與雨穴的奇妙緣分：將詭異的世界觀譯成英文

與雨穴的奇妙緣分：將詭異的世界觀譯成英文書訊 文化 語言
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一切始於妻子的一句話
我是在2022年認識雨穴的。當時，我的妻子已經是雨穴YouTube頻道的忠實觀眾了，她認為我向來喜歡詭異、奇特的事物，一定也會喜歡他的作品。事實證明，她猜對了，我尤其著迷於他的長篇故事。比起影片，我更偏愛閱讀文字，所以得知雨穴已經出版過兩本著作之後，我便立刻跑去書店。
當時，我剛完成橫溝正史推理小說《惡魔吹著笛子來》的翻譯工作，橫溝的這部作品曾於1951年至1953年間在雜誌連載；而在我讀完雨穴的出道作《詭屋》（2021年）之後，便立刻感受到它與日本早期怪奇小說之間的連結。在不劇透的前提下，我覺得《詭屋》明顯承襲了橫溝正史作品中經常描寫的元素，例如頹靡的財富、封閉的鄉村社會，以及充滿了詭譎氛圍的家族祕密。
然而，真正讓我受到衝擊的是《詭畫》（2022年）。文字簡潔，以圖畫作為解謎的引導與線索，固然相當獨特，但真正關鍵的是背後的故事結構。乍看單純，實則極其複雜。此外，在《詭屋》中仍可明顯看出日本文學的影響，但《詭畫》則開拓出偏向西方心理驚悚的新境地，現代社會的道德觀也被鮮明地呈現出來，這點也非常有趣。
妻子建議我：「不如翻譯看看吧。」而我也毫不猶豫地答應了。接著，我向曾經共事、任職於英國翻譯文學出版社Pushkin Vertigo的編輯介紹了雨穴的作品，終於在2023年底開始翻譯《詭畫》的英文版。約莫一年後，英文版順利出版了。我相信所有參與其中的人都會認為讓《詭畫》英譯版問世是一個正確的決定。
從YouTuber到作家
透過YouTube認識雨穴的並不只有我的妻子。一位飛鳥新社的編輯也是數百萬名訂閱者其中之一。他看了〈【房地產推理】詭屋〉這支影片後，便向雨穴提議將這部作品出版成書。最終，《詭屋》成為了暢銷書，也因為這個契機，雨穴的作品陸續問世，延續至今。
如今，越來越多像是雨穴這樣的創作者，從網路世界跨足出版界並獲得成功。事實上，在日本有越來越多恐怖小說作家，透過「KAKUYOMU」這類由KADOKAWA營運的免費小說投稿平台嶄露頭角，而「KAKUYOMU」每年也都會與人氣作品的作者簽訂出版合約。《發生在近畿某處的那些事》的作者、恐怖小說作家背筋，也是從「KAKUYOMU」出身的。而身兼驚悚活動企劃與作家的梨，則是在以作家身分正式出道之前，就已經在「KAKUYOMU」與「SCP財團」日文版（類似都市傳說或超自然題材的維基網站）發表作品。
當然，之所以形成這樣的風潮，正是因為網路輕小說投稿文化逐漸成熟。此外，在智慧型手機問世之前，日本就已經盛行手機小說了，這也是不可忽視的因素。換句話說，在出版界，網路並非通往成功的新登龍門。不過，這股趨勢也出現了變化。過去，透過網路走紅的作品大多侷限於小眾類型，如今，反倒是小眾題材逐漸成為了主流。雨穴無可比擬的成功，無疑也推動了這股潮流。
雨穴熱潮席捲全球
如今，雨穴已經成為世界知名的作家，但是說實話，我始終難以理解雨穴與他的作品究竟為何如此受到歡迎。
雨穴的YouTube頻道擁有超過200萬名訂閱者，多數影片的觀看次數更是突破了500萬次。雨穴本人也始終戴著招牌的白色面具登上雜誌封面、監製拍貼機，甚至還曾在深受小朋友喜愛的動畫《蠟筆小新》中登場。此外，「詭」系列四部作品全都成為了暢銷書。在日本，2024年單行本小說年度暢銷榜前十名之中，就有三本是雨穴的作品。在海外也有相似的情況，英國出版社Pushkin Vertigo與HarperVia最近分別宣布，旗下出版的雨穴英文版作品累積銷量皆已突破了100萬冊。截至目前，雨穴的作品已被翻譯成36種語言，全球累計銷量約800萬冊。
究竟是為什麼呢？我並非專家，但我的看法是雨穴之所以能建立起穩固的作家人氣，關鍵在於他憑藉著網路上的高人氣站穩了腳步，尤其是YouTube影片與書籍同步推出所帶來的相乘效應，再加上問世時機恰到好處。
雨穴的創作之路始於娛樂網站「OMOCORO」。據雨穴表示，由於網路世界往往更重視視覺呈現，因此他在「OMOCORO」學習寫作的過程中，逐漸摸索出結合文字與圖片的創作手法，也就是他後來廣為人知的獨特風格。此外，他開始將「OMOCORO」的文章改編成影片上傳，據說也是受到了「OMOCORO」的影響。當初，他或許只是認為「OMOCORO CHANNEL」是吸引更多讀者的有效方式，因此決定嘗試運用同樣的方式創作，不過，影片創作後來對他而言有了更重要的意義。雨穴曾在一次訪談中談到自己的YouTube頻道：「我上傳影片，是希望吸引那些對閱讀沒有興趣，或是不想買到不好看的書的人。」最近，雨穴又在「OMOCORO」與YouTube重新上傳了《詭屋》完整版，我想，或許也是出於相同的考量。
我想，新冠疫情也助長了這股雨穴熱潮。讓雨穴一舉走紅，並在日後促成《詭屋》出版的那支影片，正是2020年10月上傳的。當時，全球各地的人們被迫減少外出，紛紛轉向各種線上內容。一支支奇詭的影片陸續上傳，吸引了許多待在家中的觀眾；後來改編出版成《詭屋》後，也從上市之初便展現亮眼的銷售成績。
在日本國內累積的成功，也成為雨穴在海外受到歡迎的基礎。海外出版社往往重視作品在本國的銷售表現與行銷潛力，而雨穴正好符合這些條件。他本人以黑色緊身衣搭配白色面具的造形示人，對行銷而言是再合適不過的，並且非常有利於在社群平台上擴散，或是推出相關周邊商品。
雨穴如此的個人特色也開始受到了海外主流媒體的關注。在英文版出版前，倫敦主要報紙便大力報導雨穴，稱他為「日本最暢銷的犯罪小說作家」、「日本的理察．歐斯曼」（Richard Osman，英國電視主持人、製作人兼作家）。此外，書店陳列、相關商品、大眾運輸廣告海報、影片預告等大規模宣傳活動，也有助於提高讀者的關注。
當然，如果作品本身不被接受，媒體報導與宣傳活動也是徒勞，不過其結果並非如此。雨穴作品的英文版陸續在各國登上了暢銷排行榜，今年出版的最新英譯版《詭屋2：11張平面圖》，一上市便打進了《紐約時報》與《泰晤士報》的暢銷書榜。此外，《詭畫》也入圍了2025年Waterstones年度選書大獎（由英國大型連鎖書店「水石」（Waterstones）評選的權威文學獎）最終候選名單，並於2026年入圍英國犯罪作家協會匕首獎翻譯類最終候選名單。
最初讓我為之著迷的那些特質──看似單純卻極為複雜的結構、詭譎的世界觀，以及活用視覺元素的獨創手法──想必也同樣吸引了其他讀者。
我的「詭」日子仍將繼續
雨穴紅遍全球也讓我受到了一些影響。如今，在世界各地發行的書籍封面，以及各項文學獎的入圍名單上，除了作者之外，也開始出現了我的名字。對一向習慣在幕後從事翻譯工作的我來說，這一切至今仍讓我有些不知所措。不過，請不要誤會。最重要的是，我打從心底覺得自己非常幸運。幸運的是，妻子讓我認識了雨穴；幸運的是，我相信了妻子，也相信自己的直覺；更幸運的是，我比任何人都更早翻譯了雨穴的作品。
今年，《詭屋2》的英文版也大獲成功，而雨穴第四部作品《詭地圖》的英文版也預計於2027年4月出版。看來，這段漫長而不可思議的旅程將會繼續下去。
（原文為英文。標題圖片©Pushkin Vertigo）