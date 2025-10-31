以成為「東亞太空港樞紐」為目標——北海道大樹町瞄準小型衛星發射市場

臺灣的太空開發公司於2025年7月，在北海道十勝地區的大樹町進行火箭試射。這是日本國內首次由海外資本主導的火箭發射，引發對國際商機的期待。隨著全球太空商業化的浪潮加速，大樹町正以打造「東亞太空港樞紐」為目標，積極推動相關發展。

日本的先鋒 在被看好將持續熱絡的太空商機中，作為日本先鋒的，是此次協助發射臺灣製火箭的北海道大樹町太空港「北海道太空港（HOSPO）」。大樹町地理位置優越，東、南兩側臨太平洋，對發射進入太陽同步軌道（SSO）的火箭而言極具優勢。日本內閣府宇宙開發戰略推進事務局，負責太空輸送與太空港的參事官井出真司也給予高度肯定地表示：「由於南側面向廣闊海域，朝SSO方向發射時能減少能量損耗，作為發射場來說相當具有吸引力。」 過去提到在日本國內發射火箭，人們想到的幾乎只有由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）獨占運用的鹿兒島縣種子島宇宙中心與內之浦宇宙空間觀測所。兩處在2017年創下的年度最多發射次數也僅有6次，不僅難以滿足國內民間需求，更遑論吸引海外市場。 為了防止小型衛星發射需求外流，日本政府於2024年啟動「太空戰略基金」，展開針對太空基礎設施的投資，並訂下「至2030年代前半，將國內基幹火箭與民營火箭的年度發射能力提升至約30次」的目標。北海道太空港（HOSPO）被定位為這項政策的先行示範基地。

談論北海道太空港（HOSPO）未來發展的SPACE COTAN社長小田切義憲（左）與事業營運部主管高瀨友輔，2025年7月（筆者攝影） 根據日本政策投資銀行與北海道經濟聯合會的試算，從大樹町將衛星送入太陽同步軌道（SSO）的發射能力預估可達種子島的兩倍。營運北海道太空港（HOSPO）的SPACE COTAN社長小田切義憲表示：「政府設定的年度30次發射目標中，我們希望能承擔其中的三分之一，也就是10次。」語氣中透露出十足的幹勁。