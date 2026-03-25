日本抹茶走向世界，官民攜手拓展市場

抹茶在海外的人氣持續攀升。隨著人們健康意識提高，以及對日本料理關注度增加，以歐美及亞洲為主，抹茶的需求持續擴大。在日本國內，原本以生產供茶壺沖泡茶葉為主的產地，也開始出現關注抹茶發展動向的情況。

茶道體驗深受外國遊客好評 靜岡縣是日本著名的茶葉產地。2025年10月上旬的一個週末，位於靜岡縣中部島田市的「富士之國茶都博物館」人潮絡繹不絕。2024年度共有7萬1834人到訪該博物館，其中外國遊客達7072人，較前一年增加超過40%。與疫情爆發前的2019年度相比，外國遊客增加至1.8倍，且外國遊客所占比例也逐年提高。

外國遊客在茶室體驗茶道，靜岡縣島田市（筆者攝影） 在博物館的茶室中，遊客可以欣賞完整的點茶流程與禮儀，並在眺望窗外景致的同時，品嚐抹茶與當季和菓子，盡情體驗茶道的樂趣。來自芬蘭的貝婭拉．塞帕寧女士（39歲）表示：「我本來就喜歡抹茶，覺得很有意思。赫爾辛基也有茶道教室。」與貝婭拉同行的丹尼爾．科霍巴卡（39歲）曾在日本進行陶藝實習，他說：「在這裡也能學到日本的文化與歷史。」一名來自中國的女士表示，她在中國也會喝抹茶拿鐵，但日本抹茶的品質最好；另一位來自法國的女士則說，抹茶很健康，她的家鄉也有很多人喝抹茶。大家都對日本抹茶讚不絕口。

遊客也能體驗以專用石臼研磨茶葉，靜岡縣島田市（筆者攝影）

綠茶出口規模屢創新高 包含抹茶在內的日本綠茶，出口量與出口金額持續攀升。貿易統計顯示，2024年綠茶出口量約為8798噸，較前一年增加16.1%（1219噸），為10年前的2.5倍。受到日圓持續貶值影響，綠茶出口金額達364億日圓，年增24.7%（72億日圓）。2025年1月至8月的出口金額已達380億日圓，超過2024年全年水準。 最大出口目的地為美國（占32%），其次為東南亞（占20%）、臺灣（占19%）、歐盟與英國（占16%）。在出口的綠茶中，抹茶等粉末茶為5092噸，占總量的58%，超過葉茶等品項（3706噸）。由於各國與地區的口味偏好不同，出口至美國及歐盟、英國的綠茶中，抹茶比例較高；而在臺灣，葉茶則更受歡迎。 源自中國，在日本發展出獨特文化 抹茶是綠茶的一種，起源於中國，據說在800多年前傳入日本。如今，只有日本完整保留了抹茶的傳統品飲文化，其栽培方式與製作技術也發展出獨特體系。 抹茶的原料「碾茶」需在遮陰環境下栽培，透過抑制新芽的光合作用，使葉色更加濃綠，並提升茶葉的甘甜風味與獨特香氣。採摘後的鮮葉先以蒸氣殺青，不經揉捻便以高溫乾燥。之後去除茶梗與葉脈，再以石臼研磨成抹茶，近年也有使用機器加工抹茶的方式。 抹茶可直接攝取茶葉中的營養成分，在海外一直相當受歡迎，尤其深受年輕族群青睞，被視為新式飲品與特色食品。此外，植根於日本茶道精神的待客文化，也進一步帶動了抹茶熱潮。

推動制定國際標準，打造日本抹茶品牌 儘管抹茶在國際間愈來愈受到好評，知名度也逐漸提高，但海外對碾茶加工方式與抹茶製作工藝的了解仍相當有限。為此，國家級研究機構——農業與食品產業技術綜合研究機構（以下簡稱「農研機構」）牽頭，並與政府部門合作推動抹茶的國際標準化定義工作。2022年4月發布的國際標準化組織（ISO）技術報告，介紹了在日本成熟發展的抹茶栽培方式、製作技術及其歷史，抹茶國際標準的制定工作也由此正式展開。 農研機構果樹茶業研究部門表示：「（若國際標準獲得採納）那些不符合標準卻冠以『抹茶』之名的產品，其流通將會減少，也能降低日本產抹茶在市場上的障礙。雖然僅靠國際標準無法直接擴大市場規模，但在推動品種改良、生產技術革新與品牌建立方面，標準化仍能發揮一定作用。」 日本主要產地也開始擴大生產 在靜岡縣濱松市的山區，有一家同時從事碾茶栽培與粗茶（採摘後經蒸氣殺青並乾燥的茶葉）加工的農業合作社法人「天龍愛倶里農場」。順應抹茶人氣高漲的趨勢，農場導入可生產更高品質碾茶的新設備，並於2025年5月開始運作。不過，近年茶葉消費縮減，加上瓶裝茶飲增加，導致煎茶價格持續低迷，農場也深刻感受到產業景氣不振。 負責茶園栽培與工廠管理的大石成身（36歲），從小看著身為茶農的父親四處奔波。為尋求茶農的生存之道，他的父親成立研究會，並以京都宇治、愛知西尾等知名抹茶產地為目標，長期投入努力。 每當聽到海外買家稱讚碾茶「香氣佳、色澤好」時，大石成身總會倍感振奮、更加投入。他表示：「今後也會持續專注於生產高品質的碾茶。」

大石成身站在磚造碾茶爐前，靜岡縣濱松市（筆者攝影）