消逝的日產GT-R，復活的本田Prelude：日本國產跑車的未來樣貌將會如何？

車迷遍布全球、堪稱日本跑車代表作的日產GT-R，已於2025年8月正式停產。這個自1960年代延續至今的傳統系列，為何此刻退出舞台？本文將回顧其歷史脈絡，並檢視這場「終章」所具有的時代意義。

復活、停產，再復活 歷經16年的空白，Skyline GT-R終於在1989年復活。第3代依型式名而稱為「R32」，搭載2.6升直列六缸DOHC雙渦輪增壓引擎，擁有當時被譽為日本國產車最強的280匹最大輸出馬力（PS），成就卓越的動態性能。在日本最高級別的「全日本房車錦標賽」（JTC）中，於1990至1993年四個賽季，締造了29戰全勝的驚人成績。其實力同樣在海外獲得肯定，包括比利時舉辦的「斯帕24小時耐久賽」（Spa 24 Hours）在內，GT-R的威名傳遍全世界。

R32型Skyline GT-R於1990年賽道初登場，在全日本房車錦標賽（JTC）中締造連續四個賽季29場全勝的紀錄。圖為1990年榮獲冠軍的競賽車款（日產汽車提供） 1995年推出第4代「R33」，1999年第5代「R34」相繼問世，兩者皆以高規格跑車之姿廣受好評，但R34最終仍再度因為無法符合日益嚴苛的廢氣排放標準，而在2002年宣布停產。

歷代Skyline GT-R。前方中央為初代，左後方起依序為第2、第3、第4與第5代。其魅力不僅風靡日本，在海外經典車拍賣會上也炙手可熱（日產汽車提供） R34停產5年後，2007年登場的正是現行的「R35」。當時日產正面臨經營重整，該車款在執行長卡洛斯．戈恩（Carlos Ghosn）的主導下完成開發，成為品牌復興的象徵。不再堅持「賽道最速」的傳統定位，轉而專注於公路駕馭的性能，並將德國保時捷作為主要競爭對手。R35被設定為「適合長途高速巡航並兼具舒適性的豪華跑車」，且由僅限日本國內銷售，轉形為全球販售，車名亦由「Skyline GT-R」更名為「Nissan GT-R」，成為日產復興的象徵性車款。

R35型GT-R的最終版本――2025年式（日產汽車提供）

世界級品牌的落幕 如前所述，R34以前的GT-R世代，幾乎未曾正式銷往海外，但由於在國際賽事中的優異成績與媒體曝光，其優異性能早已廣為歐美等地所熟知。

1999年發售的第5代Skyline GT-R（R34），車身尺寸較R33減縮，操控性更加靈巧敏捷。由於出現在《玩命關頭》系列電影中，使得「GT-R」之名一躍全球（日產汽車提供） 第5代R34曾在好萊塢《玩命關頭》系列電影中登場，吸引了全球粉絲喜愛。歷代GT-R亦多次出現在PlayStation賽車模擬遊戲《跑車浪漫旅》（Gran Turismo）中，因而不僅是車迷，就連遊戲玩家也為其性能而傾倒。於是，GT-R不僅成為日產的驕傲，更躍升為日本引以自豪的世界級跑車品牌。 近年來，1960與1990年代出產的日本經典跑車，頻頻在海外拍賣市場創下高價。1960年代的名車「Toyota 2000GT」成交價已逾一億日圓，而R32、R34等Skyline GT-R系列車款，亦動輒數千萬日圓。 延續如此廣獲海外高度評價的名車後繼車款的，正是R35。其搭載3.8升V6雙渦輪增壓引擎，由九位獲譽為「匠」的職人一具具手工組裝，確保一貫的優異品質與高度性能。

R35型GT-R搭載VR38DETT型3.8升V6雙渦輪增壓引擎（日產汽車提供）

R35型GT-R的引擎，由九位獲譽為「匠」的職人一具具手工組裝，每具皆鑲上刻有負責職人姓名的銘牌（日產汽車提供） 最終版本的2025年式，標準車型最大輸出為570匹馬力；而搭載高效率大容量專用渦輪的GT-R NISMO，則可發揮出600匹的強大馬力。含稅售價約為1444萬至2289萬日圓，雖然是破天荒的高價，仍在日本以及歐美、亞洲等地擁有死忠車迷。然而，隨著社會大眾對於跑車的熱度下滑，以及各式廢氣排放的環保法規日漸嚴格，R35最終迎來了第三次的停產。自初代Skyline GT-R誕生以來，此車系的歷史綿延了56年之久。

被譽為GT-R史上最強的「Nissan GT-R NISMO Special Edition」，最大馬力600匹，含稅售價約3061萬日圓，相當高貴。攝於2025年1月千葉市美濱區幕張展覽館（Makuhari Messe）（筆者攝影）

隨著R35型GT-R停產，日產栃木工廠舉行離線儀式。自2007年上市以來，18年間累積生產了約4萬8千輛。最後一輛為「Premium edition T-Spec」等級，車色則是「午夜紫」，2025年8月26日（日產汽車提供）