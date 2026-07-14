與雨穴的奇妙緣分：將詭異的世界觀譯成英文

從人氣YouTuber華麗轉身成為暢銷作家的神祕推理作家雨穴，其作品如今已翻譯成了多種語言。在由英國推理作家協會頒發、表彰優秀犯罪與推理小說的「CWA獎」（匕首獎），2026年翻譯作品獎項最終入圍的六部作品裡，便包括了雨穴著作《詭畫》（Strange Pictures）的英文版。負責英譯的Jim Rion分享了與雨穴相識的契機，以及這部作品的魅力。（文中人物敬稱省略）

從YouTuber到作家 透過YouTube認識雨穴的並不只有我的妻子。一位飛鳥新社的編輯也是數百萬名訂閱者其中之一。他看了〈【房地產推理】詭屋〉這支影片後，便向雨穴提議將這部作品出版成書。最終，《詭屋》成為了暢銷書，也因為這個契機，雨穴的作品陸續問世，延續至今。 如今，越來越多像是雨穴這樣的創作者，從網路世界跨足出版界並獲得成功。事實上，在日本有越來越多恐怖小說作家，透過「KAKUYOMU」這類由KADOKAWA營運的免費小說投稿平台嶄露頭角，而「KAKUYOMU」每年也都會與人氣作品的作者簽訂出版合約。《發生在近畿某處的那些事》的作者、恐怖小說作家背筋，也是從「KAKUYOMU」出身的。而身兼驚悚活動企劃與作家的梨，則是在以作家身分正式出道之前，就已經在「KAKUYOMU」與「SCP財團」日文版（類似都市傳說或超自然題材的維基網站）發表作品。 當然，之所以形成這樣的風潮，正是因為網路輕小說投稿文化逐漸成熟。此外，在智慧型手機問世之前，日本就已經盛行手機小說了，這也是不可忽視的因素。換句話說，在出版界，網路並非通往成功的新登龍門。不過，這股趨勢也出現了變化。過去，透過網路走紅的作品大多侷限於小眾類型，如今，反倒是小眾題材逐漸成為了主流。雨穴無可比擬的成功，無疑也推動了這股潮流。