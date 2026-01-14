《治安維持法》立法百年：僅因描繪日常便遭囚禁，104歲的「最後見證者」道出歷史的荒謬

戰時日本為箝制思想與言論而制定了《治安維持法》。在北海道旭川曾發生過一起事件，學生僅僅是以畫筆描繪日常生活，竟也被羅織入罪而遭關押。這正是該法一再擴大取締範圍，導致公權力失控的結果。今年適逢該法制定一百週年，我們採訪了高齡104歲、被稱為「最後見證人」的菱谷良一先生，請他為那段歷史留下證言。

1921年生於旭川市。1941年就讀旭川師範學校（現為北海道教育大學旭川分校）期間身為美術社社員，因被認定違反《治安維持法》而遭逮捕（生活圖畫事件）。1943年遭判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。戰後為求恢復名譽，持續投入要求國家賠償的相關運動。至2025年11月已104歲高齡，被稱為關於《治安維持法》的「最後見證人」。

老師遭逮捕 「唉，不過，那真是一起令人難受的事件啊！若能按部就班走下去，我本來可以從學校畢業，當個（美術）老師的。」菱谷良一回憶起84年前，亦即1941年，當時19歲的自己所遭遇的那場「事件」，語氣中充滿了感嘆。 1936年，菱谷進入以培育師資為宗旨的旭川師範學校就讀。他因喜愛繪畫而加入美術社。對於校方審查核可的那些電影，他早已感到索然無味，於是經常溜出宿舍，與同好到街上沉浸於自己喜愛的電影，或是到書店買回成疊的書籍埋首閱讀，可說是一位帶有藝術家氣息的善感青年。

美術社的夥伴（前排左側為菱谷良一） 出處：菱谷自傳《百年的探求》 然而，就在日美開戰前夕的1941年1月，菱谷所仰慕的美術社顧問熊田滿佐吾老師，突然遭專責取締思想與社會運動的特別高等警察（特高）以違反《治安維持法》為由逮捕。原因是他牽涉了描繪日常生活樣貌的「生活圖畫運動」，因而被當局盯上。對於一個只是單純接受老師教誨的19歲青年而言，這一切讓他毫無頭緒，完全搞不清楚究竟所為何事。 「一開始我根本不知道什麼是《治安維持法》。跟周遭那些學生不一樣，（我）還很幼稚。有些意識敏銳的傢伙會說：『遲早也會牽連到我們。』但我卻反駁：『別傻了，哪有這種事。』想法非常天真悠哉。」 然而事實上，在老師遭到逮捕後，校內氣氛迅速轉為緊繃陰沉。來自陸軍的「配屬將校」（編註：類似臺灣的軍訓教官）進駐校園，隨時嚴密監控學生與教職員的思想言行。他們握有極大權限，甚至介入校務的運作。由於被認定「美術社成員深受熊田薰陶」，菱谷等人原定3月的畢業資格遭到取消，被迫留級。

一幅畫 「只要保持低調、安分守己，就能順利畢業吧。」他曾如此深信不疑。但在老師遭逮捕8個月後的1941年9月20日清晨，仍在宿舍熟睡的菱谷，遭3名特高刑警闖入房內粗暴搖醒。 「他們聲勢浩大地闖了進來，亮出逮捕令，劈頭就問：『你還記得熊田滿佐吾嗎？』我答『記得』，對方就丟下一句：『帶著盥洗用具。』隨即將我帶走。」同寢室的學生只能憂心地目送他離去。包含菱谷在內，共有5名美術社成員相繼遭到逮捕。

刑警闖入宿舍（菱谷的素描） 出處：菱谷自傳《百年的探求》 在偵訊期間，刑警反覆緊咬著一幅畫不放。那是一幅描繪兩名學生手持書本、彼此交談的作品，取材自宿舍生活的一個日常片段。然而，專辦「思想犯」的刑警卻一口咬定：「這兩個人談論的就是共產黨的書。」

遭特高視為「問題」的畫作〈交談的人們〉 出處：菱谷自傳《百年的探求》 但菱谷根本沒有那種意圖。「當時，我對共產黨什麼的完全沒有概念。總之，對於年輕人來說，讀書本來就是很重要的人生課題。那陣子，很流行以宿舍裡的閱讀、音樂等文化活動作為繪畫題材，熊田老師也畫過一陣子這類主題。」 僅僅因為描繪周遭的日常生活，老師與學生便相繼被捕──這一連串事件後來被稱為「生活圖畫事件」。而那幅成為逮捕導火線的「不祥之畫」，後來被弟弟們塗黑銷毀，如今已不復存在。

擴大的整肅目標 《治安維持法》制定於1925年。在1917年俄國革命的衝擊席捲全球之際，日本亦以取締意圖「變革國體」與「否定私有財產制度」的結社為名，通過此法。小樽商科大學名譽教授荻野富士夫（日本近現代史）指出，「光是官方統計，依該法在國內逮捕的人數便逼近7萬人」，而以共產黨員為中心的相關死亡人數，「僅計算遭拷問致死者便近百人，若將實質上因身心受創等因素而死者納入，恐達數百人之多」。 然而，因違反該法而遭逮捕的菱谷，始終否認自己與共產主義運動有任何關聯。「我又沒有揮舞過什麼紅旗，也從來沒參加過那種運動。我壓根沒想過要赤化日本。」 菱谷與戰爭年代 1917年 俄國革命 1925年 《治安維持法》制定 1928年 第一次修法，最高刑責提高至死刑 1935年 共產黨遭到實質瓦解 1937年 日中戰爭爆發 1941年 第二次修法 菱谷等人因「生活圖畫事件」遭逮捕 日美開戰 1943年 菱谷被判有罪，處1年6個月徒刑（緩刑3年） 1945年 終戰 《治安維持法》在 GHQ 指令下廢止 那麼，菱谷究竟為何會被逮捕？ 根據荻野教授的分析，自該法制定至1935年的10年間，當局的掃蕩使日本共產黨幾近瓦解；自此以後，特高警察為了維持自身組織的存續，開始尋找新的目標。隨著日中戰爭全面爆發、日美開戰亦迫近之中，日本進入「總力戰」體制，社會民主主義政黨、勞工運動、自由主義者、新興宗教、基督教等，也被視為「對政府抱持批判態度的勢力」，而被納入新的整肅對象。 1941年遭到檢舉的「生活圖畫運動」亦不例外。荻野教授認為：「當局擔憂人們一旦凝視貧困的根源，便可能意識到社會矛盾，進而萌生批判體制，甚至重建共產黨的苗頭，因此提高警戒」。此外，該法兩度修訂，更關鍵的是「行政當局一手掌握施行運用的權力，可以無限擴張詮釋空間」（荻野語）。他指出，這種實態正是能與當代社會互相映照的歷史教訓。