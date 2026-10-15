大學足球隊入住高齡化社區，助力社區重拾活力

大學足球隊入住高齡化社區，助力社區重拾活力社會 生活 教育 家庭 運動
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「贏下比賽，真的太好啦～」
竹山團地坐落在高地上，從JR橫濱線鴨居站搭乘公車10分鐘即達。其核心區域有一座2025年剛開放的玻璃外牆現代風格建築，那是旨在強身健體、照護預防的訓練設施——竹山中心，也是某家已經撤出的銀行分行舊址。
提供健身指導的是專業教練與神奈川大學足球隊隊員們。社區長者們在門口跟負責接待的學生熱情地攀談起來。
「贏下了比賽，真是太好啦～」
「謝謝。」
之所以有這番對話，是因為幾天前神奈川大學出戰關東大學足球聯賽決賽時，數十名社區居民特意去現場加油助威了。
「唉呀，今天這位是新來的吧？曬得可真黑啊！」就連第一次來參加活動的足球隊隊員，也會被這麼調侃。
當天的健康體操課程滿班，共有35人參加，其中九成是高齡女性。大家各自入座，談笑風生，課程還沒開始就已經熱火朝天了。為調節自律神經，課程內容還結合了腹式呼吸，長者們緩緩地舒展手臂、腰腿與體側。這裡不僅是供居民社交的場所，還有相應的設備供人們測量健康功能提升的效果，如血管年齡是否年輕化、肌肉量是否增加等，切實激發了居民的積極性，甚至有「重度使用者」每天都來參加。
該中心月費僅4400日圓。因為是由非營利組織營運，所以比其他民營體育機構便宜很多。不過，對靠年金過活的長者而言，這也算不上絕對便宜。即便如此，那些平時總是悶在家裡的長者還是願意走出家門，專程前來參加，教室裡每天都很熱鬧。這大概是因為足球隊隊員那令人難以抗拒的吸引力吧。整個社區居民約6200名，在短短一年零幾個月內，該中心的會員人數就超過了440人。
足球隊約60人，租住在社區的空置房中，過著三人一間的宿舍生活。他們與社區居民的交集不僅限於訓練設施、食堂這些「點」。碰面時打個招呼，幫忙清掃樓梯，協助節慶祭典等社區自治會的活動，開設智慧型手機使用培訓，輔導小孩功課…無論男女老少，對絕大多數居民而言，足球隊隊員就是熟悉的好鄰居。
竹山團地的這個專案，在今年3月獲得橫濱市頒發的「橫濱・人・城市・設計獎」。那麼，這樣一系列舉措究竟是如何開始的？
社區今昔
竹山團地是1968年至1972年間，由神奈川縣住宅供給公社開發建設的。該公社在日本經濟高速成長期接連投建了大量團地，為往返東京的上班族與在縣內工廠工作的人群打造「睡城」。竹山團地便是其中規模最大的一個，占地面積45萬平方公尺，居民樓121棟，其間有公車運行，停靠站點多達5個。
然而，半個多世紀過去後的今天，這裡65歲以上人口的占比達到了47%。子女成年後離巢而去，居民總數也從1995年鼎盛期的近9800人銳減37%之多。居民健康問題、社區空心化問題凸顯，還開始出現孤獨死的情況。
竹山聯合自治會事務局64歲的局長高橋明美說：「我剛搬來的時候，居民們都還年輕，滿懷幹勁地『要親手打造一座新城』，齊心合力在荒蕪的土地上植樹造林。就連節慶祭典，各個片區都相互較勁，辦得熱熱鬧鬧的。」「可是現在，長者急劇增多，甚至有整棟樓的住戶都退出自治會的情況，鄰裡之間也變得越來越疏遠了。」
2018年，部分有危機意識的居民自發組建了「竹山未來先行俱樂部」，雖反覆研討、打磨，卻始終難覓解方。
另一方面，對於神奈川縣住宅供給公社來說，經濟高速成長期那種「隻管多建房」的時代早已落下帷幕，其自身的存在價值也受到質疑，正以「團地再生」為新目標進行探索。該公社營運企劃課課長水上弘二（52歲）說：「團地承擔著長者安全保障網的作用。我們想挑戰那些民營企業不願涉足，但對社會而言又不可或缺的事。」
「希望學生們參與社會實踐」
就在同一時期，有一位教育工作者正思考如何讓學生在求學階段就參與到社會課題中去。他就是神奈川大學足球隊總教練大森酉三郎（56歲）。2019年，在共同朋友的引薦下，他結識了水上弘二。二人意氣相投，一拍即合。事情進展得十分順利，次年也就是2020年，縣政府便和神奈川大學簽署了合作協議。足球隊隊員入住竹山團地，訓練設施、食堂等供隊員與社區居民交流的場所相繼完善，形成了現在的樣子。
「其實也有研究顯示，足球運動本身是無法培養人格素養的。」每年都向日本職業足球聯賽輸送職業球員的足球強隊總教練說出了這樣一句讓人意外的話。
「如果球員只想著自己要當職業球員、成為優秀球員，就會越來越不願和隊友協同配合。抱著『只要我自己踢得好就行』的心態，人格將永遠無法成熟，最終只剩下競爭。打贏比賽固然重要，但絕不是全部。」另外他還強調，眼裡只有體育競技是暗藏危險的，由此希望學生們參與社會實踐活動。
他的觀點是「共情能力與溝通能力等運動員必須具備的素養，可以在地區社會活動中得到鍛鍊」；高齡化、獨居化日益加劇的社區，在他眼裡正是「學習的場域」。他說：「這裡可以成為學生們學會互助共生的場所。等他們步入社會，這段經歷也必有用武之地。」
竹山是第二故鄉
神奈川大學足球隊隊員都來自日本全國各地的足球強校。對於總教練「對足球之外的事物也要投入精力」的熱切期許，隊員們又是怎麼看的呢？
「當時也沒少聽他們抱怨，『憑什麼讓我們掃樓梯啊，憑什麼非幹不可啊』之類的。」聯合自治會的星川敬博（73歲）回憶起2020年隊員們入住第一年的光景時說道。
為避免學生在社區生活中出現格格不入的情況，星川等人主動拉著他們來給自治會的各類活動當幫手。就這樣，受新冠疫情影響無法返校上課，整天悶在社區裡的足球隊隊員們逐漸融入到社區中來。到了2023年前後，大一到大四的隊員全都入住社區，給外界形成了「一提到竹山，就想到神奈川大學」的印象。
如今正讀大四的副隊長海貝俊輔（21歲）就是在那一年入學的。他最初選擇神奈川大學的一個理由，就是對「社區活動」產生了興趣。雖然也有隊員始終想不通和長者打交道這件事和踢足球有什麼關聯，因此參加活動並不積極，但海貝的想法一直很明確：「將來不管是成為職業球員，還是步入社會，我都得先涵養心性，提升人格素養。」
他平時主要在訓練設施裡為長者運動提供支援，本來以為自己是「施與方」，後來發現其實也是「受益方」。每次比賽，社區居民都專程奔赴現場加油打氣。「我們贏的時候，他們會為我們流淚，比我們自己還高興幾十倍」。此外，社區裡越來越多人主動招呼他，說：「飯做多了，你拿回去吃吧。」如今，他已經把竹山團地當成了自己的第二故鄉。
透過與長者聊天，他的溝通能力得到了鍛鍊，並在團隊配合中發揮實際作用。現在，他思考的是「不光要提升自己的人格素養，還要為社區回饋些什麼」。像海貝這樣認同並享受社區實踐的隊員們，沒有半點「被迫的感覺」。也正因如此，他們才能被居民們接納，彼此共鳴。
聯合自治會的高橋這樣說道：「整個社區越來越有活力了。在這個連隔壁住著誰都不知道的時代裡，居民之間聊著『來了一幫朝氣蓬勃的孩子們』之類的話題，慢慢建立起橫向連結。這種變化動靜並不大，恰是潤物細無聲。」
攝影：野村和幸（署名圖片除外）
標題圖片：「贏下比賽，真的太好啦～」居民笑著向副隊長海貝俊輔打招呼