中村鷹之資變身「女形」， 歐洲巡演傳播歌舞伎魅力

中村鷹之資變身「女形」， 歐洲巡演傳播歌舞伎魅力文化 娛樂 歷史 視訊 人物訪談
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女形是歌舞伎的根基
本次巡演定名為「MEET KABUKI - The Art of “Onnagata”Europe Tour」（遇見歌舞伎——歐洲巡演 女形的誕生）。今年4月9日至23日，中村鷹之資先後到訪法國巴黎、義大利羅馬和德國科隆，在三座歐洲城市登台獻藝。
中村鷹之資平日主要演歌舞伎中的男性角色「立役」，此番卻特意表演歌舞伎中的女性角色「女形」的舞蹈。去歐洲前，他在東京舉辦了媒體見面會，表示想讓海外觀眾領略歌舞伎女形的魅力。
「女形是歌舞伎的基本構成要素。我平日裡大多出演立役，但在舞蹈劇目裡也會挑戰女形表演。想要把男性角色演得立體到位，讀懂女性角色的內心同樣重要。所有的歌舞伎演員從小都要學習女形舞蹈。」
本次巡演選定的劇目《藤娘》，聚焦了少女懵懂青澀的初戀思緒。在中村鷹之資看來，「這支舞濃縮了女形圖譜的基礎、日本傳統舞蹈與歌舞伎舞蹈的精髓，是平日練習繞不開的經典」。15歲時，他在個人藝術成果展演「翔之會」上，首次登台表演了《藤娘》。
400年打磨的技藝
歌舞伎起源於1603年，由女性藝人出雲阿國創立。早期，歌舞伎表演風靡市井街巷，江戶幕府卻以敗壞民風為由，以一紙禁令禁止女子登台演出。從此，歌舞伎裡的女性角色全由男演員扮演。400餘年過去了，女形表演藝術在一代代歌舞伎演員的打磨中不斷精進成熟。
中村鷹之資憑藉粗獷豪放的演技「荒事」嶄露頭角，其舞蹈功底也毫不遜色，備受業內稱讚。他的父親是已故「人間國寶」五世中村富十郎（1929-2011年），是兼顧立役、女形兩大領域的舞蹈名師。
活躍於江戶中期的初代中村富十郎，是日本歌舞伎史上里程碑式的女形名家。他戲路廣，尤其擅長「所作事」（歌舞伎中的舞蹈類劇目）。由他首演的《京鹿子娘道成寺》，已成為女形舞蹈的標竿之作。
初代中村富十郎的生父，正是傳奇女形表演家芳澤菖蒲（1673-1729年）。他留下的表演感悟集《菖蒲草》流傳後世，書中記錄了他畢生鑽研女形的心得體會。其中，「想要演活女形，日常起居就要效仿女子的儀態舉止」等觀點，深刻影響了後世鑽研女形的演員們。
妝容落筆，角色性格一目瞭然
往常，表演妝造都是在後台化妝間完成，而此次歐洲巡演，上妝以及服裝穿著的過程特意被搬上舞台，進行實景展示。伴隨著「tsuke」（歌舞伎現場音效，用木槌敲擊木板發聲，以加強表演張力）的清脆節拍，中村鷹之資登台亮相，擺出標誌性的定格造型「見得」（歌舞伎經典表演手法，演員瞬間定住擺造型，放大角色情緒）。原本英氣硬朗的立役，在梳妝鏡前敷上白粉底、佩戴假髮、更換華服，一步步蛻變成溫婉動人的藤娘。如此新穎的舞台設計讓現場觀眾大呼新奇。
對歌舞伎演員而言，化妝是完全進入角色的關鍵一環。妝容打造沒有專業化妝師代勞，全靠演員自己，因此學習化妝技法也是演員的必修課。作為上妝第一步，先將全臉塗抹上「鬢付油」（潤膚底油），讓粉底更加貼膚，再用油性粉底膏將眉眼、嘴唇全部塗白。然後，撲上定妝白粉，細細勾勒眉形。要畫出貼合人設的眉峰，對演員來說，十分考驗其專注力及功底。
用妝容區分人物的身份及性格，是歌舞伎的特色之一。可以說，面部妝色是角色人設的直觀縮影。對於立役的妝容，有約定俗成的規矩：少年、良善之人或是王公貴族多用全臉白妝；性情暴躁兇悍的角色偏紅調；市井百姓則選用貼近原生膚色的底妝。另外，「隈取」是歌舞伎的標誌性臉譜畫法，需用各色顏料勾勒面部筋絡、血管紋路。比如，紅色紋路代表正直勇猛、血氣方剛，而青、茶等配色紋路也各有象徵意義。不同的顏料配色與紋路構圖，暗藏著不同的人物設定。
女形妝容以厚敷白粉為基底，眼部周圍與臉頰輕疊一層胭脂，描畫嘴唇時刻意收窄輪廓，畫成小巧圓潤的唇形。妝容、服裝、假髮三樣全部穿戴完畢後，才算完成整套裝扮。女形專用的服裝下擺比一般和服更長，穿上後下擺拖地，這樣既能完整展現衣身的精美花紋，又能襯出優雅的身姿。還有，上方衣襟特意適度敞開，修飾出纖細的肩線，這也是女形造型的一個巧思。
《藤娘》的一大看點是瞬間換裝，被稱為「引拔」。多層和服先用棉線臨時縫接，舞台協助人員「後見」在暗中扯斷縫線，外層衣衫瞬間脫落，內層華服展現在眼前。黑色、紫藤色、紅色等色彩斑斕的依裝接連變換，視覺效果格外驚豔。
演出時使用的假髮全部按照演員頭圍訂製，由專業人員「床山」花費數小時進行盤髮、加以裝飾。《藤娘》中別著紫藤簪飾的假髮看起來可愛靈動，實則有兩公斤重，而演員要頂著沉甸甸的頭飾翩躚起舞。
硬朗男兒身，練就溫婉女兒姿
中村鷹之資說：「我會全身心投入表演，希望觀眾既能感受到歌舞伎的華麗絢爛，又能體會到女形獨有的溫潤柔美。」
「男演員扮演女性角色，身段體態的把控是關鍵。男性骨架天生自帶硬朗感，很容易顯得笨重粗獷，如何弱化硬朗線條、盡顯女子的柔美，是女形表演的核心難點。舊時學習女形表演，有一套嚴苛的基礎訓練：肩胛骨向內收攏下沉，雙膝夾紙、內八字行走，紙片不能落地。相較於立役，女形對肢體儀態的要求要嚴苛許多。」
除此之外，細膩的共情力也是女形演員的必修課。舞台表演中，女形的一舉一動都要呼應同台立役的表演，依靠細節之處的貼心互動，自然而然烘托出女性特有的氛圍感。
巴黎公演中，在表演完《藤娘》後，中村鷹之資緊接著獻上了立役名作《石橋》。其表演風格瞬間從溫婉女形切換為雄渾男角，演繹威風凜凜的瑞獸雄獅。這支舞蹈改編自傳統能樂，演員畫上特色妝容，頭戴蓬鬆白毛獅頭套。標誌性的甩毛動作「毛振」（獅舞經典動作，大幅度甩動頭套長毛）是整個劇目的高光橋段。
中村鷹之資在個人社交平台發文稱，每到一座城市，都能從觀眾的反響中收穫滿滿的成就感。他希望未來能登上父親曾與四世中村雀右衛門同台演繹《二人椀久》的巴黎夏特雷劇院舞台，並在海外各大知名劇場演出，展現歌舞伎的魅力。
採訪、撰文、影片剪輯：板倉君枝、土師野幸德（nippon.com編輯部）
標題圖片：中村鷹之資透過妝造完成蛻變，化身藤娘（松田忠雄攝影）