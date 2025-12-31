刷新票房紀錄的電影《國寶》：意外成為超級強片的理由何在？

2025年日本電影界最熱門的話題，莫過於以歌舞伎為主題的電影《國寶》創下了驚人的賣座紀錄。2026年初，本片更將以「KOKUHO」之名在美國上映。一部以傳統表演藝術為主題的電影，卻創下超乎預期的票房佳績，箇中理由是什麼呢？以下就由資深電影記者為您深入解析。

黑道之子與招牌演員接班人的激烈競爭 《國寶》樹立了日本電影票房的新標竿。根據發行商東寶公司的資料，本片自2025年6月6日上映，截至11月24日的172天內，票房收入已達173億7739萬4500日圓，打破了《大搜查線2：封鎖彩虹橋》（2003）保持多年的173億5000萬日圓紀錄，榮登日本影史真人電影票房冠軍。 雖說紀錄遲早會被打破，但由《國寶》創下此一壯舉卻是跌破了眾人眼鏡。無論是「歌舞伎界」這個大眾相對陌生的題材，或是長達2小時55分的片長，對於日本電影票房來說都是不利因素，因此事前誰也沒料到竟會如此賣座。這部背負著高風險製作的大片獲得成功，也為日本電影界帶來了一線希望。 首先，來介紹《國寶》的故事概要吧！原作是芥川賞作家吉田修一於2018年出版的上下集小說。 故事始於1960年代，主角之一是黑道之子喜久雄。在父親於幫派火拚中喪命後，歌舞伎演員花井半二郎看中了喜久雄的才華，於是將其收養。喜久雄與半二郎的親生兒子、同時也是接班人的俊介同齡，兩人一同經歷了嚴苛的修行，在技藝與人氣上激烈競爭，最終喜久雄獲得了認可，成為了「人間國寶」。 歌舞伎界極為重視血統。生於歌舞伎世家的男子，自幼便需學習相關技藝，並背負著將來繼承父親或親戚名號的期待。相對地，從沒有血緣關係的外界進入歌舞伎界，還能繼承「大名跡」（註：世代相傳的顯赫藝名）的例子，可說是幾乎不存在。 作為傳統舞臺藝術，歌舞伎有著繁複的流派規範與慣例。要能登臺演出，必須耗費漫長的時間鍛鍊素養、磨練技術，甚至包含身體素質的打造。「家世」靠血統承襲與守護。從外界眼光來看，歌舞伎確實是一個極度封閉的世界。

製作費高昂、題材冷門、片長過長的三重風險 在電影中，俊介原被視為半二郎的接班人，但半二郎卻決定讓喜久雄繼承自己的名號。失意的俊介離開了歌舞伎界，但出身非正統的喜久雄卻備受眾人冷遇。隨後俊介被叫了回來，這次換成失去容身之處的喜久雄銷聲匿跡。電影穿插著歌舞伎華麗絢爛的舞臺場景，節奏明快地描繪喜久雄與俊介宛如蹺蹺板般此起彼落的命運，同時拋出了一道大哉問：對於藝術而言，究竟是「技藝」重要，還是「血統」重要？ 本片甫上映票房便開出紅盤，但其實從企劃到正式進入製作流程，耗費了相當漫長的時光。原因是為了籌措高額的製作經費，製作方必須將作品力度與票房號召力提升至極致，直到確信能回收成本為止。 日本電影界早年就有所謂「藝道題材」的類型，描寫歌舞伎或落語等傳統技藝後臺的人性糾葛與修業之嚴酷，相當受大眾歡迎。但1970年代之後，此類作品逐漸沒落，幾近絕跡。儘管日本人對歌舞伎無人不知，公演也擁有穩定的人氣，但是客群相當侷限，與電影觀眾幾乎沒有重疊。 將近3個小時的片長容易讓觀眾望而卻步，電影院的單日放映場次也會受到限制。日本電影界雖已從疫情的打擊中日漸復甦並活絡起來，但票房主力仍是動畫片。至於賣座的真人電影，絕大多數是電視劇的電影版，或是漫畫改編作品。 在這樣的環境下，這部電影講述的是歌舞伎世界，主角是兩個男人；還為了重現宏大的歌舞伎舞臺，導致製作費暴增。雖然導演李相日接連交出了《大和殺無赦》、《怒》等口碑佳作，但難以稱作是票房保證。從各個角度評估，這部作品的風險都極高，據說最初連日本最大的電影公司東寶在內，多家公司都對出資感到猶豫。

放眼海外市場，拒絕妥協 成為製作核心的MYRIAGON STUDIO隸屬於索尼音樂集團，也是《鬼滅之刃》動畫製作公司ANIPLEX的子公司，這也是該公司首次製作真人電影。 以日本電影界的慣例而言，往往不是根據劇本內容來估算預算，而是先框列預算，再摸索能夠做到的表現極限，結果往往產出妥協與放棄下的成作。 然而，MYRIAGON STUDIO的製片人村田千惠子並未妥協，而是致力於完全實現李導演的構想。團隊從一開始就考慮進軍海外市場，嚴格審視劇本，並將目標設定在2025年5月的坎城影展進行全球首映。 最終，包含國家補助金在內，據傳他們籌措到了高達12億日圓的製作費。對於一部沒有大型動作場面或大量電腦特效（CG）的作品而言，這在日本已是超乎常理的驚人金額了。 經過了周密的準備期，片場搭建了大規模的美術布景。飾演喜久雄的吉澤亮與飾演俊介的橫濱流星雖然皆無歌舞伎經驗，但兩人在開鏡的一年多之前，便已全心投入相關訓練。訓練成果斐然，兩人在劇中演出的《曾根崎情死》、《二人藤娘》、《二人道成寺》等歌舞伎代表性劇目，身段絲毫不遜於真正的歌舞伎演員。 從舞臺上演員身後望去的運鏡 為了劇中的歌舞伎演出場景，劇組搭建了巨大的劇場布景，並配合劇中年代，更換室內裝潢、觀眾的服裝與髮型。攝影指導找來曾掌鏡《藍色是最溫暖的顏色》的蘇菲安．艾爾．法尼（Sofian El Fani），為傳統戲劇的描寫導入了嶄新視角。 本片最大特色在於攝影機登上了舞臺，從演員的肩膀後方拍攝觀眾席。日本電影的戲劇場景都是從觀眾席往舞臺拍攝，以觀眾的視點呈現戲劇畫面是常識。但艾爾．法尼卻以手持式攝影機從舞臺上拍攝，近距離捕捉演員淋漓的汗水與氣息，同時映照出底下的觀眾。這讓觀眾能以實際觀賞歌舞伎也無法體驗的視角，親身感受技藝之美。 編劇奧寺佐渡子巧妙梳理了這部長篇故事的脈絡，李導演的調度則將兩位歌舞伎演員波瀾萬丈的命運一氣呵成地呈現，讓觀眾絲毫感覺不到時間流逝。李導演是在日本長大的韓裔第三代，他接受韓國媒體訪問時曾表示：「喜久雄從外部進入名為歌舞伎的封閉世界，這一點與我『身處邊界之人』的身分認同，確有重合之處。」