代客離職服務：為何年輕勞工紛紛求助、喊出「真的撐不下去了」？

經營代客離職服務「Momuri（モームリ）」（編註：「已經不行了」之意）的公司，雖因涉嫌違反律師法而遭到搜索，但在社群媒體上，輿論矛頭卻多半指向使用者，批評他們「對工作毫無責任感」。然而，現實中確實有許多職場本身就存在問題，逼得員工喊出「真的撐不下去了」，最後不得不求助代客離職服務。

難以開口提離職的職場環境 所謂的「代客離職」，是代替員工本人向公司傳達離職意願的服務，其使用者的數量正逐年增加。 經營求職與轉職網站的「Mynavi（マイナビ）」在2024年10月公布的調查報告指出，使用代客離職服務的理由（有效樣本800份、可複選），以「被慰留」或「覺得會被慰留」（40.7%）最多，其次則是「職場氣氛讓人難以自行提出離職」（32.4%）。而在實際採訪中，最常聽到的也多屬後者的情況。 舉例來說，一位年近30歲、完全沒有相關經驗轉職為工程師的男性就表示：「如果繼續這樣工作下去，只會造成大家困擾，所以我使用了代客離職服務。」 他原本隨團隊常駐在客戶端（駐點），職場環境也算良好。為了提升技能，他下班後仍持續努力進修，但始終拿不出績效，覺得自己「在拖累大家」，愧疚感日益強烈。工作滿一年後，他開始出現睡眠障礙，也逐漸陷入憂鬱的狀態，缺勤次數愈來愈多。在無法冷靜做出正常判斷的狀態下，雖然他也曾和上司面談，但始終說不出自己已經到達極限了。 在這個案例中，企業本身並沒有過失，但對於責任感強、個性認真，卻正處於心理低潮的員工而言，光是要向上司開口提「離職」，便可能造成極大的心理壓力。

職場霸凌 另一方面，也有企業必須負起重大責任的情況，其中最典型的例子就是職場霸凌。 有一位女性社會新鮮人，進公司僅三個月就決定離職了，並且向代客離職服務求助。她多次在同事面前被上司嘲諷「是不是太胖了」，也常因莫名其妙的理由被大聲斥責，導致她再也無法踏進公司一步，只能尋求代客離職服務的協助。 她任職的是一家大型企業，推測公司內部應該設有諮詢或申訴窗口。然而，對於已經被逼到絕境的新進員工來說，要冷靜分析自身處境並主動向窗口求助，其實不切實際。再者，即使申訴受害情形，也不一定能夠真正獲得改善。與上司直接應對的風險極高，這讓「主動提出離職」變得相當困難。 再舉一個例子。一位剛轉職到中小企業的40多歲女性，在職場上被上司告白示好。然而，她一拒絕對方的邀約，對方便開始不斷粗暴地對她咆哮。她雖是一位在業務職上屢創佳績、也有多次轉職經驗的資深職場人士，但面對霸凌者，她仍無法與之直接面對。 結果，她被迫再次換工作，且離職談判遲遲沒有進展。回顧當時，她感嘆：「完全沒想到自己竟然會需要用到代客離職服務。」

離職手續被刻意拖延 如同這位40多歲女性的例子，使用代客離職服務的並不是只有20多歲的年輕人。根據東京商工研究在6月2日至6日所做的調查，代客離職服務的使用者中，雖然20多歲的族群占了 53.7%，但30至49歲者也占了35%。可見這類需求並不限於年輕員工，中生代以上的職場人士也逐漸浮現需求。 不論年齡層，最大的原因被認為是企業對想要離職的員工缺乏理解與配合。一位任職於大型製造商的30多歲女性表示：「明明已經找到下一份工作了，公司卻遲遲不願意替我辦理離職手續。」 該企業其實已經建置了完善的法遵制度等相關體系，但因為上司刻意擱置離職程序，導致手續一直無法推進。據她表示，後來委託代客離職服務介入後，人資部門總算開始動作，讓她得以按照原本希望的時程順利離職。 對員工而言，與公司的離職協商未必能順利進行，過去就常發生提出離職卻遭到過度慰留、甚至被大聲辱罵的案例。在強調年功序列或績效至上的企業文化中，人資主管或上司很容易產生被離職者背叛的感受。 過去，許多離職者為了避免麻煩選擇隱忍，導致相關問題長期未被正視；可以說，隨著代客離職服務的興起，這些潛藏的問題才終於浮上檯面，被具體顯現出來。