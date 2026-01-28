日本鐵路的「指認呼喚」　國外也認可的安全概念為何？

「發車！」電車駕駛發出聲音的同時，伸直戴著白手套的手臂，並以手指指著行車方向。這是在日本鐵道司空見慣的光景，但對外國人而言，卻是很神奇的動作。讓我們往下剖析日本隨著鐵道發展，應運而生的安全呼喚操作。

已有超過1個世紀的歷史 只要上前窺探駕駛室，就能看到駕駛一邊出聲，一邊用手指指著機器的動作。這是名為「指認呼喚」的安全確認動作，動手指著應注意之物，喊出名稱和狀態，藉此以自己的眼睛和耳朵複認，是一種防錯操作。 在日本，指認呼喚不只用在鐵道上，舉凡工廠、建設工地等各種產業都能看見。近幾年，國外的鐵路等地方也引進這種「Pointing and Calling」，開始受到矚目。這種「機制」有確切的科學根據，能夠撐起每日的鐵道安全，因此受到高度讚揚。

用指認呼喚確認新幹線月臺狀況的站員（JR東日本提供） 這種做法源於1個世紀以前，可以追溯到日本鐵路草創期的工作現場。當時還沒確立現在這樣的指認程序，剛開始推廣的只有「呼喚」──也就是出聲進行操縱的確認方式。駕駛蒸汽火車的駕駛和助手互相說出燈號名稱、燈號內容，藉由彼此確認來防止誤認。這種呼喚方式在員工間滲透，1910年代的乘務員教本中，開始記載這種「呼喚應答」規範。 加入「指認」是在1920年代後期。開端起於在現場工作的乘務員發現，除了發聲，再加上實際指認對象，就能更集中注意力，減少疏漏。這種方式逐漸受到肯定，1970年的舊國鐵規程中，明文記載「呼喚號誌以指認進行」。就這樣，合併視覺、聽覺、身體動作的指認呼喚確立，廣泛成為全國鐵路從業員的標準動作。

提高專注的技術 鐵路安全並不只建立在系統和設備上。駕駛、車掌與乘務員的「判斷力」也極為重要。號誌、時速表、軌道狀態、車內狀況等等，要瞬間處理這些龐大的情報，下達判斷，以達到行駛安全。這些處理程序也包含無法數值化的氣味和氛圍等感官情報。前東京大學特聘教授水間毅闡述日本鐵路評估安全的特色是「相對標準（常模參照）」。也就是評估列車行駛的安全性時，將乘務員在現場累積的判斷水準視為基準，著重在能否確保同等以上的安全性。 這是一種依靠「人為判斷力」的方式，而其中一種穩定這個判斷的機制，就是指認呼喚。看著該物，指著該物，然後說出名稱，再用耳朵確認自己的聲音。藉由這一連串的動作，將注意力集中在一點，使確認程序的品質維持在高水準。重複性作業容易因為習慣衍生疏忽，注意力容易渙散。指認呼喚經過多年在第一線的培養，已經成為防止弊病發生的實踐技術。 筆者擁有擔任鐵路乘務員的經驗，想與各位分享讓我深感指認呼喚重要性的一件經歷。剛入行的新人會跟著前輩駕駛員與車掌就近親學工作技能。他們會站在駕駛臺前，輕快地執行指認呼喚：「ATS（列車自動停車系統） All Right！」、「列車無線電All Right！」到了發車時間就說「準時發車」，到車站停車前則說「8輛停車」，不停出聲確認車輛狀況。

在電車駕駛臺執行指認呼喚的筆者，2024年，千葉的銚子電鐵（筆者提供） 我當時是見習車掌，剛開始覺得那些動作有一半是「徒具形式」，所以只是照著前輩所說的依樣畫葫蘆。然而，當我成為獨當一面的車掌後沒多久，某天我沒有出聲確認發車時刻，結果差點提早一分鐘就向駕駛比出手勢。後來駕駛發現錯誤，才沒有倉促發車，但一想到「短短1分鐘」難保不會釀成重大影響，讓我不寒而慄。 如果那班列車是30分1班的特急列車，沒趕上發車的乘客要等很長一段時間，才能搭到下一班車。如果是單線區間車，甚至有和對向列車發生衝撞的危險性。透過這次苦澀的經驗，這才理解在鐵路運行中，「守時」這個鐵則的沉重涵義，也明白指認呼喚在撲滅失誤這件事上，有多大的作用。

錯誤率降至6分之1 指認呼喚的有效性也經過科學證實。在鐵路綜合技術研究所的實驗中，相較於沒有執行指認呼喚，在有執行的情況下，確認作業的錯誤率能降至約6分之1。

以指認呼喚確認車門開關狀況的車掌（JR東日本提供） 指認呼喚這個動作本身就能產生作業節奏，也有助於維持長時間工作的專注力。經過實證，在人體工學上也有很高的效果。因此在日本，指認呼喚一直被用在人為錯誤影響較大的產業，比如工廠、建設工地、能源業、物流業等等。動作單純，導入成本低，都是拓展到其他產業的原因之一。