恐龍為什麼聚集在福井？社群媒體超人氣標籤「#自主同樂越鐵」觀光旅遊
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每到春天，「恐龍」復活帶來滿滿歡笑
在福井縣，隨著春天到來，「恐龍」會再次復活。每週日，大小恐龍會一起來到某地與民眾同樂，總是逗得大家哈哈大笑。
他們的目的很單純，讓每一位搭乘特別列車來到福井縣立恐龍博物館的旅客，都能感受到滿滿的歡迎氣氛。這座博物館與加拿大的皇家泰瑞爾古生物學博物館、中國的自貢恐龍博物館並列為世界三大恐龍博物館。從春天至晚秋這段期間，向眾人展現最燦爛輝煌的時刻，特別列車即將進入雪季停駛期之前，恐龍們又會一口氣消失無蹤，彷彿「滅絕」一般。
「恐龍」的本尊是穿著暴龍裝的人類。
來自福井縣內外的他們被網路上的關鍵字「#自主同樂越鐵」吸引，採取自發性行動，出現在福井縣當地鐵路「越前鐵道」（簡稱越鐵）福井站至勝山站區間各站，此即特別企劃恐龍列車行駛的路段。他們穿著暴龍裝，時而奮力揮手，時而興奮狂舞，熱情歡迎列車到來。
不過，由於此為民眾自發性活動，因此有時只看到幾隻，有時會出現幾十隻。參加群眾有志一同地「自動」集結，因此有「#自主同樂越鐵」之稱。
這個「#自主同樂越鐵」活動影片在社群媒體廣為流傳，累計播放次數達113萬，備受關注。除了從沖繩、北海道專程來的日本國人外，甚至也有從美國和澳洲不遠千里而來的參加者，僅為了一圓「恐龍」夢。據說，有不少參加者心心念念想以恐龍裝扮站上月台，特地提前一晚入住福井市內。
以暴龍裝歡迎「恐龍列車」，意外迎來眾多夥伴
這項活動的發起人，是在該路線的志比堺站前經營咖啡店的渡邊洋（56歲）。他說，「最初是我自己一個人行動，然後上傳影片到網路上，看到貼文現起『我也想試試看！』念頭的人如雨後春筍般湧出，大家便一起扮裝同樂。」
2023年6月，他心中浮現一個念頭，「如果穿上這套暴龍裝向火車揮手，不知會發生什麼事情？」
渡邊穿上暴龍裝，站在志比堺站前一棟辦公大樓的屋頂上等待普通列車經過。當看到列車時，他雀躍地蹦蹦跳跳、拚命向列車揮手。儘管賣力演出，現場卻「毫無反應」，應該是因為距離太遠，加上列車通過速度比想像中更快吧。
「不行，大家都顧著滑手機，根本沒人注意到我！」
越前鐵道的前身為「京福電鐵」，2000年和2001年接連發生列車正面對撞意外，國土交通省下令停駛，終致廢線。然而，為了不讓地方失去「交通命脈」，福井縣與福井市、勝山市合作，決定採第三部門模式（即公私合營）重新經營部分路段，於2002年9月以「越前鐵道」之姿成功復活。
「恐龍列車」則是該公司配合北陸新幹線延伸所推出的特別企劃，目的是讓前往縣立恐龍博物館的旅客能盡情享受旅遊樂趣。車廂外觀為恐龍主題彩繪，車內則裝設電子看板展示各種恐龍，這台洋溢濃厚「恐龍氛圍」的主題列車，備受沿線居民期許，盼能帶動觀光人潮。
2023年7月14日，越前鐵道「恐龍列車」正式營運。
「這次一定要讓大家都看見！」
渡邊身著暴龍裝，前往最近的無人車站志比堺站月台，做好萬全準備以迎接首班恐龍列車。他朝向輕快通過的車窗奮力揮手，並說「這次真的能看到乘客的驚訝表情，感覺到自己『成功傳遞心意了』。」
渡邊將當時的影片上傳至社群網站，從此時，各路親朋好友開始帶著暴龍裝前來集合。基於安全考量，他們將活動地點改到勝山站等有人車站，並持續分享到網路上。從剛開始的10隻、20隻，到第3年的2025年有高達32隻同時在各站月台迎接恐龍列車。
全縣齊力推廣「恐龍推」，北陸新幹線延伸成效顯著
住在北海道江別市的護理師加藤富早美（50歲）也是「#自主同樂越鐵」參加者之一。她從以前就一直很想參加身著暴龍裝的「暴龍賽跑」運動。
據說日本國內首場「暴龍賽跑」在2022年鳥取縣大山町舉行，如今全國各地熱鬧開辦，一年可達300場，盛況空前。鄰近江別市的音更町也舉辦了盛大比賽，加藤心想「感覺超好玩，好想參加！」，於是便買了暴龍裝。不過當她興奮試穿時，卻發現服裝尺寸比想像中要大。
「頭部會一直頂到天花板，動彈不得，所以我假日改到附近的河堤空地穿上暴龍裝練習跑步，」
其實，是加藤鼓勵「#自主同樂越鐵」活動創始者渡邊「穿著暴龍裝」。加藤説，「我們是在疫情期間線上社群認識的志同道合好朋友。」
2023年7月上旬某日，她將音更町舉辦的「暴龍賽跑」活動盛況分享給渡邊，不僅義正嚴辭且慷慨激昂地說道「這麼棒的活動不在『恐龍推』的福井舉辦，說不過去吧！」「幾天後，那則貼文便出現了。」加藤也在「#自主同樂越鐵」活動誕生的隔月，搭機前往福井，在越前鐵道的月台上搖身一變成為恐龍。
誠如加藤所言，如今福井縣因「恐龍推」大幅提升存在感，成功樹立「講到恐龍就想到福井」的城市地位。
從2024年北陸新幹線延伸至敦賀段的觀光客人數來看，較前一年成長17.6%，達2069萬1000人次，觀光消費額亦較前一年增加23.5%，達1513億日圓，雙雙創下歷史新高。福井縣熱門景點恐龍博物館與「勝山恐龍森林公園」於2023年整修後重新開放，2024年度共吸引154萬6000名觀光客來訪，其中，恐龍博物館入館人數更創下126萬人次的紀錄。
日本發現最多新品種恐龍化石之地
這一切的起點，可追溯到40多年前。
1982年，勝山市內一處河岸邊的峭壁上，約1億2千萬年前（白堊紀前期）的地層中，發現了被認為與恐龍共存的鱷魚類化石。當時的福井縣立博物館於此區進行初步調查，又發現了肉食性恐龍的牙齒等化石，自1989年起，福井縣便正式啟動恐龍化石調查研究。日本國內迄今共發現13種新品種恐龍化石，其中有6種便是在福井縣發現的。
每當發現新品種，總會瞬間成為全國焦點，讓「福井＝恐龍」的印象逐漸深植人心。2000年縣立恐龍博物館正式開館，並同步舉辦「恐龍博覽會」。
2009年，距離萬眾矚目的北陸新幹線開業還有幾年時間，縣政府內部新設立「觀光營業部」，提前布局觀光發展。此部門負責發掘「觀光亮點與魅力」，並確立縣政府對於「恐龍推」的活動方向。雖然部門名稱已變更，但現任縣誘客推進課「恐龍戰略室長」的安藤哲雄信心堅定地說，「我們繼承了核心理念」。
2015年北陸新幹線延伸至金澤時，於福井站西口設置了「恐龍廣場」，廣場內展示縣內發現的新品種恐龍的可動式機器模型，包含草食性福井泰坦巨龍（Fukuititan）、福井龍（Fukuisaurus）、以及肉食性福井迅猛龍（Fukuiraptor）。隨著展示品陸續增加，2024年恐龍王暴龍（Tyrannosaurus）也成為生力軍。
福井縣也呼籲民間業者響應提供禮賓服務，共同迎接搭乘新幹線前來恐龍博物館的觀光客。除了越前鐵道的「恐龍列車」、充滿豐富恐龍彩繪的「恐龍巴士」外、縣內14家旅宿業者推出「恐龍旅館」，將客房打造成恐龍主題，縣政府則同步補助裝修費，支持旅館改造。
安達最近統計了福井站內的「恐龍伴手禮」，有恐龍餅乾、恐龍饅頭、恐龍貼紙、恐龍飾品等，「數量居然多達90種呢」，簡直是恐龍迷的天堂。
另外，今年也實行以恐龍為主題，透過縣民投票選出優秀活動與最佳創意的「恐龍大賞」，共收到80多件投稿，「#自主同樂越鐵」獲得了「活動實踐部門」大獎。
日本唯一以「恐龍」命名的部門主管安達說，「我希望透過恐龍的魅力，為福井縣帶來活力與驕傲，也期望每位特地來看恐龍的遊客，都能進一步認識福井更多迷人的風景。這正是我們努力的目標。」
春天來臨，今年福井的「恐龍」將為人們帶來什麼樣的歡笑呢？
編輯協助：株式會社POWER NEWS
標題圖片：聚集在志比堺站月台的「恐龍」。渡邊表示，「不知為何參加者以50歲左右女性居多」（渡邊洋提供）