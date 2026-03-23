福島第一核電廠事故15週年 東京電力持續召開視察會的理由 : 取得居民理解與確保人才

福島第一核電廠事故15週年 東京電力持續召開視察會的理由 : 取得居民理解與確保人才社會 防災 自然環境 生活
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為了清理瓦礫，耗時4年設置防塵防護罩
2026年1月19日，福島第一核電廠1號機原子爐廠房上方，因氫氣爆炸而嚴重損毀的區域，終於完成了大型防護罩的設置。
震災至今已過了15年，1號機廠房最上層的貯存池內，仍留有392組使用過的燃料棒。東京電力雖計劃最快於2027年度著手取出燃料並移至其他場所保管，但為了確保燃料搬出路徑，必須先清理散落在廠房上方的瓦礫。新完工的大型防護罩，正是為了在清理瓦礫時，防止放射性物質飛散至環境中而採取的必要措施。
廢爐工程必須在確保一切作業「絕不再造成任何放射性污染」的大前提下進行。針對各機組構造的差異、爆炸後的受損部位及其程度，在毫無前例可循的情況下，必須制定量身打造的工程計畫。在高輻射量區域，不僅要對作業人員採取最嚴謹的輻射防護措施，亦有必要開發遠端操作的特殊器材來應對。
儘管如此，工程中仍不時發生「意料之外」的突發狀況。
大型防護罩的設置工程自2022年4月展開，原本預計於2025年夏天完工。然而，工程期間接連遭遇吊車故障、為了避免作業人員遭到輻射曝露而必須增設額外的防護措施，再加上天候不佳與酷熱，導致作業時間受限等種種因素疊加，最終延宕了半年之久。
福島第一核電廠相關的報導中，經常可見「再度延遲」、「廢爐遙遙無期」這類斗大標題躍上版面。然而，工程延宕背後究竟有著什麼樣的原委、現場又是如何因應這些意料之外的事態，這些資訊似乎並未被充分傳達給社會大眾。
核電廠視察會限額40人，僅10人參加
1月17日，在大型防護罩設置完成的兩天前，筆者隨同採訪了東京電力針對當地居民舉辦的視察與座談會。
儘管因震災失去了「發電」功能，但發電廠依然存在，且不僅東京電力的員工，還有許多關係企業與協力廠商的工作人員，在此致力於「廢爐」工程，是個在實際運作的職場。這項視察與座談會，大約以每月一次的頻率舉辦，旨在作為一個溝通管道，目的是「在漫長的廢爐作業期間，讓當地居民了解現況，並將地方的聲音反映到工程規劃上」。開放的參加對象為福島縣民，以及震災發生當時居住於福島縣的人士，透過報紙或網路公開招募。雖然招募名額限定為「前40位報名者」，但當天參加視察會的僅有10人左右。
視察行程主要是搭乘小巴士，透過車窗進行巡視，唯有來到可近距離眺望發生事故的1～4號機組高台時，才下車參觀。
導覽人員在1號機前解說，覆蓋在廠房上方的大型防護罩即將完工，並說明該防護罩是為了防止清理瓦礫時放射性物質飛散至環境中而採取的必要措施。至於2號機，為了進行熔毀核燃料殘骸的試驗性取出作業，正利用構造相同的5號機反覆進行實驗與訓練，人員一邊展示內部照片與圖表，一邊在現場回答參加者的提問。
在核電廠前拍攝紀念照
核電廠區內嚴禁攜帶私人手機或相機，因此若有攝影需求，東電員工也會在核電廠前提供拍照服務。筆者以為，在這座發生慘重事故的核電廠前，應該沒人會想要拍照留念吧……沒想到所有參加者竟都請了工作人員幫忙拍照，令人大感意外。
本身擔任導覽口譯人員的志賀美貴子小姐，過去曾多次接待來自世界各國的遊客，為其導覽廢爐資料館（富岡町）與核能災害傳承館（雙葉町）。參訪災區的遊客形形色色，有研究人員、環保人士，也有為了追尋海嘯與核災震撼影像記憶而來的人。她也曾因外國遊客問及核災相關問題而窮於應答。她表示：「為了做好導覽的解說工作，我想親自到現場一探究竟，若心中有所疑問，這也是直接詢問內部人員的好機會。」因此報名參加了本次視察會。
站在可俯瞰原子爐的高台，聽完工作人員解說後，志賀小姐佩服地表示：「針對每一座廠房的結構差異與爆炸後的受損狀況，採取不同的因應方式，真令人驚訝。這種日本特有的細膩與嚴謹，正是日本技術的核心，真希望有更多人能親自前來參訪。」然而，下一秒卻又像是要抹去這個念頭似地補充道：「不過，若因為看到這般謹慎的處理態度，就讓人誤以為可以全然放心，那似乎也不對。」
志賀小姐住在核電廠所在的福島縣濱通（太平洋沿岸）地區最南端的磐城市，儘管當時並未被列入撤離範圍，但「經歷了前所未有的大地震後，緊接著是海嘯、核電廠爆炸，無比恐懼」的記憶至今依然鮮明。正因如此，當她第一次踏入福島第一核電廠，親眼見到廢爐工程有條不紊地進行時，心中似乎百感交集。
實際上，當天參與視察及座談會的民眾中，包含志賀小姐在內，初次造訪福島第一核電廠的僅有2人。參加者多為因參與重建工作而隻身來到福島縣的人士，或是住在縣內但遠離核電廠地區的居民；至於核災發生時住在避難指示區域的居民，則無人參加。面對釀成事故的東電，現場並未出現激烈的責難，全程圍繞著平靜淡然的氛圍。
一位表示已是第3次參加的男性，任職於供應工程材料給福島第一核電廠的營造相關企業，平時工作也有機會造訪廠區。他發表感想說：「目前的視察路線都是固定的，這點很可惜。如果能在這方面多下點工夫，開放更多區域，或許能增加更多訪客回流。就算是危險區域，只要在安全許可範圍內，我也想親眼看看。」此外，也有大約半年前參加過視察會的市民團體成員，為了確認這段期間的狀況變化，再度前來參加。
為了將廢爐任務傳承給下一代
負責主導福島第一廢爐推進部門的風險溝通專員桑島正樹表示：「雖然很感謝大家多次參與，但如何吸引更多人願意『初次』造訪，是我們面臨的課題。」他接著說：「廢爐之路還很漫長，經歷過這場災難的世代逐漸面臨退休、離開現場。我們希望能讓年輕世代來看看現場，並期盼其中能出現願意投入廢爐事業的人……為了不讓第一核電廠發生這場史無前例核災的教訓白費，我們必須將廢爐過程中獲得的知識與經驗積極地傳遞出去，並對世界做出貢獻。」
廢爐工程中的最大難關，在於取出1～3號機組總計共達880噸的熔毀核燃料殘骸。然而，2024年與2025年兩次試驗性取出的殘骸總量，甚至不到1公克。東電已將原訂於2030年代初期的全面取出作業時程，大幅延後至2037年～2040年；即使如此，在準備階段仍面臨無數預料之外的變數，工程計畫有可能隨時被迫重新修正。
「史上最嚴重核電廠事故」的汙名永遠無法洗刷。然而，透過處理這起史上最嚴重的核災、克服重重不可預期的難題以完成廢爐的過程中，我們所獲取的知識與經驗，理應有助於確立安全的廢爐技術，以防止同樣的悲劇重演。
為了將重擔交棒給未曾親身經歷核災的下一代，身為依賴電力生活的每一個人都必須持續保持關注，不讓事故的記憶被漸漸淡忘。
【深入了解福島第一核電廠】
＊視察福島第一核電廠
- 大熊町 大熊町參訪行程（町內參觀、專題演講、參觀福島第一核電廠）
- Sun Amenity（サンアメニティ） 福島第一核電廠廠區參訪
- 東京電力（福島縣民專區） 福島第一核電廠視察與座談會
＊透過虛擬導覽，觀看平常無法進入的區域
＊備有詳盡核災事故展示與相關資料的機構
本文、標題攝影：土師野幸德（nippon.com編輯部）
標題圖片：在視察與座談會上，東京電力員工在1～4號機組前，針對廢爐工程進行解說。