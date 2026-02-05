虛擬主播成為日本流行文化的交會點，市場規模持續擴大

絆愛睽違三年回歸

「我一定會全力以赴，讓一直支持我、等待我回歸的粉絲，再次喜歡上我。」

2025 年 2 月 26 日，絆愛（Kizuna AI）睽違三年正式回歸，宣布以音樂藝人身分重啟活動，並發表全新歌曲。她是虛擬偶像界的傳奇人物，在「hello, world 2022」演唱會後進入休止狀態。



在東京新宿舉辦的絆愛復出演唱會「KizunaAI Comeback Concert ‘Homecoming’」，運用最新技術呈現全息影像（Kizuna AI／PR TIMES）。

絆愛於 2016 年 12 月 1 日出道，至今已 9 年。她自稱為「虛擬主播」，其設定為「人類無意識的渴望在網路上不斷匯聚，最終觸發奇點（人工智慧超越人類智能的臨界點），所誕生的人類理想形象」。

回歸後，她的頻道訂閱人數增加約 10 萬人，達到 307 萬（截至 2025 年 10 月 1 日）。這個數字約為日本國內主要政黨領袖中、粉絲數最多的國民民主黨代表玉木雄一郎的 5 倍，也逼近任天堂官方頻道的 350 萬，影響力之大可見一斑。

2025 年 9 月 20、21 日兩天，絆愛在東京 Zepp Shinjuku 舉辦回歸後首場實體演唱會「KizunaAI Comeback Concert ‘Homecoming’」。我參加了第二天的場次。當晚，同為虛擬主播的星街彗星擔任嘉賓登台，現場氣氛瞬間沸騰。星街彗星於 2025 年 2 月在日本武道館成功舉辦演唱會，並入選《富比士日本》「30 UNDER 30（30 位 30 歲以下改變世界的人）」名單，登上該雜誌 10 月號封面。當初，她正是因為 Kizuna AI 而踏入虛擬主播的世界。

虛擬主播數量爆發式成長，市場持續擴大

虛擬主播因絆愛鮮明的出道而廣為人知，點燃了人們的想像力與創作力。此後，使用虛擬角色進行影音創作的人數出現爆發式成長。

SNS 分析機構 User Local 的調查顯示，虛擬主播人數在 2018 年 3 月僅約 1000 人，半年後的 9 月增至 5000 人，2020 年 1 月突破 1 萬人，2022 年 11 月突破 2 萬人。《虛擬主播統計報告 2024》則指出，個人虛擬主播的成長雖趨緩，但活躍帳號至少仍有 6 萬個。

虛擬主播的市場規模也持續擴大。矢野經濟研究所於 2025 年 4 月發布的報告顯示，日本國內虛擬主播市場在 2023 年度達到 800 億日圓，為 2020 年度的 4 倍以上，並預估 2025 年度將成長至 1260 億日圓。

不只日本，全球虛擬主播市場同樣持續擴大。市場調查機構 Global Information 於 2024 年 10 月發布的報告指出，全球虛擬主播市場規模在 2023 年為 13.5 億美元，並預測在 2030 年前將成長至 50.3 億美元。



2025 年 2 月，虛擬主播 Mori Calliope 在美國加州好萊塢舉辦演唱會。虛擬主播在世界各地舉辦演唱會，門票屢屢銷售一空（AFP／時事）。

曾是英語圈頂級人氣的虛擬主播 Gawr Gura，儘管於 2025 年 4 月底暫停活動，但隔月頻道訂閱人數仍高達 470 萬。此外，還有面向英語圈，以及中國、印尼、韓國等地的虛擬主播，日本起源的網路文化正迅速席捲全球。



2023 年 3 月，Gawr Gura 現身東京澀谷車站的廣告看板（圖片：Stanislav Kogiku／SOPA Images／Sipa USA／路透）。