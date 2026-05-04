超商廁所的難處：實質上的「公共服務」，店家日益沉重的管理負擔

日本全國總數約為5萬2000間的超商之中，多數店舖設置的廁所已經實質上擔負起免費「公廁」的角色。然而，負責管理的店家負擔卻不輕。本文將帶您走進超商廁所的現場進行探訪。

每日約有100萬人使用LAWSON廁所 被稱為「三巨頭」的便利超商連鎖店舖數量分別為：7-ELEVEN約2萬1000間、Family Mart約1萬6000間、LAWSON則約1萬4000間。 是否設置廁所？是否開放給客人使用？這些判斷通常都交由各分店店主決定，因此加盟總部並未掌握確切的數字，不過目前絕大多數的店家都允許消費的客人使用廁所。 超商的廁所如今已成為日本的「公共廁所」，但其實並非一開始就全面開放的。 相較於7-ELEVEN JAPAN自1970年代創業初期便在店內設置廁所供客人使用，LAWSON早期僅在店舖後方設置員工專用廁所。 因應顧客「希望隨時都能使用廁所」的意見，LAWSON於1997年宣布「開放廁所」。此後，店內設置廁所的做法便迅速普及。據估計，目前全日本的LAWSON每天約有100萬人使用廁所。 1年耗用1000萬卷衛生紙，每日清掃10次 對於顧客來說，能夠自由使用廁所是超商「便利性」的象徵。但另一方面，店舖卻必須負擔相應的成本。 據LAWSON統計，全日本連鎖分店每年消耗的衛生紙高達1000萬卷。頻繁的清掃也必不可少，加上定期巡檢，有些店家一天要清掃達到10次。 除了勞動成本與人事費用，衛生紙、水費、電費等開銷，原則上也均由店家負擔。據悉，部分店家還會遇到公德心低落的使用者，甚至發生涉及犯罪的行為。疫情期間，部分超商為了防止疫情擴散而暫時關閉廁所，曾引發了不少客人抱怨。

上鎖方案尚在努力中 另一方面，LAWSON於2025年4月在部分店舖測試廁所上鎖機制。門上安裝了需要輸入密碼才能開啟的電子鎖，想要使用的顧客必需先告知店員。然而，由於這對顧客及店員都造成了不便，目前尚未正式上路。 長期鑽研廁所使用議題的名古屋工業大學研究所副教授小松義典指出：「與其收費或上鎖，不如設計一套機制來誘發人們產生『別弄髒了』的心態。如果改為收費或上鎖，反而可能讓人產生『既然付費（被限制）了，弄髒也沒關係』的風險。」 以英國與法國為首的歐洲國家，車站、機場或觀光景點的公廁大多需要付費使用。 小松副教授表示，國外通常會有清潔人員在入口收費，「甚至有些地方要到辦公室或櫃檯借鑰匙才能進入。對於日本能無償使用、自由進出就能使用乾淨的廁所這一點，應該有很多外國人會感到驚訝。」 在日本，部分星巴克以防範犯罪為由會將廁所上鎖，解鎖密碼則是印在收據上，僅供消費顧客使用，但是這樣的例子目前在日本仍屬罕見。 地方政府開始提供補助 地方政府設置的付費公廁雖然存在，但並非主流。例如東京都千代田區的秋葉原車站東側交通廣場，設有單次使用費100日圓的公廁（身障者及國小生以下免費）。只不過由於周邊仍有免費廁所，導致使用率偏少，光靠使用費難以支應管理開銷。 相對的，部分地方政府轉而將既存的超商廁所指定為「公共設施」，並提撥經費予以資助。 橫濱市於2024年5月在實證實驗後，啟動了「公廁協力店」這項政策，將超商廁所公共化。由於高齡者等族群反映「希望能有一個讓人安心外出的環境」，對於設置廁所的需求增加，不過市中心缺乏適合的用地，因此便將目光轉向了超商。 目前橫濱市內已有兩間LAWSON店舖參與，店門口與廁所門板上均貼有「愛心廁所」（ありがトイレ）的貼紙。市府依據馬桶數量，每年提供約7萬8000至9萬6000日圓的補助。 神奈川縣大和市也於2022年2月將便利商店指定為「公共廁所協力店」。目前包含LAWSON、7-ELEVEN、FamilyMart、MINISTOP在內，共有13間門市加入，市府會發放公共廁所標示貼紙，每年並補助各店約200捲衛生紙。 LAWSON社長竹增貞信對地方政府的行動表示肯定：「這代表超商的基礎設施功能得到了認可。如果如廁是城鎮的困擾，我們也願意共同挑戰解決之道。」不過另一方面，他也強調：「要是不具備商業永續性，店家就難以生存。為了持續回應客人的如廁需求，顧客維持整潔、我們加強清掃，並確保生意穩定經營，三者缺一不可。」