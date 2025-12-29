Perfume將於2026年暫停活動！──她們的音樂為何取得成功？

日本女子電子樂團Perfume在迎來正式出道20週年紀念日的2025年9月21日當天，宣佈於同年12月31日起暫停活動，進入「冷凍休眠」模式。她們是在全球範圍內都非常少見的、長期活躍於音樂舞臺上的女子組合，其魅力與成功源自何處？本文與讀者一同回溯Perfume的音樂生涯。

MIKIKO操刀編舞 由於所有歌曲均與中田康貴合作創作，Perfume的音樂呈現出相當罕見的統一性。可以說，統一性是描述Perfume時不可或缺的關鍵字之一。另一方面，幾乎所有歌曲的編舞均出自日本編舞家MIKIKO之手，這使得她們的舞蹈同樣充滿統一性。自Perfume成立之前MIKIKO便與3位成員相識，獨屬於MIKIKO的編舞風格在當時極具創新性，引發大量關注。隨著視訊網站興起，翻跳藝人舞蹈並拍成影片的行為在10幾歲到20幾歲的年輕人中風靡，而Perfume就是非常受歡迎的翻跳對象，成為「以舞蹈為標誌性特徵的藝人」先驅。她們在多種層面，都以驚人的方式捕捉到了時代的脈搏。 在視覺設計方面，影視導演關和亮長期負責Perfume的唱片封面和MV。2018年以後，Perfume還與真鍋大度領導的日本知名創意團隊Rhizomatiks合作，運用最前沿科技提升舞臺表演的獨創性。在視覺表達和舞臺表演方面的高度統一性，同樣是Perfume的重要魅力所在。3名成員一直表示「現場演出是Perfume活動的核心」，但她們的演唱會DVD和BD銷量亦在日本長期名列前茅。可見對於粉絲來說，「Perfume的每一場演出都是珍貴的作品」。此外，由於其視覺風格和舞臺表演與日本動畫以及日本「科技神話」的氣質契合，因此也大大提升了她們在海外的人氣。

嚴守髮型與服裝要求 本著「在取得成功、被大眾記住之前絕不改變」的信念，她們3名長期保持一貫的髮型，服裝方面也始終穿著迷你裙、連衣裙和短褲，即便在走紅之後亦未曾改變，展現了組合整體形象的一致性，給人們留下了深刻的印象。3人牢記自己作為「Perfume一員」的身份，始終以克制的態度，將團隊置於個人之上，這在歐美，尤其對藝人來說是很難想像的。 然而，當你聚焦3位成員個人時，會發現她們的個性與組合的整體形象之間的鮮明反差，這種「反差萌」同樣吸引著粉絲。在演唱會的談話環節或接受採訪時，她們毫不做作，總是坦率地表達自己的感受，有時甚至稱得上「毒舌」。這種表裡如一、對粉絲充滿真誠的性格，使她們在日本乃至全世界俘獲了無數人心。Perfume的成功建立在無數奇跡之上，而這3名成員的相遇，無疑是其中最大的奇跡。