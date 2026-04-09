恐龍為什麼聚集在福井？社群媒體超人氣標籤「#自主同樂越鐵」

福井縣每年由官民攜手推出「恐龍推」（恐龍主題行銷）活動，一到春天，恐龍們會復活，每週日聚集在某地向觀光客展現出可愛一面，冬天來臨前便會「滅絕」。這些恐龍究竟是何方神聖呢？

全縣齊力推廣「恐龍推」，北陸新幹線延伸成效顯著 住在北海道江別市的護理師加藤富早美（50歲）也是「#自主同樂越鐵」參加者之一。她從以前就一直很想參加身著暴龍裝的「暴龍賽跑」運動。 據說日本國內首場「暴龍賽跑」在2022年鳥取縣大山町舉行，如今全國各地熱鬧開辦，一年可達300場，盛況空前。鄰近江別市的音更町也舉辦了盛大比賽，加藤心想「感覺超好玩，好想參加！」，於是便買了暴龍裝。不過當她興奮試穿時，卻發現服裝尺寸比想像中要大。 「頭部會一直頂到天花板，動彈不得，所以我假日改到附近的河堤空地穿上暴龍裝練習跑步，」 其實，是加藤鼓勵「#自主同樂越鐵」活動創始者渡邊「穿著暴龍裝」。加藤説，「我們是在疫情期間線上社群認識的志同道合好朋友。」 2023年7月上旬某日，她將音更町舉辦的「暴龍賽跑」活動盛況分享給渡邊，不僅義正嚴辭且慷慨激昂地說道「這麼棒的活動不在『恐龍推』的福井舉辦，說不過去吧！」「幾天後，那則貼文便出現了。」加藤也在「#自主同樂越鐵」活動誕生的隔月，搭機前往福井，在越前鐵道的月台上搖身一變成為恐龍。 誠如加藤所言，如今福井縣因「恐龍推」大幅提升存在感，成功樹立「講到恐龍就想到福井」的城市地位。 從2024年北陸新幹線延伸至敦賀段的觀光客人數來看，較前一年成長17.6%，達2069萬1000人次，觀光消費額亦較前一年增加23.5%，達1513億日圓，雙雙創下歷史新高。福井縣熱門景點恐龍博物館與「勝山恐龍森林公園」於2023年整修後重新開放，2024年度共吸引154萬6000名觀光客來訪，其中，恐龍博物館入館人數更創下126萬人次的紀錄。