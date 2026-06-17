代理相親、交友軟體、婚姻介紹所等「婚活產業」大盛行——許多迷惘家長與未婚者仍苦苦尋覓「對的人」

現代社會未婚與晚婚的現象日益普遍，交友軟體與網路媒合服務如雨後春筍般浮現。然而，仍舊有許多單身人士缺乏戀愛經驗，使得他們的婚姻之路更加艱難。筆者本身也有一位30多歲未婚的兒子，遂欲藉此機會探討「婚活產業」的實際情形。

看準父母擔憂而推出的「代理相親」 許多父母都有這般的困擾，像是「我家孩子明明個性溫和認真、做事腳踏實地又努力、學歷不錯、擁有穩定工作，怎麼一直找不到另一半呢？」根據2020年的《國勢調查》，30至34歲的未婚比例，男性為51.8%、女性為38.5%。在此區間中，男性未婚族群顯然占了多數。 當然，結婚與否是個人自由，結了婚也不一定代表幸福美滿。儘管如此，仍有很多父母擔心「孩子一輩子單身怎麼辦」、「沒有繼承人，整個家族的未來該何去何從」等。因此，婚活業者看準長輩的擔憂，規劃出一整套完整流程，帶動了「婚活產業」的蓬勃發展。 例如，在日本全國各地舉辦「代理相親」活動，讓家中有未婚子女的父母親彼此交流，代替當事人尋找相親、甚至進一步交往的機會；這群父母親自出馬，急切地為孩子尋找結婚對象。 帶著「相親資料」，與「相親對象候選人」的父母積極互動 我的兒子同樣30多歲未婚。自2022年起，為了採訪代理相親活動，我也實際參與了三次。 第一次是在市中心的飯店，參加費用為1萬6000日圓。當時我為36歲的長子提交了報名表，內容包括身高、居住地、職業、學歷、興趣、父母眼中孩子的優點等。大約在活動開始的一週前，我收到了一份「參加名單」，上面記載了其他參加者未婚子女的資料，因此可事先鎖定「相親對象候選人」後，再前往會場親自確認。 到了活動當天，現場約有百位參加者，他們胸前掛著與自己兒女相對應的號碼牌，手中拿著孩子們的「相親資料」（詳列子女與家族成員的資訊），熱切地與會場內「相親對象候選人」的父母們交流。 經過一連串活動後，我深刻體認到代理相親有多麼不容易。大家總是會問：「您的兒子年收多少？」、「在上市公司上班嗎？」等問題，比起人格特質，男性的「薪資」與「職業」似乎是更優先考慮的條件。另一方面，在與有女兒的母親交談時，對方則感嘆道：「女性的外貌與年齡就是重點吶⋯⋯」。 此外，更有一位父親表示，相親資料中家庭欄位內關於父母、兄弟姊妹的學歷與職業資訊，同樣是「重要關鍵」。 由於每位孩子的成長背景大同小異，想要從一群「個性溫和認真」、「擁有穩定工作」的名單中挑選特定對象，「來自什麼樣的家庭」就成了一種附加價值，能夠藉此與他人有所區別。 第二次、第三次的代理相親活動也如出一轍，每位父母往往一股腦投入，他們的期望與要求總是凌駕於孩子真正的需求之上。

即使花費了150萬日圓投入相親活動⋯ 也有不少人認為，其實家長不必多管閒事，讓未婚男女當事人自己去參加相親就好。 現實中的確也有很多交流機會，像是各種交友軟體、婚姻介紹所，以及政府機構辦理的未婚聯誼活動等。我家長子34歲那年也曾加入大型婚姻介紹所，花了一年半的時間積極相親。 當時他幾乎每天透過專屬APP搜尋合適的「相親對象」，並支付每次1萬1000日圓的「相親費」，即可於高級飯店交誼廳與女性見面。這筆「相親費」只向男性收取，茶水費也由男性負擔，至今仍保留著這種傳統古老的做法。 若雙方都有意願，則可進入「嘗試交往」的約會階段，順利的話，將發展成一對一的「認真交往」，最終目標是「修成正果」，但現實往往不如人意。 我的兒子雖然曾與約20名女性相親，有些也進入嘗試交往的階段，但最後仍無功而返。包含入會費、月費、約會支出等，總共花費了近150萬日圓，到頭來卻一場空。他只好無奈選擇放棄，並說：「我不適合相親」。 當時我不太清楚相親服務的實際情形，內心總有疑問：「究竟為何一直不成功？」、「為什麼我的孩子就是不行呢？」。因此，我從代理相親著手，深入了解交友軟體、婚姻介紹所及政府機構辦理未婚聯誼活動的現況，希望能揭開其神祕面紗。 交友軟體帶來的壓力 交友軟體可說是當代從事相親或婚活的基本配備。每個APP的客群不同，有些以結婚為前提，有些標榜輕鬆尋找約會對象，也有再婚人士專屬軟體等。大部分系統操作概念類似，像是必須提供個人資料與照片，接著設定希望對象的條件，年收入、職業之類的，然後再搜尋符合的「對象」進行配對。 若看到不錯的人選，可送出「讚」或「喜歡」，若對方也回應相同訊息則配對成功，之後雙方可進行一對一交談。 一般來說，男性會員需支付月會費約數千日圓，女性則享免費優惠。只要有智慧型手機，無論何時何地，皆可從數萬名會員中挑選心儀對象；然而，你挑選別人，別人也會挑選你，如何從眾多競爭者中雀屏中選，就得各憑本事。 有時期待「下一位會更好」，有時擔心「這次可能沒機會了」，兩種情緒交織在一起，讓不少人備感壓力。有人為了提高配對成功率，不惜花大錢購買額外服務，也有人誤入桃色陷阱，甚至被捲入投資詐騙等糾紛。

容易引人誤會的婚姻介紹所「成功率」 交友軟體固然方便，卻伴隨著不少風險，因此有越來越多單身人士選擇婚姻介紹所。加入婚姻介紹所會員時，必須提供畢業證書、所得證明、政府核發的單身證明等文件，因此，在確保「會員身分真實性」這一點上，比交友軟體更有保障。許多業者主打面面俱到的婚姻諮詢顧問服務，或以「高媒合率」、「高成功率」為賣點，藉此吸引更多客戶。 不過，婚姻介紹所的「成功率」並沒有一定的計算標準。簡言之，各家業者可以自由計算，嚴格說起來，使用「成功率」一詞本身就很容易引起誤會。 有些業者從相親當天起算，交往滿三個月即視為「成功」；也有業者規定，有過夜的約會行程便屬「成功」。雖然「成功」與「成婚」日語發音相近，意義卻相距甚遠，儘管如此，業者仍可能向會員收取高達數十萬日圓的「成功謝禮」。 像這樣透過婚姻介紹所找對象時，各家業者的規定與收費其實很複雜。如能靠自己順利找到好對象步入禮堂當然最好，但實際上究竟有多少人能順利走到登記甚至舉行婚禮呢？ 如前所述，因業者的公開數據多為「自行申報」，在此我想引用可信度較高的資料。根據日本經濟產業省2006年的《有關少子化時代婚姻相關產業之調查研究——資料篇》顯示，婚姻介紹所會員一年內配對成功率為男性8.4%、女性10.1%。雖然是20年前的舊調查，但仍可知透過婚姻介紹所找尋對象者約九成會「失敗」。且業者並無嚴密追蹤「配對成功者」後續是否順利步入婚姻，該數據僅備註「可能依業者主觀判斷或推測而得」，因此，背後或許包含了部分「被視為結婚」的灌水成分。 另外，再來看看近年民間調查機構的數據。根據「Recruit婚禮綜合研究所」的《婚活現況調查2024》報告顯示，2023年結婚的新人中，有15.3%曾透過相親或其他交友服務後順利結婚，其中由婚姻介紹所媒合而結婚者僅占2.4%。從數字來看，很難說婚姻介紹所的「成功結婚比例」特別優異。 地方政府辦理未婚聯誼活動之成效 近年來「官辦聯誼活動」業務迅速崛起。日本政府基於為廣大未婚男女尋覓良緣，進而改善少子化及人口減少問題，自2013年起補助各地方政府辦理未婚聯誼活動。2013年度預算為30億日圓，2025年則增加至93億日圓，成長超過三倍。 各地方政府會為轄區內未婚民眾提供協助，例如補助婚姻介紹所的活動費用、個別交友配對服務等。像是東京都便推出了「TOKYO結良緣」服務，結合交友軟體的方便性與婚姻介紹所的媒合機制，為大眾提供更安心的交友管道。該服務提供AI配對分析、專業顧問諮詢等完整配套措施，且註冊費僅1萬1000日圓（有效期間2年），價格實惠，不足的部分則由稅金補貼。換言之，政府用人民納稅錢來支付「合作業者（即民間婚顧公司）」的各項費用。 最終成效如何呢？截至2025年11月，3萬名註冊會員中，僅1.57%進入一對一認真交往階段，「成功率（此處定義為以結婚為前提交往後退會者）」更只有0.4%。如此低的成功率，真的能有效改善少子化嗎？