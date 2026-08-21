NTT Docomo行動網路服務「i-mode」走入歷史，為世界留下表情符號遺產

用手機辦理銀行轉帳、搭乘電車

2026年3月31日，NTT Docomo終止了3G服務和i-mode服務。自1999年2月22日啟動的 i-mode，在27年之後退出了歷史舞台。

i-mode在問世之初是一項劃時代的服務。在此之前，人們只能用電腦連結網際網路，而i-mode讓人們僅憑一部手機就能上網。這是它最大的特點，卻非它成功的唯一理由。

它之所以取得成功，主要歸功於其開創者夏野剛（現KADOKAWA社長）對降低一般企業參與門檻的極致追求。

當時，為手機端網站設計的通訊協定堆疊「WAP」，技術規格獨特，對網站開發者而言操作難度很大。因此，夏野剛基於電腦端網站的基礎標記語言「HTML」，精簡出輕量版「c-HTML」應用於行動網路。有過電腦端網站開發經驗的人很容易上手開發i-mode網站，此舉使得參與企業大幅增加。

夏野剛另一個執著的追求是把i-mode打造成社會基礎設施。從服務上線之初就有大型銀行參與其中，使用者僅憑一部手機就能完成查詢餘額、轉帳等操作。

當時，NTT Docomo啟用正值人氣巔峰的偶像廣末涼子出演其電視廣告，宣傳「用i-mode，手機也能轉帳」。這讓手機不再止步於上網功能，更實現了「從通話設備」向多功能用途的轉化，成功融入了使用者的日常生活。

此後，幾乎所有支援i-mode的終端裝置都內建了「FeliCa」——一種用於「Suica」等交通卡和電子票證等的非接觸式晶片（積體電路）。人們只用手機就能通過自動驗票閘門搭乘電車，也能利用「手機錢包」服務在便利商店和超市等場所購物。



2004年6月16日，NTT Docomo在東京千代田區召開發表會，推出「手機錢包」服務。使用內建非接觸式晶片、支援i-mode的手機，只需貼近收銀機即可完成付款（時事）