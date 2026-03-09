Ninja、KATANA、隼……風靡全球騎士的「和名重機」列傳

全球四大機車廠牌齊聚日本，日本製造的機車享有極高評價，其中又以日語命名的「和名重機」，在國際市場上的超高人氣，獨領風騷。本文將深入探討海外騎士為之傾倒的奧秘，以及命名背後的深遠淵源。

車款名稱全球共通化之困難 為新生兒命名，對父母而言既是一大喜悅，卻也伴隨著左右其一生的重大責任。對於精心打造新車並將之推向市場的車廠而言，那份心情其實與牽掛孩子未來的父母無異。尤其在全球布局之際，仍須顧及各銷售地區的風俗民情或宗教觀念等差異，因此各家車廠無不為命名絞盡腦汁。過去即使是相同車款，依不同國家與地區更換車名的情況，亦不少見。 舉例而言，日本機車製造商KAWASAKI MOTORS（以下簡稱KAWASAKI）於1975至76年間，採用在車款名稱前冠以字母「K」的行銷策略。無論是賽車「KR」、越野車「KX」或二行程三缸引擎「KH」系列等皆依此命名。然而，當公司擬將風靡全球的四行程公路運動車款「Z」系列更名為「KZ」時，歐洲經銷商卻出面喊停。原因在於「KZ」令人聯想到納粹德國的集中營（Konzentrationslager）。迫於無奈，歐洲市場仍沿用原有的「Z」名稱，僅在北美市場以「KZ」之名販售。

最早使用「KZ」名稱的「KAWASAKI KZ900LTD」。此車是以公路運動車款「Z900」改造而成的美式風格版本，LTD系列大獲成功，也帶動KAWASAKI大幅躍進（KAWASAKI MOTORS提供） 在美國市場，暱稱（Pet Name）備受青睞，往往以能簡潔表達車款特色與設計理念的單字或新造詞作為車名。相較之下，歐洲因涵蓋眾多國家，為避免車名在不同地區被視為禁忌用語或隱晦暗語，傾向以字母與數字的組合作為車名。正因如此，車種名稱的全球共通化殊為不易。然而，以和名行銷全球且廣受認可的實例卻不在少數。以下便逐一介紹其中的代表性車款。

Hayabusa（隼） 不僅在日本國內，連海外市場亦以漢字標示販售的，便是SUZUKI的「Hayabusa（隼）」。隼為一種小型猛禽，翱翔於上升氣流中悠然展翅，一旦鎖定獵物，便以雷霆萬鈞之勢急速俯衝而下。據稱其速度可達時速320公里，沉穩靜謐卻蘊含銳利與極具爆發性的加速意象，因此獲選為車款名稱。 初代車款為1999年問世的「GSX1300R Hayabusa」排氣量為1298cc。2000年在實測中締造出時速312.29公里的驚人紀錄，榮獲金氏世界紀錄認證為「全球時速最快的量產機車」。

1999年推出的「鈴木 GSX1300R Hayabusa」。2008年時將排氣量由1299cc提升至1340cc，車名改為「Hayabusa1300」。日本國內的正式販售則自2014年開始，2013年11月27日，2013年東京摩托車展（筆者攝影） 以日本鎧甲頭盔為靈感的獨特造型，加上整流罩側面醒目的「隼」字塗裝，起初與「GSX1100S KATANA」一樣評價兩極。然而車款一上市便熱銷，如今距初代問世已逾四分之一世紀，承襲初代概念的第三代車款仍持續在全球販售。 MEGURO（目黑） 睽違約半世紀，KAWASAKI於2021年重啟「MEGURO」品牌，推出復活後首款車型「MEGURO K3」。其命名源自1924年創立的機車製造商目黑製作所，該所曾是大排氣量運動機車的先驅之一。1960年，目黑製作所與川崎航空機工業（現為KAWASAKI MOTORS）展開業務合作，並於1964年正式合併，MEGURO品牌因此走入歷史。

1949年目黑製作所疏散至栃木縣的烏山工廠所製造的「MEGURO號 Z型」。其原型為該所於1937年首度發售的量產車款「Z97型」，搭載498cc氣冷單缸引擎，2025年11月2日，MEGURO Cannonball那須烏山（筆者攝影）

目黑製作所最後一款車型，由KAWASAKI兵庫縣明石工廠生產的「KAWASAKI 250 MEGURO SG」。1964年發售，翌年車名中「MEGURO」二字即遭刪除，2023年10月25日，2023年日本移動展（筆者攝影）

KAWASAKI以「MEGURO STAMINA K1」為基礎加以改良後，於1965年推出的「KAWASAKI 500 MEGURO K2」。搭載496cc氣冷並列雙缸引擎，其中多數成為警用白色巡邏車，2019年10月23日，2019年東京摩托車展（筆者攝影） 曾以「傳統與信賴」之名享譽車壇的MEGURO。其浴火重生的背後，蘊含著向當代傳遞一項核心訊息的深意：即便組織架構更迭，精湛技術與匠人靈魂始終薪火相傳。刻意採用「和名」，便是期盼能讓全球騎士直覺地體認到，這是「由日本車廠憑藉日本技術，打造出引以為傲的重機」。為了實現這份理念，KAWASAKI正積極推動昔日MEGURO時代未完成的全球布局，相信贏得眾多海外車迷青睞之日，指日可待。