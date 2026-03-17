冬季奧運季史上最多24面獎牌的背後：「訓練環境」與「憧憬的連鎖」——米蘭・柯蒂納冬奧回顧

米蘭・柯蒂納冬季奧運圓滿落幕。日本代表隊奪下24面獎牌（5金7銀12銅），不僅超越了上屆22年北京冬奧18面紀錄，多出6面，創下日本參加冬季奧運史上的最佳成績，堪稱空前的奪牌熱潮。在國家別的獎牌排行榜位居第10名。光是獎牌數，日本與歐洲強國並列為第5名。本文將探討日本代表隊勢如破竹的背後，有那些因素。

單板滑雪隊的戰力突飛猛進 在本屆冬奧上，日本隊的獎牌總數超越了排名第12的中國（5金4銀6銅，計15面）與排名第13名的韓國（3金4銀3銅，計10面），成功締造亞洲國家中的最佳成績。 日本隊戰力突飛猛進的關鍵因素，在於單板滑雪項目就橫掃了9面獎牌；相較於北京冬奧的3面（1金2銅），整整多了6面。

記者會上露出笑容（左起）：單板滑雪男子半管銅牌山田琉聖、金牌戶塚優斗、女子銅牌小野光希，2026年2月15日，義大利・米蘭（時事）

單板滑雪女子坡面障礙技巧金牌得主深田茉莉（中央）、右為銅牌得主村瀨心椛、左為銀牌得主柔伊・薩多夫斯基（紐西蘭），2026年2月18日，義大利・利維尼奧（時事） 本屆賽事中，各單項成績斐然：半管項目獲得1金2銅，大跳台及坡面障礙技巧項目則共獲得3金2銀1銅。而且，於開幕式隔天的2月7日，男子大跳台選手木村葵來與木俣椋真便成功包辦冠亞軍，讓日本代表隊的整體士氣為之大振。 9日，女子大跳台的項目，在北京獲得銅牌的村瀨心椛拿下金牌。此外，12日舉行男子半管，戶塚優斗也奪金，繼北京冬奧的平野步夢，在該項目連續兩屆站上頂點。甚至，18日的女子坡面障礙技巧項目，19歲的深田茉莉成為日本女子在冬季奧運史上最年輕的金牌得主。

訓練環境升級與支援體制完善 在當地的賽後記者會上，日本單板滑雪選手頻頻被問及：「實力大幅提升的原因為何？」 「休賽季的訓練環境逐年進步，教練的指導技術也持續進化。」（男子大跳台選手木村） 「新建的半管訓練設施幫助很大。隨著日本隊選手屢創佳績，專業支援人員陪同前往海外移訓的次數也增加；物理治療師（Physiotherapist）與滑雪打蠟技師開始隨隊到場支援，在各方面的支援體系也更加完善。」（女子半管銅牌得主小野光希） 正如選手所言，首先是環境層面的升級與支援體制的擴充，是戰績躍進的一大因素。在訓練環境方面，各地都設有配備安全氣墊的休賽季訓練設施，讓國家隊選手即便在夏季也能在國內磨練空中動作，精進高難度的旋轉技巧（trick）。 此外，全日本滑雪聯盟近年來在國家隊訓練中導入了生物力學（biomechanics）分析。透過在選手腳底安裝感測器進行測量，教練則運用科學分析所得的數據來進行指導。這使得指導方式不再單純依賴個人感覺，而能從多面向進行分析與訓練。當然，這項運動需要大量的旋轉動作，日本選手身材較為嬌小的特點，在身體條件上較為適合。 憧憬的存在代代傳承 接連誕生新世代的英雄與女英雄的背後，原因不僅僅在於硬體設施或支援體制的完善。提到單板滑雪，許多人會將2010年溫哥華冬奧代表國母和宏視為日本隊的原點。當時國母穿著日本代表隊的正式服裝，因褲子低於腰間的「垮褲」造型而遭受猛烈抨擊，道歉記者會上的態度也引發社會撻伐；然而，仍有不少聲音支持他那種堅持自我風格的態度。 儘管在當時日本代表團團長橋本聖子的判斷下，國母未被迫退賽，在半管項目最終僅以第八名作收。對於在14年索契冬奧以15歲年少之姿摘下銀牌的平野步夢而言，國母既是憧憬的選手，後來甚至有一段時期擔任平野的指導教練。 2月22日，在米蘭市內舉行的記者會上，現任日本奧林匹克委員會（JOC）會長的橋本女士談到由木村和木俣包辦金銀牌的男子大跳台決賽時表示：「那瞬間，我想起了國母選手。」國母後來雖因大麻走私事件被判有罪，但在年輕單板滑雪選手心中，始終獲得壓倒性的支持。 「平野選手是看著傳說人物國母選手長大的，正是這種連結，讓優秀選手接連輩出。此外，平野選手此次雖抱傷上陣，卻發揮了超乎常人想像的表現。正因為有這些傑出的傳說人物存在，競技水準才能達到今日的高度。」（橋本會長） 這些令人憧憬的英雄存在，對孩童與年輕世代而言，是極為關鍵的強化因素。而且，「若你嚮往的選手是世界一流的水準，那麼試圖超越他，自然而然就等同於以世界第一為目標。」（男子坡面障礙技巧項目獲得銀牌的長谷川帝勝）

「璃來龍」領軍，花式滑冰代表隊貢獻卓著 為獎牌數做出貢獻的另一個項目是花式滑冰。以宣告本季結束後即將引退的坂本花織為中心，日本隊在團體、男女單人、雙人滑及冰舞項目中，除冰舞外，共在4個項目中獲得6面獎牌。 儘管奪金熱門人選伊利亞・馬里寧（美國）在參加完團體戰後，於男子單人項目中無緣獲取獎牌，引發許多對比賽排程的質疑；但從日本代表隊的一連串表現來看，先進行團體賽的安排，確實讓人感覺到團隊產生了團結一心的凝聚力。

米蘭・柯蒂納冬奧花式滑冰團體賽中，因成績亮眼而雀悅的日本代表隊，2026年2月8日，貝盧諾（ZUMA Press Wire、路透） 坂本開朗的性格有助於提振團隊士氣，這不僅促成了坂本自己與鍵山優真在單人項目雙雙奪銀，也讓佐藤駿、中井亞美等「2號選手」成功站上頒獎台。 此外，由木原龍一與三浦璃來組成的「璃來龍」組合，更為日本勇奪史上首面雙人滑金牌，這在10年前，是令人無法想像的成就。

於花式滑冰雙人滑長曲項目中演出的三浦璃來（左）與木原龍一組合，2026年2月16日，義大利・米蘭郊外（時事）