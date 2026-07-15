「日之丸」的起源：源自古代太陽信仰，法制化至今未滿30年

日本國旗素有「日之丸」之稱，白底中央配上一輪紅色圓形，設計簡約洗練。高市早苗政權目前正著手立法，擬對蓄意損毀國旗者科以刑責。然而追本溯源，日之丸究竟是何時何地又是如何誕生的呢？

日本政府坦言「由來無從詳考」

孕育日之丸的土壤，首推自古以來的太陽信仰。神話中被奉為天皇先祖神明的天照大神，正是掌管太陽的女神。此外，由於日本位居中國東方，歷來自稱「日出之國」。太陽（日）很容易便連結至日本的自我認同，淵源深遠。

根據伊本俊二所著《國旗日之丸》（書名暫譯，中公文庫）記載，文武天皇時代（西元701 年）的正月儀式上，登場的旗幟即為太陽圖騰的最早案例。不過，當時的圖騰並非紅色圓形。

至於「白底紅日」的旗幟，有說法認為是出現於12世紀的源平合戰時代，亦有說法提到13世紀元寇（蒙古帝國侵日）之際已然使用該旗，但相關證據皆不明確。日本政府在1999年6月提出的答辯書中雖然指出：「從歷史角度來看，存在江戶時代以前即已使用之紀錄」，卻也坦言「其由來無從詳考」。

最終，尚須等到外國船艦接踵而至的幕末時期，日之丸才真正作為標示國籍的旗幟而具備了公共性質。

首先，1854年8月，江戶幕府為了與外國船艦有所區別，宣布以日之丸作為日本的船舶旗幟（總船印）。翌年1855年1月，薩摩藩（現今的鹿兒島縣）獻給幕府的西洋式軍艦「昇平丸」，船尾懸掛日之丸駛入東京灣，據傳正是日之丸作為船印的第1號旗幟。

江戶幕府覆滅後不久的1870年2月，新成立的明治政府頒布《太政官布告》，正式認定日之丸為國旗。不過此布告僅屬「商船用國旗」之規範，尚非代表國家的整體象徵。



江戶末期（1856年）水戶藩奉幕府之命建造的西洋式帆船「旭日丸」（船之科學館提供）

此後，日之丸雖被視為實質上的國旗，但真正獲得法律依據卻是《太政官布告》頒布129年後，亦即1999年8月《國旗國歌法》成立以降之事。換言之，就法律意義而言，日之丸的歷史至今未滿30年。

國旗法制化遲遲未能推進的原因之一，在於昭和時期的軍國主義與日之丸相互連結，導致國民情感揮之不去。特別是戰敗之初，聯合國軍隊占領當局禁止懸掛日之丸，更加深了這種印象。

即使在東京首次舉辦奧運的1964年，政府的民意調查顯示，對於「見到日之丸會聯想到什麼」的提問，仍有22%的民眾回答「想起戰爭」。

另一方面，文部省（現今的文部科學省）自1950年代起便敦促教育現場升起國旗並齊唱國歌，1980年代後更進一步加強了指導力道，導致日本全國各地因教職員不願配合指導所引發的糾紛層出不窮。

1999年2月，廣島縣立世羅高校的校長夾在教育委員會與教職員之間進退兩難，竟於畢業典禮前夕自盡身亡，釀成令人痛心的悲劇。小淵惠三內閣於1999年制定《國旗國歌法》，此事件的後續影響便成為了直接的立法契機。

《國旗國歌法》第1條簡潔地規定「國旗為日章旗」。「日章旗」便是日之丸的正式名稱。法律另以附錄記載尺寸比例，明定日章（紅日）的位置長寬比例為「旗幟的中心」，日章直徑為「旗幟縱長的5分之3」。至於日章的顏色，僅記載「紅色」二字，未指定具體規格。



1964年東京奧運開幕式上進場的日本選手代表團（東京國立競技場）

1964年東京奧運期間，負責製作參賽各國國旗的旗幟學者吹浦忠正，在笹川體育財團的訪談裡，如此回顧當年的艱辛：

「若問最費心力之處為何，便是決定日之丸的『紅色』。」

「當時我們獲得日本色彩研究所與資生堂研究所的協助，從一般家庭蒐集了500面日之丸國旗。」

「（經過分析後）求出平均值，決定以此作為日之丸的『紅色』。」

關於日之丸的軼聞掌故，可謂不勝枚舉。

撰文 : nippon.com編輯部

標題圖片：薩摩藩（現在的鹿兒島縣）獻給幕府的西洋式軍艦「昇平丸御軍艦」，據傳為日之丸成為船印的第1號。（圖片提供：松平文庫，福井縣文書館保管）