂固的『日本人是單一民族』這種觀念。實際上，持有日本國籍的人中，有很多是擁有韓國、中國、歐美等外國血統，或是擁有原住民阿伊努人或沖繩血統的人。但他們在統計中未被計入，因而『被隱形化』了。這種狀況成為阻礙對『Half』和『Mix』群體進行調查研究的一大因素。」

2024年春天，為調查擁有多民族／種族背景人群所遭受的歧視與他們的心理健康之間的關係問題，下地與市川Viveka（多倫多大學博士課程）共同開展了一項問卷調查。結果顯示，約450名受訪者中，98%的人曾遭受過「微歧視」（無意識的偏見、歧視意識引發的日常言行給當事人造成傷害），68%的人在學校等場所有過被霸淩或被歧視的經歷。此外，使用與厚生勞動省「心理健康調查」相同的問卷對他們的心理健康狀況進行調查後發現，需要接受治療或需要引起注意的人數比例是全國平均值的5倍以上，暴露出了對這類群體進行心理關懷和支援的體系尚不完善的現狀。