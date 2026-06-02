國中升學考試後拒學現象增加：課程進度成壓力，也有學生靠轉學找到新出路

國中升學考試後拒學現象增加：課程進度成壓力，也有學生靠轉學找到新出路教育 社會
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龐大課業壓力下，孩子開始拒學
「大兒子翔太無法消化龐大的課業量，感覺整個生活都亂了調。」住在大阪府的高橋奈奈子（化名）回憶道。
目前就讀國中三年級的翔太（化名），2024年考上了一所被視為升學名校的完全中學男校。然而，家人在入學說明會上吃了好大一驚。因為學校發下了大量的預習作業，包括了數學先修、英文單字、元素符號、歷史年表與地名背誦等，而且開學典禮隔天就要進行確認測驗。從那一刻起，生活便開始被課業與成績追著跑。
奈奈子說：「學校要求學生每天在家自習3個小時，但我兒子從準備國中升學考試開始，幾乎都是在補習班念書。他不擅長也不習慣在家念書，這讓我非常擔心。」
翔太入學之後，其實很享受宿營、與朋友交流等學校生活。但奈奈子的擔憂還是不幸成真了，翔太始終無法消化龐大的課業量。「除了每週小考，每天上下學還得搭乘老是無法習慣的擁擠電車，似乎讓他累積了不少壓力。」到了暑假，與家人的衝突越來越頻繁，翔太從國一的第二學期開始拒學。由於憂鬱狀態持續，甚至連外出都有困難，目前也無法前往自由學校等支援拒學生的機構。
如今升上國中三年級，翔太幾乎整天待在家裡，以電玩為生活重心。奈奈子說：「他始終提不起勁念書，晚上打電動、白天睡覺，作息完全日夜顛倒。有些日子甚至到了清晨還在玩遊戲。」
私立中學拒學人數5年來大幅攀升
根據ONETES（原首都圈模擬考試中心）的推估，2026年首都圈地區報考私立及國立中學入學考試的人數為5萬2050人。雖然受到少子化影響，考生人數已連續 3 年下滑，但報考率仍維持在18.1%的高水準。
另一方面，根據日本文部科學省的調查，2024學年度私立中學的拒學學生人數為7803人。雖較2023學年度的高峰減少了317人，但與5年前相比，仍是增加了2909人，增幅高達六成。拒學學生占私立中學學生總數的比例為3.1%，約為5年前的1.5倍，儘管低於全體國中生6.8%的拒學率，但增加幅度相當明顯。
造成拒學的首要原因是「生活作息失調」（28.2%），其次依序為「焦慮與憂鬱」（23.2%）、「提不起勁」（21.9%），以及「課業表現不佳或經常未繳交作業」（18.2%）等。與公立中學相比，私立中學學生因生活作息失調或學習適應不良而拒學的比例較高，推測與長時間通學及課業負荷較重有關。
近年來，大學升學實績亮眼的私立完全中學，常以「照顧周到」、「管理嚴格」、「無需補習」作為宣傳，深受家長青睞。然而在學習方面，這類學校往往伴隨著大量的課業與激烈的校內競爭，導致部分孩子入學後逐漸跟不上進度。
一名曾在私立中學經歷拒學的20多歲男大學生回憶：「原本以為國中升學考試結束後，就能盡情從事體育活動。但實際上，往後的生活依然被考試成績綁住。我本來就不喜歡被強迫念書，最後甚至連學校都不想去了。」準備升學考試期間對學校所抱持的憧憬與正面想像，一旦在入學後發現與現實有所落差，也可能成為導致身心狀況失調或陷入憂鬱狀態的原因。
私立學校的支援體系不如公立完善
私立中學對拒學學生的支援方式，各校有所不同。相較於公立學校，部分私立中學較不允許學生採取在其他教室或保健室上課等方式，也有學校在學生長期拒學後，直接建議轉學至公立學校。相較之下，公立中學通常由地方教育委員會主導，設置諮詢窗口，以及提供學習支援與心理輔導的適應指導教室。
翔太就讀的學校對拒學學生的支援相對完善，不僅有校內輔導老師提供相關諮詢，也允許學生採取在其他教室上課或放學後到校等彈性方式。母親奈奈子每週都與輔導老師面談，並參加每學期舉辦的「拒學學生家長交流會」。至於難以踏出家門的翔太，則持續在家接受校外諮商師的輔導。奈奈子感嘆：「每當聽到教室裡傳來學生們開心交談的聲音，心裡總會湧上一種難以言喻的落寞。」
拒學已持續一年半，奈奈子表示：「因為翔太排斥談學校的事，我們一直刻意避開，不過，我認為已到了必須認真與他討論未來方向的時候了。」
轉學這條路也讓人裹足不前
當私立中學的學生長期拒學，轉學至公立中學往往成為選項。然而，無論是孩子本人還是家人，通常都難以輕易做出決斷。
一名拒學學生的家長坦言自身的煩惱：「孩子很抗拒改變環境」。也有補教業者指出：「有些孩子覺得自己好不容易才考上私立學校，因為怕丟臉而不願到當地的公立學校就讀。」
此外，明明才剛經歷國中升學考試，若是轉學到公立學校，未來還得再次面對高中升學考試，這樣的負擔也讓轉學這條路更難走。由於許多高中在招生時，重視平時成績（校內評量）、課外活動，以及記錄在校表現的調查書等資料，拒學學生往往處於較不利的處境來準備升學考試。目前對調查書或平時成績採取彈性認定方式的學校仍屬少數，因此實際可以選擇的管道相當有限。
神奈川私學協會自主建立支援機制
隨著私立中學拒學問題日益受到關注，相關支援措施也逐漸擴大。
神奈川縣的私立中學高中協會於2020學年度成立「私學修學支援中心」。針對縣內83所私立國高中轉介的拒學學生，提供學習支援，讓學生在保留原校學籍的情況下前往中心持續學習。負責授課的是10位私立學校的退休教師。成立第一年的學生人數為24人，到了2025學年度已增至 76 人。
中心主任安宅克己表示：「若由私立學校單獨支援拒學學生，對第一線而言負擔是相當沉重的，且有其極限。因此我們認為不如由協會主導提供支援。同時也希望學生珍惜與學校之間的連結，畢竟能夠進入這所學校也是一種機緣。」
在學習支援方面，中心會與學生原就讀學校聯繫，並使用學校採行的教材進行教學。2025學年度登記的76人之中，約有四分之一返回原校就讀，約半數持續在中心學習，另有約四分之一於升高中時選擇轉學。中心不會主動勸導學生返回校園，而是尊重學生本身的意願與選擇。
在東京都杉並區，有間被視為拒學國高中生「避風港」的補習班「西荻學院」。目前共有35名學生，約有半數為私立完全中學的學生或曾經就讀者。其中不乏跟不上學校課程的孩子，也有人因為升學考試後燃燒殆盡、失去學習動力，或是身體不適而無法到校的學生。
西荻學院院長田中勢記曾任私立完全中學教師。他根據自身經驗指出：「有些學校學習進度實在太快，學生只要身體不適請假一週便可能跟不上進度，因此而拒學的案例確實存在。」談到接收拒學學生的初衷，他表示：「部分完全中學為了提升升學實績，要求完成大量課業並讓學生相互競爭，我對這樣的辦學方式一直抱有疑問。」
在西荻學院，教師採取一對一教學，透過循序漸進的學習安排，一步步補強不懂的地方。該院採取不同於大量背誦與反覆練習的「管理型教育」，提供依照個人步調放鬆學習的環境。學生多以報考東京都立學分制、定時制高中，或不特別重視在校表現紀錄的「挑戰學校」（Challenge School）等為目標。透過這樣的升學路徑，也有學生最後考上了國立或公立大學。
「自行安排課表」的高中也是另一個選擇
也有學生在私立中學拒學後，選擇進入其他高中。住在東京都的中西美緒（化名），曾就讀於被譽為東京女子升學名校「御三家」之一的完全中學，經歷拒學之後，高中一年級時轉學至設有彈性上學制度與函授課程的東京都立新宿山吹高中。
中西回憶身體狀況惡化約是在國一暑假，早上起不了床：「就是一直覺得很睏。不管晚上睡得多飽都沒用，甚至有段時間會一路睡到下午5點才醒來。」
由於懷疑自己可能罹患了「起立性調節障礙」，她曾前往醫院就診，但經診斷未獲證實。之後在國中一年級第三學期起，約有一年未到校上課，直到國中二年級才重新回到學校。復學後雖然很享受校園生活，但她也明顯感受到課業落後。她表示：「國中時還勉強跟得上，但上了高中之後，數學一下子變得很難。我認為自己有必要回頭重新打好國中一、二年級的基礎，因此轉學到可以重新學習的新宿山吹高中。」
新宿山吹高中的第一節課從上午8點多開始，最後的第12節課則於晚間9點多結束。學生可以像大學生選課一樣，自行選擇適合自己的上課時段。不擅長早起的中西，選擇從上午10點多開始上課，主要修習第3節至第8節的課程，一直到下午4點多。社團活動方面，則是參加了科學研究社與多元文化共生研究同好會，樂在實驗與田野調查之中。
永濱裕之校長指出：「每年都有一定數量的學生，因在私立完全中學期間拒學而轉入新宿山吹高中。」由於能夠彈性安排上課時間，許多學生得以投入自己感興趣的領域。永濱校長表示：「有學生參加資訊與通訊技術（ICT）相關的世界級競賽，也有人投入水母研究，匯集了許多個性鮮明的學生。」該校每年皆有學生考上東京大學、一橋大學、早稻田大學、慶應義塾大學等知名大學，展現穩定的升學實績。
中西雖已踏上新的道路，但她並不後悔當初挑戰國中升學考試。她表示：「小學生的吸收能力很強，能學到許多對未來大學考試也有幫助的知識。直到現在，我在數學與歷史方面仍受惠於當時累積的基礎。即使升學後出現拒學情況，人生還是有很多選擇。就像我從女校轉到男女合校、採彈性時段上課的高中一樣，新的環境裡也會有新的發現。」
選擇愈來愈多元
私立中學的課程進度較快，加上相關支援相對不足，一旦學生拒學，往往較難重新回到校園生活。正因為是歷經激烈競爭才考上這些學校的，無論是本人或是家長，面對拒學時更容易深陷於苦惱之中，也難以冷靜評估其他可能的出路，導致遲遲無法決定下一步該怎麼走。
不過，西荻學院的田中院長表示：「其實還有許多能夠依照自己的生活步調與學習狀況，重新展開學習的途徑。」
採學分制且不分年級的高中，以及可自行選擇上課時段的高中，原本就考量到拒學學生等不同背景孩子的升學需求，因此建立了較完善的支援環境。這類學校在招生時往往不要求繳交調查書或在校表現紀錄，對相關資料採取較彈性的認定方式。此外，也有「N高中」等以線上課程為主的函授高中可供選擇。即使不適應完全中學的學習模式，學生仍有機會持續學習，並找到通往下一階段的新道路。
田中院長也勉勵正為拒學問題煩惱的學生與家長：「當孩子開始拒學，或許會對未來的人生感到不安，包括大學升學等問題，並且深感苦惱。但拒學並不代表人生就此受限，重要的是要知道，仍有許多不同的選擇。現在提供學習與生活支援的機構越來越多，希望大家在需要的時候都能夠主動尋求協助。」
※照片如未註明攝影者，均由筆者拍攝。
標題圖片：越來越多學生因不適應完全中學校風而感到苦惱（PIXTA）。