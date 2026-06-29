廣島旅宿江田島莊榮獲「飯店界奧斯卡獎」的理由

廣島旅宿江田島莊榮獲「飯店界奧斯卡獎」的理由觀光旅遊
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走進日常的旅程，更是非日常的體驗
由瀨戶內海上的江田島、能美島及周邊島嶼所組成的江田島市，風景秀麗。氣候溫暖，盛產橄欖、柑橘類水果與各式蔬菜，在漁業方面也以牡蠣養殖聞名。
從JR廣島站搭乘路面電車約30分鐘前往廣島港，再轉乘高速船約30分鐘即可抵達。透過當地的大眾運輸工具一路輾轉而來，光是這段花時間抵達的過程，便已讓人感受到非日常的氛圍。
江田島莊坐落於長瀨海灘正前方。雖然僅有32間客房，規模不大，但從所有客房及大廳櫃台都能眺望瀨戶內海。在陽光灑落的大廳稍作歇息，館方便送上廣島縣老字號名店的點心。大廳內還設有「向陽櫃台」，提供以江田島當季蔬菜與水果製作的飲品及點心。與旅館相鄰的「江田島溫泉」，平時也是當地居民經常使用的溫泉設施，不過早晚時段則僅供住宿旅客使用。
筆者造訪的那一天，「向陽櫃台」上擺放著當日早晨現採的小黃瓜。「江田島市可是廣島縣內小黃瓜產量第一的地方喔。」一邊聽著工作人員的介紹，一邊品嘗小黃瓜，更覺得鮮脆多汁，也讓人感受到這座島嶼豐饒的自然恩惠。
在「向陽櫃台」，旅客一邊欣賞瀨戶內海的景色、一邊品嘗在地滋味，也自然而然地與工作人員展開交流。據說，這也是旅館刻意打造的設計巧思，讓旅客不只是待在房內，也有走出客房的契機。
餐廳同樣廣受好評，提供選用牡蠣、橄欖及特色蔬菜等在地食材，融合法式料理手法的創意料理。
有別於豪華的另一種享受
江田島莊於2024年榮獲「World Luxury Hotel Awards」。該獎項旨在表彰於硬體與服務方面達到世界頂尖水準的飯店，每年吸引來自150多個國家與地區的飯店報名，並透過超過30萬人投票，依不同地區與類別進行評選。江田島莊在小型飯店與全包式飯店等兩個類別中獲得亞洲最高榮譽，並於溫泉類別榮獲全球最高榮譽。
主要評選標準包括服務、奢華與呈現方式三大面向。評審不僅著眼於硬體設備是否豪華，更重視旅客所獲得的「體驗品質」。所謂的「奢華」，並非單指物質上的富足或高級感，而是超越這些層面、能夠豐富心靈的舒適感，以及脫離日常的獨特體驗。
2025年，江田島莊也獲選收錄於《米其林指南 Hotel Selection》。該指南收錄全球約7,000家飯店，其中日本約有340家入選。對於這間於2021年開幕、規模不大的旅宿，能夠連續兩年獲得國際飯店評鑑肯定一事，江田島莊總經理阿部直樹表示：「我們認為，獲得肯定的原因不僅在於客房、室內設計與硬體設備，更在於包含周邊環境在內的整體空間營造，以及溫泉、餐點、景觀與人等面向，整體都獲得了肯定。」
2023年七大工業國集團（G7）廣島峰會期間，江田島莊曾作為德國總理蕭茲（Olaf Scholz）隨行團的下榻飯店。以此為契機，越來越多來自德國及其他歐洲地區的旅客選擇在此長住。許多旅客在造訪原爆圓頂館、宮島、吳市等世界知名景點後，會來到江田島莊享受一段悠閒放鬆的時光。阿部總經理表示：「在我看來，豪華並不等於內心得到滿足。」
扎根地方、守護「祕湯」
在江田島莊才能體驗到的奢華享受中，最具代表性的莫過於江田島溫泉。當地自古便有以溫泉為中心發展的歷史。面向瀨戶內海的露天溫泉與私人湯屋，可飽覽充滿自然野趣的庭園景致，並感受自然微風的吹拂。
據推測，江田島溫泉的泉源屬於從地下約1,700公尺湧出的「化石海水型溫泉」。一般火山型溫泉是由滲入地下的雨水循環後湧出，但當地溫泉據說是數萬年前的海水，歷經漫長歲月在地層中過濾而形成。阿部總經理表示：「被封存在地底的遠古海洋記憶，經過漫長歲月的醞釀，如今或許正以溫泉的形式重現於地表。泡在湯池之中，遙想這段歷史的時光，本身也是一種奢侈。為了讓工作人員能夠清楚介紹這項特色，我們持續加深對泉質的理解，並製作介紹泉質魅力的小冊子。」
泉質屬於「鈉、鈣－氯化物強鹽溫泉」，據說具有極佳的保溫與保濕效果。此外，這裡也是少見含有會釋放極微量放射線之「氡」（Radon）成分的溫泉。溫泉每分鐘湧出量高達240公升，源泉溫度為31.8度，採源泉掛流方式。旅客可交替浸泡未加熱的「溫湯」與經加熱的「熱湯」，讓身體由內而外暖和起來，並達到放鬆身心的效果。
2025年，江田島莊加入了「日本祕湯守護會」。該會秉持「貼近旅人內心，祕湯即人」的理念，而江田島莊對待溫泉的態度，以及培育工作人員的方式，也充分展現了這項理念。江田島莊向守護會幹部表達了扎根島嶼的決心，最終獲得認可。阿部總經理表示：「我認為，江田島莊的理念獲得了認同。我們重視人，也珍惜那些埋沒於地方的資源。對於這種扎根地方、守護溫泉的新型態祕湯能夠獲得認可，我感到十分欣慰。」
旅客辦理入住時，工作人員會逐一遞上一份小冊子，裡面仔細整理著只有親自造訪江田島莊才能體驗的溫泉資訊。
發掘在地資源，展開合作
江田島莊大廳的主牆與客房壁紙，採用了日本傳統織物「紙布」。紙布是將和紙裁切成細條後搓製成線，再織製而成，兼具獨特紋理與良好的透氣性。日本目前僅存兩座紙布織物工廠，其中一座即為位於江田島市的老字號企業「津島織物」，而江田島莊所使用的正是這款紙布。
大廳內設有和紙藝術家堀木惠理子（Eriko Horiki）以江田島的自然風貌與居民故事為靈感創作的藝術燈飾。這件名為「光柱」的作品，寓意著「宇宙吉兆自天而降」，其底部中央以透雕手法呈現中國神獸「麒麟」的圖樣。其設計與大型啤酒廠商「麒麟啤酒」標誌中的麒麟屬同一脈絡，據說是由出身江田島市的漆藝家六角紫水所構思。以這件藝術作品為契機，市內後來也設立了一間由麒麟啤酒提供技術支援的精釀啤酒釀造所。
大廳的迷你圖書區收藏了許多與江田島及廣島相關的書籍，並展示超過130種由吳市發跡的「寫樂（Sailor）鋼筆」墨水。旅客可以使用廣島縣熊野町的熊野筆，搭配這些墨水寫信或作畫。
飯店的設計與服務充分融入了在地資源，並寄望旅客能夠盡情享受其中的魅力。
以成為「江田島市的驕傲」為目標
江田島莊所在地原本是一座公共溫泉，長年深受當地居民喜愛。後來，江田島市在規劃新的觀光據點設施時，逐步推動相關計畫。然而，受到溫泉使用費調漲等因素影響，2021年開業初期曾引發部分當地居民的不滿。
不過，阿部總經理抱持著「一步一步拉近與當地居民的距離，打造一間能成為江田島驕傲的旅宿」這項目標，自開業前便從概念規劃、營運方式到員工培訓等各個面向著手打造旅宿。旅館名稱結合了地名，以及讓人聯想到日本古代旅宿的「莊」字。館內的告示也幾乎全以日文呈現。阿部總經理認為：「能接觸到日文的地方越多，越能感受到當地獨有的風貌。」
江田島莊約有60名員工，其中九成為江田島市居民。為了確認應徵者是否能成為共同打造旅宿理念與精神的夥伴，面試有時甚至長達3至6個小時。相較於優先聘用具備旅宿服務經驗的人才，江田島莊更重視與在地人才一同建立屬於這間旅宿的理念。
期望打造屬於當地的理念與風格
江田島莊的服務理念，正是源自阿部總經理的經歷與信念。據說，即使服務人員並非經過嚴格訓練，也從未被客人批評服務品質不佳。阿部總經理表示：「為了讓當地的中高齡員工能更輕鬆地以推車運送餐點，我們特別將餐廳動線設計成適合推車通行的形式。因為我們希望先將江田島莊獨有的服務做到極致，進而打造出真正的奢華空間。」
阿部總經理從東京中野的日本飯店學校畢業後，於關島喜來登拉古娜度假村展開飯店從業生涯。此後，他曾參與橫濱凱悅酒店開幕籌備工作，也投入地方旅館的重建計畫。他表示，品牌連鎖飯店透過完善的人才培育制度，得以在世界各地維持一致的服務品質，但相對地，也較難充分展現當地特色與飯店本身的個性。「我希望江田島莊是一間扎根於地方，並與生活在這片土地上的人們共同形塑其理念的旅宿。透過自然真誠的接待，而非制式化的言語與態度，讓旅客卸下心防，回到原本的自己，重新累積能量。為了讓他人展露笑容、感受到喜悅而付出的經驗，不僅能讓員工有所成長，也能強化旅宿服務的核心。」阿部總經理如此表示。
辦理完退房手續、走出江田島莊時，只見阿部總經理站在館外，向每位旅客親切致意並揮手送行。看著他致力於打造江田島莊獨有服務的身影，讓人感受到屬於日本的奢華與待客之道。
圖片：除有註明提供來源外，皆由筆者拍攝。
標題圖片：從江田島莊客房眺望平靜的瀨戶內海。