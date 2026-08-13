中村鷹之資變身「女形」， 歐洲巡演傳播歌舞伎魅力

日本電影《國寶》是一部聚焦歌舞伎世界的影片。它創下日本真人電影票房天花板，還成功入圍奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎。隨著影片登陸北美及全球多國院線，海內外掀起了一股歌舞伎熱潮。在這股風潮的助推下，實力派青年歌舞伎演員中村鷹之資開啟了人生的首次歐洲巡演。在舞台上，他實際演示「女形」角色上妝以及服飾穿著的過程，化身嬌俏靈動的「藤娘」翩翩起舞，深深吸引了各國觀眾。

本名渡邊大。1999年4月出生於東京都。人間國寶・五代目中村富十郎的長子。畢業於學習院大學經濟學部。2001年以「中村大」名義初次登台。2005年在《鞍馬山譽鷹》中襲名公開為初代中村鷹之資。獲頒令和6年度藝術選獎新人賞（舞踊部門）。

女形是歌舞伎的根基 本次巡演定名為「MEET KABUKI - The Art of “Onnagata”Europe Tour」（遇見歌舞伎——歐洲巡演 女形的誕生）。今年4月9日至23日，中村鷹之資先後到訪法國巴黎、義大利羅馬和德國科隆，在三座歐洲城市登台獻藝。 中村鷹之資平日主要演歌舞伎中的男性角色「立役」，此番卻特意表演歌舞伎中的女性角色「女形」的舞蹈。去歐洲前，他在東京舉辦了媒體見面會，表示想讓海外觀眾領略歌舞伎女形的魅力。

歐洲公演首秀前夕，中村鷹之資接受媒體採訪（2026年2月，東京銀座）（nippon.com編輯部） 「女形是歌舞伎的基本構成要素。我平日裡大多出演立役，但在舞蹈劇目裡也會挑戰女形表演。想要把男性角色演得立體到位，讀懂女性角色的內心同樣重要。所有的歌舞伎演員從小都要學習女形舞蹈。」 本次巡演選定的劇目《藤娘》，聚焦了少女懵懂青澀的初戀思緒。在中村鷹之資看來，「這支舞濃縮了女形圖譜的基礎、日本傳統舞蹈與歌舞伎舞蹈的精髓，是平日練習繞不開的經典」。15歲時，他在個人藝術成果展演「翔之會」上，首次登台表演了《藤娘》。

「女形的誕生」巡演在歐洲三座城市的國際交流基金日本文化會館舉行。巡演海報使用了中村鷹之資在翔之會表演《藤娘》時的劇照（nippon.com編輯部）