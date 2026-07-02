不只是素食，更是充滿感激與慈悲的饗宴—— nippon.com編輯部挑戰精進料理

全世界矚目的健康飲食

「日式和食」以低熱量、低脂肪、低糖等健康特色備受世界矚目；其中，完全不使用肉類、魚類等動物性食材的「精進料理」，更被視為極致的健康飲食。對訪日的外籍旅客來說，無論是素食者、純素主義者，或是因宗教因素不食用豬肉的伊斯蘭教徒（穆斯林）等，皆無需擔心飲食禁忌，可以安心享受日本飲食文化，因此廣受好評。近年來，也有越來越多外國人希望透過學習精進料理，將其融入日常生活中。

nippon.com西語編輯丹尼爾．盧比歐（Daniel Rubio）與阿拉伯語編輯瑪魯瓦．艾德里（Marwa Adly），前往東京赤坂的精進料理教室「寺庵」體驗入門課程，並挑戰親手烹飪。

「寺庵」位於寺町一所擁有350年歷史的淨土真宗寺院常國寺內，附近為高樓林立的赤坂高地。負責教學的淺尾昌美女士不僅是住持之妻，本身也受戒成為僧侶。她將專業營養學知識與豐富的食材見解相結合，以淺顯易懂的方式引導初學者入門。



進入正式實作前必須先參與課前講座

進入實作課程前，淺尾女士首先講述了精進料理的注意事項。

「雖然精進料理與一般素食、純素飲食具有共通點，但最大的差異在於精進料理擁有一套完整的『思想體系』。」

精進料理約在1200多年前隨佛教傳入日本，並融合了日本當地的氣候風土，演化出獨有的特色。其核心精神源自佛教的「不殺生戒」，即「不可奪取動物生命」。

「精進料理有時被視為與蔬食、素食同義，但其本意是指戒除酒肉、捨棄雜念，專心致志於修行；於是僧侶所食用的料理，便逐漸被稱為『精進料理』。在過去，『托缽』化緣是僧侶修行的基本，他們會在家家戶戶的門口誦經，領受人們布施的食物或錢財。在沒有冰箱與汽車的年代，食材僅限於當地當季採收的作物。夏天多瓜類、冬天則為蘿蔔……四處奔走時，每家每戶供養的青菜大同小異，雖然這種情況在現代幾乎已經不太常見了，但當時為了不浪費這些食材，透過巧思與工夫、懷著感恩之心製作並享用，便是精進料理發展的起源。在豐衣足食的現代，這種『發揮巧思享用當季食材』的精神，反倒顯得清新而雋永。」

「僧侶的正式飲食其實更為單純且規範嚴格，但今天並非修行課程，請大家秉持著『精進（全力以赴）、感謝、慈悲』三種核心精神，以設身處地為他人著想的心意來製作料理就可以了。」

這天，他們利用豆腐與蔬菜，製作了三道料理。