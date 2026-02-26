面臨存亡危機的和室：榻榻米、床之間…支撐日本文化底蘊的根基

過去，和室在日本住宅裡是理所當然的存在，但隨著生活型態的改變，正陷入存亡危機。和室能依據各種生活用途而變幻自如，並與日本人的文化及精神層面密不可分；現在，讓我們重新審視和室的價值。

榻榻米是基本要素 接下來要介紹構成和室的基本要素。首先是榻榻米的構造，表面是以編織藺草而成的地毯狀「蓆面」，內部則填充了以稻草等材料壓縮而成的內芯。榻榻米的長邊部分則會包覆布料，用「疊緣」來固定。

一整面鋪滿榻榻米。剛換上的新的榻榻米帶著青綠色（PIXTA） 榻榻米的基本尺寸為長1間（約180公分）、橫半間（約90公分）。「間」是日本長久以來使用的長度單位，代表柱子與柱子之間的距離。這是因為在日本容易取得的木材長度大約是這個尺寸，因此房子整體的結構與房間大小，都是以「間」作為基準單位來表示。 房間大小由榻榻米的張數決定。例如1間×1間的房間可以鋪設2張榻榻米，而2間×2間的房間則可以鋪設8張榻榻米。這些空間分別被稱為「2疊之室」「8疊之室」。日本人只要聽到，腦中就能立刻浮現房間的寬敞程度，大約能夠容納的人數，以及家具該如何擺放等畫面。 各式各樣的建具 在日本傳統家屋中，鮮少使用固定的壁面，取而代之的是除了木板門外，還有襖（fusuma）與障子等稱為「建具」的移動式隔間。這些建具全都是透過橫向滑動來打開或關閉。由於柱子與柱子間的距離統一設定為1間，建具的尺寸也是統一規格。

和室的襖。表面經常繪有風景或裝飾圖案等（PIXTA） 襖是在木製骨架的雙面貼上襖紙或布料，並安裝拉手而成的拉門，表面有時會繪製圖案或繪畫。障子則是在格狀木框上貼上障子紙的門；它能在遮蔽外部視線的同時，將柔和的光線引進室內。

從障子縫隙中窺見的新綠庭園，京都市泉涌寺別院・雲龍院（PIXTA） 在榻榻米房間與戶外之間，通常會設置稱為「緣」的細長外廊，並在緣的外側安裝一種板門「雨戶」，以保護室內空間免受風雨侵襲。緣與房間之間是透過襖或障子門來區隔，所形成的中介空間具有調節劇烈冷暖溫差的緩衝作用。

面向庭園的木板外廊稱為「緣」，京都府宮津市舊三上家傳統家屋（PIXTA） 日本的夏季溼熱，因此建築結構基本上重視室內通風，能自由移動或拆卸的門窗隔扇便是最典型的象徵。只要打開或取下襖與障子門，就能創造出風的通道。而以竹子或蘆葦等植物編織而成的「簾子」或「簾門」，則是夏季專用的建具，能在保持通風的同時，也防止陽光直射或外部視線。

懸掛於簷下的簾子，在阻隔外部視線的同時，也能確保通風（PIXTA） 隨著季節變換姿態是和室最大的特色。透過更換或調整建具來因應四季劇烈變化的和室，並非將自然完全隔絕在外，而是與自然和諧共存的建築。

變幻自在的空間運用 過去，鋪設榻榻米的空間並不侷限於「座敷」這類特定房間，可以說除了廚房與儲藏室以外，幾乎全屋都鋪滿了榻榻米。

拉開或卸下襖與障子後，便能騰出寬敞的大廳（PIXTA） 榻榻米和室能因應多種用途而靈活運用。夜晚在榻榻米上鋪開被褥，成為臥室；到了早晨，將被褥收進壁櫥後，白天擺上餐桌或矮几，成為用餐、學習或全家人共度時光的空間。若將襖等隔間拆卸後，串連多個房間，就能變成可容納多人的大廳。每個房間並沒有限定用途，不會以「臥室」「飯廳」等特定名稱稱之，而是展現出變幻自在的空間運用。

位於東京多摩新市鎮的團地「諏訪2丁目住宅」室內。在高度經濟成長期，這裡曾被稱為「夢想的家園」，2011年7月23日（時事） 這種和室構造，即使在生活型態發生重大轉變的第2次世界大戰後仍延續了很長一段時間。為了因應人口急速增加，日本全國各地大量興建了被稱為「團地」的鋼筋水泥公營集合住宅。雖然這些住宅後來因狹窄擁擠而被戲稱為「兔子窩」，但正因為當時以多功能用途的榻榻米房間為主，即便孩子眾多的家庭，也得以在這樣的空間裡生活下去。

住宅型態的變遷 然而，近年來的日本住宅型態發生了重大變化。在某住宅業者的官網上，根據其調查顯示， 2018年該公司興建的透天住宅中，約有6成設有榻榻米的和室；但到了2022年，已降至4成以下。而在以東京為首的都會區，建設熱潮中的高樓大廈更是幾乎不再設置和室。 究其原因，或許是洋式桌椅成為主流，和室空間裡直接席地而坐的生活風格被敬而遠之。再加上以床鋪為主的臥室等，家族成員各自擁有獨立空間已成常態，房間變成功能固定的空間，不再能靈活調整用途。

師傅為用藺草編織的蓆面進行更換作業（PIXTA） 住宅型態的變遷，也連帶對支撐和室發展的相關產業造成衝擊。根據農林水產省發布的資料《藺草（蓆面）的現況報告》顯示，1996年榻榻米的蓆面產量曾達2694萬張，但到了2025年已銳減至103萬張。此外，1996年約有70％的蓆面為日本國產，到了2025年，國產比例僅剩18％。這雖然是受和室需求萎縮影響，但產業結構也轉向依賴進口，目前絕大多數來自中國。物以稀為貴，日本國產的蓆面因品質優良，價格約為中國產的2至3倍，現在已變成高級品。