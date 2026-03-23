福島第一核電廠事故15週年 東京電力持續召開視察會的理由 : 取得居民理解與確保人才

2011年東日本大震災，導致東京電力福島第一核電廠發生了三座反應爐的爐心熔毀與氫氣爆炸。這場被稱為史上最嚴重的核災，隨著時間的推移，世人的關注也逐漸淡化。在邁向廢爐的漫長道路上，該如何避免事故記憶被遺忘，並確保參與廢爐工程的所需人才？

在核電廠前拍攝紀念照 核電廠區內嚴禁攜帶私人手機或相機，因此若有攝影需求，東電員工也會在核電廠前提供拍照服務。筆者以為，在這座發生慘重事故的核電廠前，應該沒人會想要拍照留念吧……沒想到所有參加者竟都請了工作人員幫忙拍照，令人大感意外。 本身擔任導覽口譯人員的志賀美貴子小姐，過去曾多次接待來自世界各國的遊客，為其導覽廢爐資料館（富岡町）與核能災害傳承館（雙葉町）。參訪災區的遊客形形色色，有研究人員、環保人士，也有為了追尋海嘯與核災震撼影像記憶而來的人。她也曾因外國遊客問及核災相關問題而窮於應答。她表示：「為了做好導覽的解說工作，我想親自到現場一探究竟，若心中有所疑問，這也是直接詢問內部人員的好機會。」因此報名參加了本次視察會。

視察後的座談會，參加者將感想與疑問直接傳達給東京電力員工。 站在可俯瞰原子爐的高台，聽完工作人員解說後，志賀小姐佩服地表示：「針對每一座廠房的結構差異與爆炸後的受損狀況，採取不同的因應方式，真令人驚訝。這種日本特有的細膩與嚴謹，正是日本技術的核心，真希望有更多人能親自前來參訪。」然而，下一秒卻又像是要抹去這個念頭似地補充道：「不過，若因為看到這般謹慎的處理態度，就讓人誤以為可以全然放心，那似乎也不對。」 志賀小姐住在核電廠所在的福島縣濱通（太平洋沿岸）地區最南端的磐城市，儘管當時並未被列入撤離範圍，但「經歷了前所未有的大地震後，緊接著是海嘯、核電廠爆炸，無比恐懼」的記憶至今依然鮮明。正因如此，當她第一次踏入福島第一核電廠，親眼見到廢爐工程有條不紊地進行時，心中似乎百感交集。 實際上，當天參與視察及座談會的民眾中，包含志賀小姐在內，初次造訪福島第一核電廠的僅有2人。參加者多為因參與重建工作而隻身來到福島縣的人士，或是住在縣內但遠離核電廠地區的居民；至於核災發生時住在避難指示區域的居民，則無人參加。面對釀成事故的東電，現場並未出現激烈的責難，全程圍繞著平靜淡然的氛圍。

現場沒有激烈的爭論，參加者平和地發表意見。 一位表示已是第3次參加的男性，任職於供應工程材料給福島第一核電廠的營造相關企業，平時工作也有機會造訪廠區。他發表感想說：「目前的視察路線都是固定的，這點很可惜。如果能在這方面多下點工夫，開放更多區域，或許能增加更多訪客回流。就算是危險區域，只要在安全許可範圍內，我也想親眼看看。」此外，也有大約半年前參加過視察會的市民團體成員，為了確認這段期間的狀況變化，再度前來參加。