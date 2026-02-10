單板滑雪HP・平野歩夢：遍體麟傷也要挑戰「夢想的極限」【米蘭・柯蒂納冬奧 備受矚目的明日之星】

2月6日開幕的米蘭・柯蒂納戴比索冬季奧運中，單板滑雪男子Ｕ型場地技巧賽（HP）的平野歩夢（Ayumu HIRANO＝TOKIO INKARAMI）將挑戰衛冕連霸。自2022年北京冬奧奪金以來，他始終追求著「夢想的極限」。然而，這次在大賽前夕遭遇重傷，傷勢影響令人擔憂，在這場強行出賽的大舞台上，他將帶來什麼樣的演技，依然備受矚目。

入選代表前的重大意外 1月17日，在發表奧運代表名單的前夕，平野步夢發生了重大意外。在瑞士萊克斯舉行的世界盃決賽第一輪中，他在高速飛向空中後，著地瞬間失去平衡，整個人往前摔倒。 據推測，他當時是從相當於3層樓高、約8公尺的高度墜落，強大的衝擊力導致滑板前端斷裂，平野步夢的臉部正面也因強烈撞擊而口鼻出血，右膝等多處受傷，第二輪被迫棄權退場。這招包含了空中斜軸2周、轉體3周半等高難度動作的組合，是平野步夢的原創特技「正向斜軸轉體兩周 1260 度抓板（FS Double Cork 1260 Japan Grab）」，卻遭遇到意料之外的慘痛挫敗。 回國接受精密檢查後，被診斷出多處骨折與挫傷。由於確認骨頭沒有發生錯位，他計畫在腫脹消退後重返賽場，並表達了強烈參加奧運的意願。正式賽程預計於 2 月 11 日舉行預賽、13 日舉行決賽。平野步夢將米蘭・柯蒂納冬奧定位為「這不是夢想的延續，而是追求夢想的極限」。然而，不得不說，他眼前面對的是一條佈滿荊棘的艱難之路。 高難度動作伴隨的危險性和恐懼感 4年前在北京冬奧，讓他一舉奪金的是「空中斜軸轉體3周（Triple Cork 1440）」（空翻3周、轉體4周）的高難度動作。在那之後，日本國內相繼出現了多位能成功做出平野步夢這項絕招的後輩選手。繼27歲的平野步夢之後，24歲的戶塚優斗（Yuto TOTSUKA＝YONEX）與23歲的平野流佳（Ruka HIRANO＝INPEX）等好手相繼崛起，在世界盃接連奪冠。這群選手皆為世界頂尖高手，外界預測日本隊有望在本次冬奧中囊括金銀銅牌。

單板滑雪世界盃Ｕ型場地男子組開幕戰獲勝的平野歩夢。左為第2名戶塚優斗，右為第3名平野流佳，2025年12月，中國張家口・密苑（共同） 「即使有時覺得技術已達極限，但是過一段時間後又重新感受到無限的可能性。我想，今後更厲害的招式（Trick）還是會接二連三地被創造出來。」這是平野步夢在不斷追求這項競技的過程中所得到的真實感受。技術進化永無止境，選手們透過無數次的摸索與嘗試，創造出新的招式。 然而，這是一項難度越高、危險性就越高的競技。在世界高手雲集的正式賽場上，選手還必須與「恐懼感」這位敵人戰鬥。

多年勁敵懷特宣告退役 談到平野步夢的多年勁敵，莫過於美國名將尚恩・懷特（Shaun White）。他是分別於2006年杜林、2010年溫哥華及18年平昌冬奧，3度摘下金牌的超級巨星。平昌冬奧時，他與平野步展開激烈的拉鋸戰，最後由懷特逆轉封王，至今那場經典對決仍讓人津津樂道。 在接下來的北京冬奧，以第4名收場並宣布退役的懷特，在米蘭・柯蒂納冬奧舉行前夕於東京與平野步夢重逢。他在自己的社群平台（SNS）上寫道：「我和這個年輕人對抗了這麼多年，現在終於能站在為他加油的立場，感到如釋重負。偉大的運動員、偉大的對手、偉大的朋友！」 平野步夢過去始終追趕著懷特的背影，終於在北京冬奧超越了，並站上領獎台的中間位置。對於當時的心境，他在 SNS 上發文表示：「看到他（懷特）勇敢挑戰的模樣，讓我在（最後的）第3輪告訴自己絕對要贏，並保持進攻心態。能夠如此近距離看到他的競技姿態，是我一輩子也忘不了的事。」以此向這位退役的勁敵致敬。 這次他即將迎來的是失去長年勁敵的冬奧賽場；然而，他面對的真正強敵恐怕正是日本隊的隊友們。在入選男子HP日本代表隊的4名好手中，平野流佳在上季世界盃排名第1，達成項目別3連霸，戶塚優斗與平野步夢則分列2、3名。此外，本季更有年僅19歲的山田琉聖（Ryusei YAMADA＝JWSC）在世界盃第2戰奪下首冠，強勢擠進代表隊名單。 「成績固然重要，但我不想被結果束縛。我的理想是能以自由的形式，滑出自己滿意的所有動作。」平野歩夢如此表示。無論其他對手的表現如何，他都打算全心投入，完成一場能讓自己認可的演技。 當地訓練設施落成 北京冬奧後，平野步夢的練習環境也迎來了轉變。2024年9月，在他位於新潟縣村上市的老家，期盼已久的訓練設施正式落成。即使在沒有下雪的季節，也能進行Ｕ型場地的空中技巧（Air）練習，這是全球首座戶外型設施「村上滑雪運動研究與訓練中心」。 該設施由在同市經營室內滑板場的父親英功擔任代表，並選在鄰近處建設練習據點。平野步夢的贊助商「UNIQLO」也以特別贊助的形式參與合作，為他提供了無需遠赴海外、一整年都能專心投入訓練的環境。 「為了下一屆奧運，我希望能在不受天氣影響的環境下練習，於是不斷與家人及現場工作人員反覆商量，打造了這座設施。能在老家擁有自己的訓練據點，感覺像作夢一樣，要創造一座世界獨一無二的設施，過程確實非常辛苦。」 他之所以親自參與這座設施的建設規劃，或許是為了追求超越奧運金牌的更高境界。

致力於社會公益活動 在設施的落成典禮上，特別邀請了當地的中小學生參加。這是由與平野步簽訂「全球品牌大使」合約的UNIQLO所企劃的「次世代培育活動」。 這項活動的目的並不在於培養專業競技選手，而是作為一項社會公益，希望透過與頂尖運動員的交流，有助於孩子們的人格成長。當參加活動的小學生問道：「我正朝著補習、衝浪和單板滑雪的『三刀流』努力，請問該怎麼做才能兼顧呢？」平野步夢如此回答： 「當你越是認真投入，就越能體會到必須有所犧牲才能有所收穫，像我把練單板滑雪的時間拿來練滑板，過程其實很艱辛。但我希望你們珍惜那些『只有現在才能做的事』，不要放棄、努力前進。即使失敗了，等你長大回頭看，這些經歷都將成為支持你的力量。」 在2021年的東京奧運，平野步夢挑戰了滑板公園賽，以橫跨夏、冬奧的「二刀流」運動員身份備受矚目。挑戰本身往往伴隨著困難，但是他全神貫注於「只有現在才能做的事」，態度始終如一。在北京冬奧奪金、圓夢之後，平野步夢著眼於超越金牌的遠大願景，開始備戰米蘭・柯蒂納冬奧。即使遍體麟傷，仍堅持迎戰正式大賽，比起最終勝負，更令人期待的是能夠感動人心的演技。