Ninja、KATANA、隼……風靡全球騎士的「和名重機」列傳
車款名稱全球共通化之困難
為新生兒命名，對父母而言既是一大喜悅，卻也伴隨著左右其一生的重大責任。對於精心打造新車並將之推向市場的車廠而言，那份心情其實與牽掛孩子未來的父母無異。尤其在全球布局之際，仍須顧及各銷售地區的風俗民情或宗教觀念等差異，因此各家車廠無不為命名絞盡腦汁。過去即使是相同車款，依不同國家與地區更換車名的情況，亦不少見。
舉例而言，日本機車製造商KAWASAKI MOTORS（以下簡稱KAWASAKI）於1975至76年間，採用在車款名稱前冠以字母「K」的行銷策略。無論是賽車「KR」、越野車「KX」或二行程三缸引擎「KH」系列等皆依此命名。然而，當公司擬將風靡全球的四行程公路運動車款「Z」系列更名為「KZ」時，歐洲經銷商卻出面喊停。原因在於「KZ」令人聯想到納粹德國的集中營（Konzentrationslager）。迫於無奈，歐洲市場仍沿用原有的「Z」名稱，僅在北美市場以「KZ」之名販售。
在美國市場，暱稱（Pet Name）備受青睞，往往以能簡潔表達車款特色與設計理念的單字或新造詞作為車名。相較之下，歐洲因涵蓋眾多國家，為避免車名在不同地區被視為禁忌用語或隱晦暗語，傾向以字母與數字的組合作為車名。正因如此，車種名稱的全球共通化殊為不易。然而，以和名行銷全球且廣受認可的實例卻不在少數。以下便逐一介紹其中的代表性車款。
Ninja（忍者）
在成功走向世界的和名機車之中，最具代表性的，莫過於KAWASAKI的「Ninja（忍者）」。1984年，KAWASAKI推出一款排氣量908cc的劃時代公路運動車。原本在海外上市準備階段，以「GPz900R」為車名進行型錄製作與宣傳規劃等準備工作，美國廣告宣傳部門的經理卻突然提出「Ninja」這款車名。
當日本人提及忍者時，腦海中浮現的往往是隱密行蹤與暗殺者等較為負面的印象。但在美國人的想像裡，則更容易喚起熱門間諜電影《007》主角詹姆斯・龐德，或超人等擁有超凡能力的超級英雄形象。當時美國正播出以日本戰國末期為背景的電視劇《SHŌGUN》(*1)，掀起一股日本熱潮。劇中亦有忍者登場，使得「Ninja」一詞被賦予「強悍敏捷」的極致酷炫形象。
日本總部採納這項提案，在歐洲市場以「GPz900R」之名發售，而北美市場則冠上「Ninja」之名。此後在美國市場，所有配備整流罩(*2)的公路運動車型皆以「Ninja 1000R」、「Ninja 250R」、「Ninja ZX-6R」等形式，使用「Ninja」作為第二品牌名稱。
隨著美國以外地區的品牌辨識度日益提升，KAWASAKI終於在2013至2014年間，為了確立品牌形象，將配備整流罩的公路運動車款名稱全面統一為「Ninja」。自此，「Ninja＝極速重機」此一印象，深植於全球騎士心中。
KATANA（刀）
與忍者並駕齊驅的和名機車，當屬鈴木的「KATANA（刀）」。其問世時間早於「Ninja（GPz900R）」數年，初代「GSX1100S KATANA」堪稱和名機車以日語之名席捲全球的先驅之作。
故事要回溯至1979年，SUZUKI委託（當時的）西德Target Design公司負責新車造型設計。該公司提出的概念是：「日本的武士道與侍精神極其可貴，而其象徵正是日本刀，既是武器，亦為藝術品。」依此概念繪製出的車體意象草圖，令人不禁聯想起一柄出鞘的日本刀，「KATANA」之名應運而生。
原型車於1980年在西德舉辦的科隆車展上首度亮相。兼具卓越機能性與前衛造型的車體，當時引起強大震撼。針對現場觀眾的問卷調查顯示，大眾對其設計評價兩極，SUZUKI卻從這股強烈震撼中嗅到商機，毅然決定量產販售。翌年（1981年），「GSX1100S KATANA」於歐洲正式發售。科隆車展上的驚豔登場，至今仍被譽為「科隆震撼」，成為重機界的一項傳奇。
隨著GSX-S系列依排氣量不同而衍生出更多版本，北美市場甚至將「KATANA」之名用於全整流罩公路運動車款，歐洲市場則連速克達車型也曾冠上「KATANA」之名。2018年，SUZUKI再度發表以初代「GSX1100S KATANA」為設計靈感的998cc新款「KATANA」，迄今仍在全球持續銷售。
「KATANA」之名，源自於將日本刀視為展現日本獨特美學與機能性的象徵符號。其象徵性完美體現於機車之車體造型，使其剎那之間於全球騎士的心裡深刻烙印下產品特質。
Hayabusa（隼）
不僅在日本國內，連海外市場亦以漢字標示販售的，便是SUZUKI的「Hayabusa（隼）」。隼為一種小型猛禽，翱翔於上升氣流中悠然展翅，一旦鎖定獵物，便以雷霆萬鈞之勢急速俯衝而下。據稱其速度可達時速320公里，沉穩靜謐卻蘊含銳利與極具爆發性的加速意象，因此獲選為車款名稱。
初代車款為1999年問世的「GSX1300R Hayabusa」排氣量為1298cc。2000年在實測中締造出時速312.29公里的驚人紀錄，榮獲金氏世界紀錄認證為「全球時速最快的量產機車」。
以日本鎧甲頭盔為靈感的獨特造型，加上整流罩側面醒目的「隼」字塗裝，起初與「GSX1100S KATANA」一樣評價兩極。然而車款一上市便熱銷，如今距初代問世已逾四分之一世紀，承襲初代概念的第三代車款仍持續在全球販售。
MEGURO（目黑）
睽違約半世紀，KAWASAKI於2021年重啟「MEGURO」品牌，推出復活後首款車型「MEGURO K3」。其命名源自1924年創立的機車製造商目黑製作所，該所曾是大排氣量運動機車的先驅之一。1960年，目黑製作所與川崎航空機工業（現為KAWASAKI MOTORS）展開業務合作，並於1964年正式合併，MEGURO品牌因此走入歷史。
曾以「傳統與信賴」之名享譽車壇的MEGURO。其浴火重生的背後，蘊含著向當代傳遞一項核心訊息的深意：即便組織架構更迭，精湛技術與匠人靈魂始終薪火相傳。刻意採用「和名」，便是期盼能讓全球騎士直覺地體認到，這是「由日本車廠憑藉日本技術，打造出引以為傲的重機」。為了實現這份理念，KAWASAKI正積極推動昔日MEGURO時代未完成的全球布局，相信贏得眾多海外車迷青睞之日，指日可待。
傳遞「日本之魂」
這些冠上和名的日本製機車，所承載的意義早已超越單純產品名稱。它們並非只是吸睛的日語命名，而是作為日本文化、美學與技術的象徵，獲得全世界的認可與接納。
精準詮釋車款特性、強烈喚醒品牌形象的力量，再加上車廠歷經歲月淬鍊的深厚歷史信譽。車款名稱映照出品牌背後的宏大敘事（故事）與深厚文化底蘊，讓車主從中獲得強烈共鳴與無比自豪。
和名品牌，以最直截了當的方式表達「日本車之魂」。其價值不僅歷久彌新，未來或許會再次出現嶄新的和名機車，再度席捲全球。
標題圖片：「和名重機」之廠徽。由左上起順時針依序為：KAWASAKI的「Ninja」、SUZUKI的「KATANA」、KAWASAKI的「MEGURO」、SUZUKI的「隼」。（皆為筆者攝影）