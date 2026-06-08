縱使非世家出身，也能成為歌舞伎演員——女形・中村京藏「守護」與「突破」之道

電影《國寶》大賣座，引發社會廣泛討論，有越來越多年輕世代對歌舞伎產生興趣。很多人透過電影才知道，即便沒有世襲血統、也非世家大族出身者，仍有機會成為歌舞伎演員。演員中村京藏正是如此，他來自普通家庭，卻勇敢踏入了歌舞伎的世界。這條充滿挑戰的歌舞伎之道，他是如何一路走來的？

1955年出生於東京都。法政大學畢業後，1980年進入國立劇場歌舞伎演員養成班，1982年養成班研修後，拜師第四代中村雀右衛門門下，取藝名為「中村京藏」。1994年，在歌舞伎座《鳥邊山心中》公演中飾演侍女阿雪，並以此角晉升為「名題（歌舞伎極高階級）」。其歌舞伎生涯獲獎無數，如歌舞伎座獎、國立劇場獎勵獎等。2005年，成為「傳統歌舞伎保存會」（獲日本文部科學省認定，為重要傳統表演藝術保存團體。除保護重要無形文化財「歌舞伎」外，亦重視人才培育與推廣）成員。著有《中村京藏的雀躍囀談——守護與突破的歌舞伎之道》（飯塚書店）。

跟著祖母一起看歌舞伎 中村京藏為女形歌舞伎演員（歌舞伎中以女性扮相的男演員），從時代劇的老年女性到鄉土劇的百姓之妻，以紮實功力細膩演繹各種不同角色。出身一般家庭，完成國立劇場歌舞伎演員養成班培訓後，成為歌舞伎演員，演出經歷迄今已超過40年。回顧與歌舞伎的初次邂逅，是尚在襁褓階段的幼年時期。 「由於父母都在工作，祖母便帶著我一起去看她最愛的歌舞伎表演。自我懂事以來，就常常說『想成為歌舞伎演員』。記得我最早對於歌舞伎的印象，是五歲時看的《國姓爺合戰》，雖然不懂劇情，但某個念頭已在年幼的內心悄然萌生。甚至在念幼稚園、小學時，我經常翹課跑去看表演。」 為歌舞伎所著迷的他，小學四年級時，懇求父母讓自己去學習日本舞踊。升上國中，某次因緣際會下，認識了第六代中村歌右衛門，之後，每逢週日，便到大師休息室報到。穿上黑衣，在舞台後方協助歌右衛門的工作，不過後來漸漸不再去了。 「歌右衛門先生以及大家為人和善、很照顧我。不過，當我意識到在歌舞伎這個世界裡，若沒有家世背景會很辛苦，腦海裡開始浮現『我要這樣過一輩子嗎？』的想法。於是，我決定以一名觀眾的身分觀賞歌舞伎就好，並進入大學就讀。」

曾赴34國60座城市舉辦歌舞伎講座 在敬愛的師傅門下不斷自我精進，當技藝逐漸獲得肯定後，也有越來越多歌舞伎以外的舞台活動邀約，例如將國外戲劇改編為歌舞伎作品、或與佛朗明哥舞者同台演出等各種類型挑戰。2015年，他參與蜷川幸雄執導的《NINAGAWA・馬克白》，飾演三女巫之一。2023年，自主公演以希臘神話為基礎的戲劇《費德爾》，詮釋一位愛上丈夫與前妻所生之子的悲劇女主角。

自主公演飾演悲劇女主角費德爾（田口真佐美拍攝） 自1998年起，參與國際交流基金舉辦的日本文化介紹及海外親善活動，並擔任日本文化廳文化交流大使，有越來越多的歌舞伎海外推廣活動，至今已走訪34個家國、60座城市。在國外，他會選擇劇情性強、國外觀眾也很喜愛的《鷺娘》，來展現女形舞蹈之美，還有《石橋》中由立役（男角）呈現獅子甩動毛髮等段落。同時，藉此對女形的體態訓練方式和情感表現的身段技巧進行講解。

陷入狂熱愛戀的鷺娘、及豪邁甩髮的獅子。觀眾驚豔於兩種截然不同角色竟為同一人所表演（中村京藏提供） 「我會邊說明邊示範，年輕女性笑的時候，會用袖口遮住嘴巴『呵呵呵呵』地笑，哭泣時，則會掩面並自喉嚨深處發出『喀』的一聲哽咽，彷彿無法抑制的情緒。當我邀請參加者一起體驗時，大家都很投入，玩得不亦樂乎。」 「當被叫到名字時，表達『是在叫我嗎？』的反應亦有不同，年輕女性會用手指指背指向自己、中年女性用手指側、老年女性則用指腹來指自己」。的確，中村京藏透過手指的小動作，便能表現出惹人憐愛的公主、或老成的婦女，令人驚艷不已。



除了互動式講座外，這位直到剛才都還只是一位「成年男性」的人，瞬間化身為為情所苦、甚至陷入瘋狂愛戀的鄉村少女，最終將內心熾烈情感化為舞蹈，那身影讓國外初次接觸歌舞伎的人深受震撼，演出獲得滿堂彩。曾有不少觀賞過他講座公演的各國大使或外交官，在調任到其他國家後，仍熱情提出邀請，「希望京藏先生也能蒞臨演出」。誠懇真摯的態度，也連帶提升大眾對歌舞伎的好印象。