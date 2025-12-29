Perfume將於2026年暫停活動！──她們的音樂為何取得成功？音樂 技術
團名取自成員名字中共有的「香」字
Perfume是由樫野有香（藝名：Kashiyuka）、西脇綾香（藝名：A～chan）、大本彩乃(藝名：Nocchi)3人組成的女子組合。1999年，就讀於廣島演員學校的樫野有香和西脇綾香，最初與河島佑香共同建立組合，因3人名字中都有的「香」字而取名為Perfume。後來河島佑香退出，2001年大本彩乃加入，組成了現在的陣容。3人同為廣島演員學校的第一批學員，該校為日本演藝圈輸送了許多演藝人員，其中包括日本流行金屬樂隊BABYMETAL的成員SU-METAL（中元Suzu香）等。
2002年，3人以「ぱふゅ〜む」地名義發行了首張CD。2003年，地方偶像逐漸受到關注，她們前往東京發展，並將組合名正式確定為Perfume，隨後發行了單曲《Sweet Donuts》。該曲由日本音樂製作人中田康貴作曲、編曲及製作，而且自此以後，中田康貴參與了Perfume所有音樂的製作工作（不久後，歌詞的創作也全部由中田康貴負責）。
中田康貴擔任製作人
Perfume最大的魅力，無疑在於其歌曲本身的品質與趣味性。讓3名成員演唱電子流行樂「Technology Pop」，並選擇中田康貴為製作人——Perfume團隊的這種慧眼令人驚歎。2003年前後，電子流行樂在日本大眾層面尚未流行。但僅僅過了3、4年，包含電子流行樂在內的電子舞曲（EDM）熱潮便席捲日本，Perfume的音樂也一躍登上了時代的最前沿。
在早期，Perfume音樂的人聲效果處理就顯露出了相當的獨特性。自2005年前後，「人聲處理」開始風靡全球，而中田康貴是日本最擅長運用這一技術的音樂人，Perfume大熱單曲《Polyrhythm》就是使用這一技術製作而成的。起初，成員們強烈反對「人聲處理」，也反對中田康貴「抑制起伏進行演唱」的要求。但後來，3人逐漸理解了中田康貴「一切以歌曲品質為先」的理念，開始與他密切合作，創作出「樂曲至上主義」的作品，顛覆了人們對偶像的傳統認識。
Perfume的另一大魅力在於其獨特的歌詞風格，儘管詞句充滿未來主義意象且高度抽象，但仍能將3名成員的個性表達得淋漓盡致。她們的歌詞並不局限於男女愛情，而是描繪更宏大的「愛」，這種純真、坦誠的情感表達，讓與她們同時代，乃至更年輕的Z世代受眾產生了強烈共鳴。當聽到她們柔聲吟唱純真細膩的內心情感時，人們便能理解，除了音樂風格，Perfume在歌詞層面也繼承了Yellow Magic Orchestra（簡稱YMO）開創的日式電子流行樂傳統。
MIKIKO操刀編舞
由於所有歌曲均與中田康貴合作創作，Perfume的音樂呈現出相當罕見的統一性。可以說，統一性是描述Perfume時不可或缺的關鍵字之一。另一方面，幾乎所有歌曲的編舞均出自日本編舞家MIKIKO之手，這使得她們的舞蹈同樣充滿統一性。自Perfume成立之前MIKIKO便與3位成員相識，獨屬於MIKIKO的編舞風格在當時極具創新性，引發大量關注。隨著視訊網站興起，翻跳藝人舞蹈並拍成影片的行為在10幾歲到20幾歲的年輕人中風靡，而Perfume就是非常受歡迎的翻跳對象，成為「以舞蹈為標誌性特徵的藝人」先驅。她們在多種層面，都以驚人的方式捕捉到了時代的脈搏。
在視覺設計方面，影視導演關和亮長期負責Perfume的唱片封面和MV。2018年以後，Perfume還與真鍋大度領導的日本知名創意團隊Rhizomatiks合作，運用最前沿科技提升舞臺表演的獨創性。在視覺表達和舞臺表演方面的高度統一性，同樣是Perfume的重要魅力所在。3名成員一直表示「現場演出是Perfume活動的核心」，但她們的演唱會DVD和BD銷量亦在日本長期名列前茅。可見對於粉絲來說，「Perfume的每一場演出都是珍貴的作品」。此外，由於其視覺風格和舞臺表演與日本動畫以及日本「科技神話」的氣質契合，因此也大大提升了她們在海外的人氣。
嚴守髮型與服裝要求
本著「在取得成功、被大眾記住之前絕不改變」的信念，她們3名長期保持一貫的髮型，服裝方面也始終穿著迷你裙、連衣裙和短褲，即便在走紅之後亦未曾改變，展現了組合整體形象的一致性，給人們留下了深刻的印象。3人牢記自己作為「Perfume一員」的身份，始終以克制的態度，將團隊置於個人之上，這在歐美，尤其對藝人來說是很難想像的。
然而，當你聚焦3位成員個人時，會發現她們的個性與組合的整體形象之間的鮮明反差，這種「反差萌」同樣吸引著粉絲。在演唱會的談話環節或接受採訪時，她們毫不做作，總是坦率地表達自己的感受，有時甚至稱得上「毒舌」。這種表裡如一、對粉絲充滿真誠的性格，使她們在日本乃至全世界俘獲了無數人心。Perfume的成功建立在無數奇跡之上，而這3名成員的相遇，無疑是其中最大的奇跡。
25年來多次登上全球各大音樂舞臺
2005年，Perfume以單曲《Linear Motor Girl》與主流唱片公司簽約出道，2007年凭借單曲《Polyrhythm》走紅。同年8月，她們在大型音樂節「Summer Sonic 2007」上征服觀眾，開創了偶像出演搖滾音樂節的先河。2008年在日本武道館、2010年在東京巨蛋成功舉辦專場演唱會。2012年，她們開啟了首次海外巡演，足跡遍佈臺灣、香港、韓國、新加坡等國家和地區，此後又多次在亞洲、歐洲及北美舉辦巡演。Perfume還多次登上海外知名音樂祭的舞臺。2015年，她們作為主表演藝人，在美國德州奧斯丁市舉辦的融合音樂與科技的跨界藝術祭「西南偏南」（SXSW）上獻唱。2019年，成為首登美國大型音樂祭「Coachella」的日本女藝人。2023年，又受邀在西班牙巴塞隆納「Primavera Sound」演出。可以說，25年來，Perfume作為女子組合取得了前所未有的成功。
宣佈暫停活動兩天後，2025年9月23日，3人在東京巨蛋舉行暫別演唱會。儘管目前尚未確定回歸時間，但她們表示，此次暫停活動是為了讓3人能以組合形式一直發展下去。因此，我相信我們終將再次欣賞到Perfume奇跡的續章。未來幾年，隨著AI等高科技的進一步發展，無疑Perfume團隊也會為觀眾們帶來比以往任何時候都更加精彩的表演與驚喜。而且，樫野有香、西脇綾香和大本彩乃3名成員應該比任何人都期待那一刻的到來。
標題圖片：Perfume成員樫野有香、西脇綾香和大本彩乃（從左至右），2024年4月25日攝於東京澀谷（時事）