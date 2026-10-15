大學足球隊入住高齡化社區，助力社區重拾活力

「贏下比賽，真的太好啦～」

竹山團地坐落在高地上，從JR橫濱線鴨居站搭乘公車10分鐘即達。其核心區域有一座2025年剛開放的玻璃外牆現代風格建築，那是旨在強身健體、照護預防的訓練設施——竹山中心，也是某家已經撤出的銀行分行舊址。

提供健身指導的是專業教練與神奈川大學足球隊隊員們。社區長者們在門口跟負責接待的學生熱情地攀談起來。

「贏下了比賽，真是太好啦～」

「謝謝。」

之所以有這番對話，是因為幾天前神奈川大學出戰關東大學足球聯賽決賽時，數十名社區居民特意去現場加油助威了。

「唉呀，今天這位是新來的吧？曬得可真黑啊！」就連第一次來參加活動的足球隊隊員，也會被這麼調侃。



竹山中心的女性會員微笑著跟足球隊隊員攀談

當天的健康體操課程滿班，共有35人參加，其中九成是高齡女性。大家各自入座，談笑風生，課程還沒開始就已經熱火朝天了。為調節自律神經，課程內容還結合了腹式呼吸，長者們緩緩地舒展手臂、腰腿與體側。這裡不僅是供居民社交的場所，還有相應的設備供人們測量健康功能提升的效果，如血管年齡是否年輕化、肌肉量是否增加等，切實激發了居民的積極性，甚至有「重度使用者」每天都來參加。

該中心月費僅4400日圓。因為是由非營利組織營運，所以比其他民營體育機構便宜很多。不過，對靠年金過活的長者而言，這也算不上絕對便宜。即便如此，那些平時總是悶在家裡的長者還是願意走出家門，專程前來參加，教室裡每天都很熱鬧。這大概是因為足球隊隊員那令人難以抗拒的吸引力吧。整個社區居民約6200名，在短短一年零幾個月內，該中心的會員人數就超過了440人。



健康體操課現場。左邊的教練是足球隊副隊長海貝俊輔

足球隊約60人，租住在社區的空置房中，過著三人一間的宿舍生活。他們與社區居民的交集不僅限於訓練設施、食堂這些「點」。碰面時打個招呼，幫忙清掃樓梯，協助節慶祭典等社區自治會的活動，開設智慧型手機使用培訓，輔導小孩功課…無論男女老少，對絕大多數居民而言，足球隊隊員就是熟悉的好鄰居。

竹山團地的這個專案，在今年3月獲得橫濱市頒發的「橫濱・人・城市・設計獎」。那麼，這樣一系列舉措究竟是如何開始的？