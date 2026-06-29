廣島旅宿江田島莊榮獲「飯店界奧斯卡獎」的理由

位於瀨戶內海上的廣島縣江田島市，擁有溫暖宜人的氣候與豐富的自然景觀。坐落於此的旅宿「江田島莊」，在被譽為「飯店界奧斯卡獎」的「World Luxury Hotel Awards 2024」中一舉榮獲三項大獎，並入選《米其林指南 Hotel Selection 2025》。這間規模不大的旅宿，為何能備受關注？本文將一探究竟。

有別於豪華的另一種享受 江田島莊於2024年榮獲「World Luxury Hotel Awards」。該獎項旨在表彰於硬體與服務方面達到世界頂尖水準的飯店，每年吸引來自150多個國家與地區的飯店報名，並透過超過30萬人投票，依不同地區與類別進行評選。江田島莊在小型飯店與全包式飯店等兩個類別中獲得亞洲最高榮譽，並於溫泉類別榮獲全球最高榮譽。

眼前的瀨戶內海是日本首屈一指的牡蠣養殖產地，海面上可見「牡蠣養殖筏」 主要評選標準包括服務、奢華與呈現方式三大面向。評審不僅著眼於硬體設備是否豪華，更重視旅客所獲得的「體驗品質」。所謂的「奢華」，並非單指物質上的富足或高級感，而是超越這些層面、能夠豐富心靈的舒適感，以及脫離日常的獨特體驗。

餐廳供應選用當天早晨現採當地蔬菜的料理 2025年，江田島莊也獲選收錄於《米其林指南 Hotel Selection》。該指南收錄全球約7,000家飯店，其中日本約有340家入選。對於這間於2021年開幕、規模不大的旅宿，能夠連續兩年獲得國際飯店評鑑肯定一事，江田島莊總經理阿部直樹表示：「我們認為，獲得肯定的原因不僅在於客房、室內設計與硬體設備，更在於包含周邊環境在內的整體空間營造，以及溫泉、餐點、景觀與人等面向，整體都獲得了肯定。」

江田島莊的總經理阿部直樹 2023年七大工業國集團（G7）廣島峰會期間，江田島莊曾作為德國總理蕭茲（Olaf Scholz）隨行團的下榻飯店。以此為契機，越來越多來自德國及其他歐洲地區的旅客選擇在此長住。許多旅客在造訪原爆圓頂館、宮島、吳市等世界知名景點後，會來到江田島莊享受一段悠閒放鬆的時光。阿部總經理表示：「在我看來，豪華並不等於內心得到滿足。」