邁向巔峰之路的坂本花織：花式滑冰強國．日本瞄準「金牌」＋力拚多面獎牌【米蘭．柯蒂納戴比索冬奧 備受矚目的明日之星】

北京冬奧結束後，日本在接下來的四屆世界錦標賽中，靠著女子單人坂本花織的三連霸、雙人組合三浦與木原的兩度奪冠等，共獲得14面獎牌。在花式滑冰界，日本無疑是引領世界的強國之一。

志在「保銀爭金」，坂本追求零失誤

繼北京冬奧獲得銅牌之後，女子王牌坂本花織持續保持穩定戰績，並不斷挑戰新領域的曲風與表現方式。然而，她已明確表示本賽季將是自己現役的最後一個賽季。她決定回歸初衷，並說道：「我希望在節目中展現出流暢的滑行技巧，以及充滿力量的速度感」，決定以原有的「坂本風格」來一決勝負。北京冬奧她在個人賽奪銅、團體賽則遞補奪銀，正因如此，她說：「想要拿到實至名歸的銀牌」，目標是在個人賽與團體賽上都能取得「銀牌以上」的亮眼成績。

直到本賽季開賽前，她仍持續練習高難度動作三周半跳。不過，現在她已決定專注於發揮自己一貫的風格來應戰。雖然越來越多選手將高難度跳躍作為武器，但是「如果跳不出來，那就有跳不出來的贏法。」她將編舞師貝諾瓦．里紹（Benoit Richaud）的教誨銘記於心。隨著得分逐漸提高、勝場數增加，她也變得更加豁達了。

冬奧上，俄羅斯錦標賽三連霸的阿德莉亞．彼得羅相（Adeliia Tigranovna Petrosian）預計將以中立運動員身分出賽。彼得羅相擁有勾手四周跳、後外點冰四周跳與三周半跳等高難度動作的實力。

「面對其他選手展現高難度的跳躍動作，要如何讓自己保有站上頒獎台的機會？只要能提升現有動作的品質並且零失誤，保持在獲勝的有利位置就行了。自從包含世界錦標賽在內、達成全勝紀錄的2023-24年賽季開始，我便是這麼想的。」坂本如此回顧道。

本賽季她的起步較晚。首戰法國挑戰賽以及大獎賽（GP）系列賽，兩場皆獲得了亞軍。然而，正如她所說的「這是很有意義的第二名」，修正了敗因的旋轉失誤後，她在隨後的NHK杯便以本賽季公認世界最高的227.18分奪冠。

「在GP系列賽中，我從一開始就能滑出220分以上的成績，並且能夠延續這股氣勢不斷加速。不同於以前老是想著『從這裡開始得再加把勁』，現在則是覺得『就順著這股浪潮前進吧！』」她確實感覺到了有所成效。

在GP總決賽中，短曲（SP）出現意料之外的失誤導致未能奪冠，僅獲第三名。但她將這份悔恨化為動力，在全日本錦標賽以總分234.96分奪冠。儘管在課題之一的勾手三周跳出現細微失誤，未能拉高「執行分」（GOE），她依然展現出強大的抗壓性。

在冬奧正式賽場上，她將與俄羅斯的彼得羅相，以及上個賽季重返賽場便奪下世界錦標賽冠軍的劉美賢（Alysa Liu，美國）展開金牌爭奪戰。

她在大賽中的勝出經驗相當豐富。「只要完美地達成自己該做的事，成果自然就會顯現。」她已經做好了應戰準備。

日本女子選手還有另外兩人參賽。中井亞美本賽季以三周半跳為武器，在首次參加的GP系列賽法國站便取得227.08分，擊敗坂本，以震撼全場的表現首秀即奪冠。若能在冬奧舞台上重現如同法國站的演出，將有望奪牌。此外，以穩定性見長的千葉百音也擁有滑出220分中段水準的潛力，只要能充分發揮實力，同樣具有爭奪獎牌的可能性。