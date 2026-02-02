邁向巔峰之路的坂本花織：花式滑冰強國．日本瞄準「金牌」＋力拚多面獎牌【米蘭．柯蒂納戴比索冬奧 備受矚目的明日之星】運動 社會 國際
引領世界的日本隊
北京冬奧結束後，日本在接下來的四屆世界錦標賽中，靠著女子單人坂本花織的三連霸、雙人組合三浦與木原的兩度奪冠等，共獲得14面獎牌。在花式滑冰界，日本無疑是引領世界的強國之一。
志在「保銀爭金」，坂本追求零失誤
繼北京冬奧獲得銅牌之後，女子王牌坂本花織持續保持穩定戰績，並不斷挑戰新領域的曲風與表現方式。然而，她已明確表示本賽季將是自己現役的最後一個賽季。她決定回歸初衷，並說道：「我希望在節目中展現出流暢的滑行技巧，以及充滿力量的速度感」，決定以原有的「坂本風格」來一決勝負。北京冬奧她在個人賽奪銅、團體賽則遞補奪銀，正因如此，她說：「想要拿到實至名歸的銀牌」，目標是在個人賽與團體賽上都能取得「銀牌以上」的亮眼成績。
直到本賽季開賽前，她仍持續練習高難度動作三周半跳。不過，現在她已決定專注於發揮自己一貫的風格來應戰。雖然越來越多選手將高難度跳躍作為武器，但是「如果跳不出來，那就有跳不出來的贏法。」她將編舞師貝諾瓦．里紹（Benoit Richaud）的教誨銘記於心。隨著得分逐漸提高、勝場數增加，她也變得更加豁達了。
冬奧上，俄羅斯錦標賽三連霸的阿德莉亞．彼得羅相（Adeliia Tigranovna Petrosian）預計將以中立運動員身分出賽。彼得羅相擁有勾手四周跳、後外點冰四周跳與三周半跳等高難度動作的實力。
「面對其他選手展現高難度的跳躍動作，要如何讓自己保有站上頒獎台的機會？只要能提升現有動作的品質並且零失誤，保持在獲勝的有利位置就行了。自從包含世界錦標賽在內、達成全勝紀錄的2023-24年賽季開始，我便是這麼想的。」坂本如此回顧道。
本賽季她的起步較晚。首戰法國挑戰賽以及大獎賽（GP）系列賽，兩場皆獲得了亞軍。然而，正如她所說的「這是很有意義的第二名」，修正了敗因的旋轉失誤後，她在隨後的NHK杯便以本賽季公認世界最高的227.18分奪冠。
「在GP系列賽中，我從一開始就能滑出220分以上的成績，並且能夠延續這股氣勢不斷加速。不同於以前老是想著『從這裡開始得再加把勁』，現在則是覺得『就順著這股浪潮前進吧！』」她確實感覺到了有所成效。
在GP總決賽中，短曲（SP）出現意料之外的失誤導致未能奪冠，僅獲第三名。但她將這份悔恨化為動力，在全日本錦標賽以總分234.96分奪冠。儘管在課題之一的勾手三周跳出現細微失誤，未能拉高「執行分」（GOE），她依然展現出強大的抗壓性。
在冬奧正式賽場上，她將與俄羅斯的彼得羅相，以及上個賽季重返賽場便奪下世界錦標賽冠軍的劉美賢（Alysa Liu，美國）展開金牌爭奪戰。
她在大賽中的勝出經驗相當豐富。「只要完美地達成自己該做的事，成果自然就會顯現。」她已經做好了應戰準備。
日本女子選手還有另外兩人參賽。中井亞美本賽季以三周半跳為武器，在首次參加的GP系列賽法國站便取得227.08分，擊敗坂本，以震撼全場的表現首秀即奪冠。若能在冬奧舞台上重現如同法國站的演出，將有望奪牌。此外，以穩定性見長的千葉百音也擁有滑出220分中段水準的潛力，只要能充分發揮實力，同樣具有爭奪獎牌的可能性。
鍵山展現王牌的自覺
上一屆北京冬奧，鍵山奪得了日本選手中成績最好的銀牌。當時，這面獎牌是在日本男子主力羽生結弦與宇野昌磨皆參賽的情況下獲得的，極具價值。
他在2022至2024年的兩個賽季經歷左腳踝傷勢後，減少了高難度跳躍動作，改為追求「質」而非「難度」，致力於提升表現的完成度。另一方面，外國的對手伊利亞．馬里寧（Ilia Malinin，美國）展現出急速成長，能夠跳出包含四周半跳在內的所有種類四周跳。
即使處於嚴峻的競爭環境中，自2022年首次參加世界錦標賽以來，鍵山已經連續四屆登上頒獎台，持續展現其卓越的資質。接下來的米蘭冬奧，將成為他證明自己具有日本王牌實力的舞台。
自羽生、宇野引退後的2024-25年賽季起，鍵山優真被視為日本男子花式滑冰的領軍人物。他本人也因抱持著「身為王牌應該要是這樣、必須要這麼做」的想法，而備感壓力。
這種壓力反映在世界錦標賽上。當時他在SP僅落後馬里寧3.32分，暫居第二；然而在長曲（FS）中，四周跳卻接連失誤，導致排名跌至第十，最終僅以總分278.19分獲得銅牌。鍵山表示：「我親眼見過的日本王牌是羽生君與宇野昌磨，他們各有不同風格。對我而言，最重要的是保持自己最自然的一面，這也將成為我在演出時的優勢。我覺得展現自我風格、發揮平時累積的實力才是最關鍵的。」
本賽季前半段，他的目標是強化自身基礎，因此將FS的四周跳限制在兩次後外點冰跳與後內跳。重點在於先讓總分跨越300分大關，再思考如何逼近自己在北京冬奧創下的個人最高成績310.05分。
從去年11月的GP系列賽首戰到全日本錦標賽，他面臨了間隔僅一週的四連戰。起初，鍵山連達成300分的第一階段目標都有困難，但在12月的GP總決賽中，他在SP拿下了生涯最高的108.77分，最終以總分302.41分奪下銀牌，完成了最低限度的目標。
隨後的全日本錦標賽，他雖在SP拿到接近目標的104.27分，但FS中段接連失誤，最終僅獲287.95分。儘管未能拉高得分，他仍以國內第一名的身分取得冬奧代表權，並調整好心態。
「雖然非常想在長曲加入後內點冰四周跳，但得看這一個月能不能適應。總之，不限於後內點冰跳，不論是短曲還是長曲，所有的技術動作我都會全力以赴。我希望每天都能過著了無遺憾的生活，在冬奧舞台上盡情享受比賽。」
他把奪牌的門檻設定在300分。「這是絕對條件，我希望創下個人最佳紀錄。只要能夠做到，成果自然會顯現，好成績也會隨之而來。」
冬奧男子代表還有從小學生時期便一起練習的佐藤駿（AIM Services．明治大學）與三浦佳生（OrientalBio．明治大學）。同齡的佐藤到了本賽季已經累積了奪牌實力，而三浦則是珍貴的氣氛製造者，能與好友在放鬆的氛圍下挑戰第二次冬奧，這一點意義重大。
鍵山明確表示：「比起守住上一屆的銀牌，我更想追求勝利，貫徹進攻的姿態。」
金牌大熱門的雙人搭檔「Riku-Ryu」
由三浦璃來與木原龍一組成的雙人搭檔「Riku-Ryu」邁入了第三季。在上一屆北京冬奧獲得第七名的一個月後，他們在俄羅斯及排行前五名等強敵缺席的世界錦標賽中奪得亞軍，鞏固了自己的地位。隔年兩人得分大幅飆升，首度稱霸世界錦標賽。儘管兩人分別遭遇傷病困擾，但2024年拿下亞軍、2025年重奪冠軍，展現了極其穩定的戰績。
正如兩人所言：「夏天在加拿大的訓練基地得以穩扎穩打地做好準備。」在作為國際大賽首戰的9月挑戰者系列賽中，他們滑出了222.94分，比上賽季的世界錦標賽得分還高出3分多，一開始就表現出色。
在GP系列賽中，他們也連勝晉級總決賽。兩人在舞台上展現充滿速度感與力量的滑行，FS更創下生涯最高分，總分225.21分，距離生涯最佳紀錄僅差0.84分，在本賽季以最高分奪冠。
在全日本錦標賽中，雖然三浦在賽前6分鐘練習時左肩脫臼，但SP仍以84.91分，超越非官方生涯雙人最佳紀錄近4分，暫居第一。雖然為了保險起見在FS項目棄權，但他們過去也遭遇過同樣的傷勢，深知如何應對。兩人本賽季的穩定性更上一層樓，只要準備充分，無疑是金牌大熱門。
此外，在最終資格賽中奪得冬奧參賽權的第二對組合──長岡柚奈與森口澄士（KINOSHITA ACADEMY），本賽季也神速成長，目標是希望能擠進前八強的行列。
標題圖片：在全日本花式滑冰錦標賽女子長曲中演出的坂本花織。她穩守日本第一寶座，為爭奪冬奧獎牌奠定了基礎。2025年12月21日，東京．國立代代木競技場（時事）