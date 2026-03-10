日本版THE NORTH FACE：向「高機能都會時尚」轉型，超越美國「本家」

取得日韓商標權，邁向在地化轉型

THE NORTH FACE誕生於美國加州。其戶外服飾與睡袋在耐用、防寒、防水等性能方面表現出色，因此成為全球消費者熟知的品牌。

1978年，THE NORTH FACE進入日本市場。代理商為運動服飾製造商Goldwin。Goldwin曾在1964年東京奧運期間為日本代表隊提供隊服，並以此為契機逐步擴展事業版圖。

當時，在專業登山家與探險家之間廣受好評的高機能羽絨外套「Sierra Parka」，也成為許多熱愛戶外活動、嚮往嬉皮文化等美國西岸生活風格的日本人之時尚單品。衣服商標上印有取材自美國加州優勝美地國家公園半圓頂花崗岩穹丘的弧形標誌，逐漸在日本累積品牌影響力。

1994年，Goldwin取得THE NORTH FACE在日本與韓國的商標權，全面啟動日本本土產品研發，將源自美國的機能性與街頭時尚結合，並依據日本人體型進行專屬設計。



THE NORTH FACE亦擁有與運動員合作研發的專業登山系列產品（Goldwin）

1990年代在美國開發的「Nuptse Jacket（努普賽夾克）」成為成功適應日本市場的代表作。這款強化嚴苛山岳環境耐受性能的產品，最初在紐約嘻哈文化圈掀起熱潮。2000年代於日本上市時，依照日本人體型加以改良，並導入遠紅外線保溫的「Photoelectric® Down（光電羽絨）」等技術，因此迅速在日本街頭時尚圈走紅。

2000年代之後，Goldwin與服裝企劃、製造與銷售公司nanamica合作，推出日本限定品牌「THE NORTH FACE紫標」，正式展開獨立產品開發。在強調機能性的同時，打造貼合都會生活的精緻設計，使得在上班、上學等日常場景穿著THE NORTH FACE的消費者持續增加。

面對氣候變遷帶來的酷暑與暴雨頻發，自2020年以來，THE NORTH FACE也積極推出吸濕排汗T恤、防水加工輕量外套等產品，豐富適用於都會與戶外等不同場景的多元產品線。



經典人氣商品「Nuptse Jacket（努普賽夾克）」（左）與「Mountain Down Jacket（山地羽絨夾克）」（Goldwin）

如今，更輕量、易收納且具備優異防風防雨性能的「Wind Jacket（防風外套）」銷售表現亮眼。該系列產品便於在上班、上學或假日外出時隨身攜帶，能因應突如其來的氣溫變化或強風等狀況，因此深受消費者歡迎。



服飾品牌JOURNAL STANDARD的THE NORTH FACE紫標特別訂製款登山外套（JOURNAL STANDARD／PR TIMES）