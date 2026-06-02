國中升學考試後拒學現象增加：課程進度成壓力，也有學生靠轉學找到新出路

在全國拒學問題日益嚴重的情況之下，即使是歷經競爭激烈的國中升學考試、進入私立中學的學生，拒學情況也正在增加。原因多半與生活作息不適應、課程進度跟不上等相關；而由於相關輔導措施不足，家人也不易知道該如何協助。目前雖然已有出現協助私立中學拒學學生學習的相關措施，但這類支援仍屬少數。

龐大課業壓力下，孩子開始拒學 「大兒子翔太無法消化龐大的課業量，感覺整個生活都亂了調。」住在大阪府的高橋奈奈子（化名）回憶道。 目前就讀國中三年級的翔太（化名），2024年考上了一所被視為升學名校的完全中學男校。然而，家人在入學說明會上吃了好大一驚。因為學校發下了大量的預習作業，包括了數學先修、英文單字、元素符號、歷史年表與地名背誦等，而且開學典禮隔天就要進行確認測驗。從那一刻起，生活便開始被課業與成績追著跑。 奈奈子說：「學校要求學生每天在家自習3個小時，但我兒子從準備國中升學考試開始，幾乎都是在補習班念書。他不擅長也不習慣在家念書，這讓我非常擔心。」 翔太入學之後，其實很享受宿營、與朋友交流等學校生活。但奈奈子的擔憂還是不幸成真了，翔太始終無法消化龐大的課業量。「除了每週小考，每天上下學還得搭乘老是無法習慣的擁擠電車，似乎讓他累積了不少壓力。」到了暑假，與家人的衝突越來越頻繁，翔太從國一的第二學期開始拒學。由於憂鬱狀態持續，甚至連外出都有困難，目前也無法前往自由學校等支援拒學生的機構。 如今升上國中三年級，翔太幾乎整天待在家裡，以電玩為生活重心。奈奈子說：「他始終提不起勁念書，晚上打電動、白天睡覺，作息完全日夜顛倒。有些日子甚至到了清晨還在玩遊戲。」

私立中學拒學人數5年來大幅攀升 根據ONETES（原首都圈模擬考試中心）的推估，2026年首都圈地區報考私立及國立中學入學考試的人數為5萬2050人。雖然受到少子化影響，考生人數已連續 3 年下滑，但報考率仍維持在18.1%的高水準。

前往國中升學考試考場的考生們（2026年2月，東京都內）。 另一方面，根據日本文部科學省的調查，2024學年度私立中學的拒學學生人數為7803人。雖較2023學年度的高峰減少了317人，但與5年前相比，仍是增加了2909人，增幅高達六成。拒學學生占私立中學學生總數的比例為3.1%，約為5年前的1.5倍，儘管低於全體國中生6.8%的拒學率，但增加幅度相當明顯。 造成拒學的首要原因是「生活作息失調」（28.2%），其次依序為「焦慮與憂鬱」（23.2%）、「提不起勁」（21.9%），以及「課業表現不佳或經常未繳交作業」（18.2%）等。與公立中學相比，私立中學學生因生活作息失調或學習適應不良而拒學的比例較高，推測與長時間通學及課業負荷較重有關。 近年來，大學升學實績亮眼的私立完全中學，常以「照顧周到」、「管理嚴格」、「無需補習」作為宣傳，深受家長青睞。然而在學習方面，這類學校往往伴隨著大量的課業與激烈的校內競爭，導致部分孩子入學後逐漸跟不上進度。 一名曾在私立中學經歷拒學的20多歲男大學生回憶：「原本以為國中升學考試結束後，就能盡情從事體育活動。但實際上，往後的生活依然被考試成績綁住。我本來就不喜歡被強迫念書，最後甚至連學校都不想去了。」準備升學考試期間對學校所抱持的憧憬與正面想像，一旦在入學後發現與現實有所落差，也可能成為導致身心狀況失調或陷入憂鬱狀態的原因。

私立學校的支援體系不如公立完善 私立中學對拒學學生的支援方式，各校有所不同。相較於公立學校，部分私立中學較不允許學生採取在其他教室或保健室上課等方式，也有學校在學生長期拒學後，直接建議轉學至公立學校。相較之下，公立中學通常由地方教育委員會主導，設置諮詢窗口，以及提供學習支援與心理輔導的適應指導教室。 翔太就讀的學校對拒學學生的支援相對完善，不僅有校內輔導老師提供相關諮詢，也允許學生採取在其他教室上課或放學後到校等彈性方式。母親奈奈子每週都與輔導老師面談，並參加每學期舉辦的「拒學學生家長交流會」。至於難以踏出家門的翔太，則持續在家接受校外諮商師的輔導。奈奈子感嘆：「每當聽到教室裡傳來學生們開心交談的聲音，心裡總會湧上一種難以言喻的落寞。」 拒學已持續一年半，奈奈子表示：「因為翔太排斥談學校的事，我們一直刻意避開，不過，我認為已到了必須認真與他討論未來方向的時候了。」 轉學這條路也讓人裹足不前 當私立中學的學生長期拒學，轉學至公立中學往往成為選項。然而，無論是孩子本人還是家人，通常都難以輕易做出決斷。 一名拒學學生的家長坦言自身的煩惱：「孩子很抗拒改變環境」。也有補教業者指出：「有些孩子覺得自己好不容易才考上私立學校，因為怕丟臉而不願到當地的公立學校就讀。」 此外，明明才剛經歷國中升學考試，若是轉學到公立學校，未來還得再次面對高中升學考試，這樣的負擔也讓轉學這條路更難走。由於許多高中在招生時，重視平時成績（校內評量）、課外活動，以及記錄在校表現的調查書等資料，拒學學生往往處於較不利的處境來準備升學考試。目前對調查書或平時成績採取彈性認定方式的學校仍屬少數，因此實際可以選擇的管道相當有限。

神奈川私學協會自主建立支援機制 隨著私立中學拒學問題日益受到關注，相關支援措施也逐漸擴大。 神奈川縣的私立中學高中協會於2020學年度成立「私學修學支援中心」。針對縣內83所私立國高中轉介的拒學學生，提供學習支援，讓學生在保留原校學籍的情況下前往中心持續學習。負責授課的是10位私立學校的退休教師。成立第一年的學生人數為24人，到了2025學年度已增至 76 人。

設有私學修學支援中心的神奈川縣私學會館。

神奈川私學修學支援中心主任安宅克己。 中心主任安宅克己表示：「若由私立學校單獨支援拒學學生，對第一線而言負擔是相當沉重的，且有其極限。因此我們認為不如由協會主導提供支援。同時也希望學生珍惜與學校之間的連結，畢竟能夠進入這所學校也是一種機緣。」 在學習支援方面，中心會與學生原就讀學校聯繫，並使用學校採行的教材進行教學。2025學年度登記的76人之中，約有四分之一返回原校就讀，約半數持續在中心學習，另有約四分之一於升高中時選擇轉學。中心不會主動勸導學生返回校園，而是尊重學生本身的意願與選擇。 在東京都杉並區，有間被視為拒學國高中生「避風港」的補習班「西荻學院」。目前共有35名學生，約有半數為私立完全中學的學生或曾經就讀者。其中不乏跟不上學校課程的孩子，也有人因為升學考試後燃燒殆盡、失去學習動力，或是身體不適而無法到校的學生。 西荻學院院長田中勢記曾任私立完全中學教師。他根據自身經驗指出：「有些學校學習進度實在太快，學生只要身體不適請假一週便可能跟不上進度，因此而拒學的案例確實存在。」談到接收拒學學生的初衷，他表示：「部分完全中學為了提升升學實績，要求完成大量課業並讓學生相互競爭，我對這樣的辦學方式一直抱有疑問。」

於西荻學院就讀的女學生。她在私立中學期間因拒學而轉學至公立中學，目前正以進入東京都立高中為目標。 在西荻學院，教師採取一對一教學，透過循序漸進的學習安排，一步步補強不懂的地方。該院採取不同於大量背誦與反覆練習的「管理型教育」，提供依照個人步調放鬆學習的環境。學生多以報考東京都立學分制、定時制高中，或不特別重視在校表現紀錄的「挑戰學校」（Challenge School）等為目標。透過這樣的升學路徑，也有學生最後考上了國立或公立大學。

正在進行一對一教學的西荻學院院長田中勢記。