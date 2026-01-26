從日本走向世界的飯糰「Onigiri」：探索其歷史、魅力、與發展潛力

日本人的「基礎」

2025 年，日本因受高溫少雨影響，米供應不穩定導致米價暴漲。長久以來，人們已習慣「隨時可購入米」，當這份理所當然的安心感被打破時，日本人重新體認到米飯為日本社會的「基盤」，並開始重新思考「米在日本人心目中的地位究竟為何」。

在此背景下，人們開始聚焦以米為主要食材的代表性日常料理「飯糰」。以下將從歷史角度去分析了解。

「化石」出土

儘管飯糰的起源尚不明確，極有可能源於彌生時代（西元前5世紀至西元3世紀）穩定發展稻作後，人們將煮熟的米飯捏塑成固定形狀。

位於石川縣中能登町的彌生時代中期（約2000年前）的杉谷茶之畑遺跡中，發現米炭化塊狀物。與其說是先煮好再塑形，反倒像是被包裹後再蒸熟的狀態。這些塊狀物被稱為「粽型炭化米塊」，因形狀與現代飯糰類似，也被稱為「飯糰化石」。



石川縣中能登町杉谷茶之畑遺跡發現的「飯糰化石」（筆者提供）

學者們對這些炭化米塊的用途看法不一，可能是方便攜帶的隨身糧、也可能作為祭祀供品。儘管如此，重點並不在於當時是否已有「飯糰」存在，而在於「以手揉捏煮熟的米飯，做成方便處理的形狀」的這個行為，是否早在日本稻作發展初期便已形成。

奈良時代（710至784年）編纂的地方刊物《常陸國風土記》中，以「握飯 筑波之國」來描述當時的筑波郡（今茨城縣西南）。文獻裡記載了人們攜帶食物聚會，可推知當時生活樣貌應該是採取「統籌米飯、攜帶、分發」的形式，且自古以來便深植民間。

從文獻可知，平安時代（自794年起約400年間）出現了最接近現代飯糰的描述。完成於11世紀初期、有世界最古老小說美譽的《源氏物語》中，提到了名為「屯食」的輕便餐點。屯食並非正式宴席料理，而是指外出或儀式空檔的簡易餐點，一般認為是類似飯糰的食物。