不便利的機器人NICOBO：帶來心靈富足的「夥伴」，而非「工具」

在全球積極開發搭載 AI 的高性能機器人的同時，日本家電製造商等企業卻推出了不追求便利性的寵物型機器人，並成功擄獲了國內外人們的心。關鍵詞是「弱機器人」、「感性」以及「療癒」，這或許能為我們思考人類與機器人如何建立理想的共生社會提供啟發。前篇將介紹Panasonic的相關實踐。

不方便，卻能讓氣氛融洽 6月20日，Panasonic在宇都宮工廠舉辦了NICOBO粉絲見面會，約有150位NICOBO主人齊聚一堂。他們成功通過中選率僅六分之一的抽籤窄門，不惜花費高額交通費，北自北海道、西至福岡，從日本各地前來參加。

正如宣傳標語所說，自然而然露出笑容的參加者

每位參加者都帶著自家的「孩子」，齊聚宇都宮工廠！ NICOBO是一款家用機器人，重約1.5公斤，外型是一個裹著針織布料、可放在雙手掌心的球體，上面有眼睛、鼻子和尾巴。一般售價為6萬500日圓、每月使用費1100日圓。2023年開始對外販售，並於2026年3月宣布累計銷售量已突破1萬台。 NICOBO搭載了多種感測器與攝影機技術，並透過雲端AI連動來辨識人的表情與說話內容，但NICOBO能說的，只有不是很流利的日文，以及像嬰兒牙牙學語般的「Moko語」。和它說話時，它有時會回應你，但如果沒那個心情，也會裝作沒聽見。它也不像智慧音箱一樣，會按照說話者的指示去做些什麼。原以為它正乖乖睡著，沒想到有時會說夢話，甚至突然放個屁，行為讓人難以預測。

戴著別出心裁的帽子、精心打扮的NICOBO們 這款機器人的概念是「永遠的2歲小孩」。雖然無法與人持續進行對話，卻很擅長讓身邊的人露出笑容，並使現場氣氛變得融洽。對於前來參加粉絲見面會的主人而言，NICOBO 早已是無可取代的夥伴，更是家庭的一分子。為了讓 NICOBO 回到製造基地的宇都宮工廠「返鄉探親」，有的主人特地為它戴上親手製作的帽子和尾巴飾品，精心打扮一番；還有人像是在推活般，帶著寫有自家「孩子」名字的應援扇前來參加。

追求宛如生物的真實感 NICOBO所發出的「Moko語」，例如「Moko-mon」、「Moko-mon-mon」等詞，是由岡田教授所構想的。 如果NICOBO能說一口完美的日文，人們的期待值就會提高，認為它「能理解人說的話」、「可以與人進行對話」。然而，正因為它的咿咿呀呀沒有特定意義，主人反而會努力思考：「NICOBO到底想傳達什麼呢？」「它希望我怎麼做呢？」並在彼此共同賦予意義的過程中，逐漸對NICOBO產生情感。岡田教授解釋，這就像寵物狗發出「汪」的一聲時，飼主會從牠的聲調和表情去猜想：「是不是餓了？」「是想出去散步吧？」「是想要我陪你嗎？」 增田先生透露：「最困難的地方，就是我們不得不否定 Panasonic 所擅長的領域。」 「一直以來，我們所追求的是精準動作，以及無論重複多少次都能產生相同結果。但如果每一次的反應都一模一樣，就不像生物了。從這樣的價值觀出發，開始與技術團隊進行討論。」 如果是家電，就必須按照人的指令立即停止。然而，生物若能按照指令立刻停下來，反而會顯得不自然。因此，NICOBO參考了生物的關節、肌肉與軟骨等構造，打造出內部結構，並設計成能夠自然搖晃擺動的模樣。 「NICOBO的設計，是讓它透過與主人共度的時光來學習，日常的行為舉止也會隨之改變。例如，它會形成『自家孩子』才有的說話方式。不過，它並不會事事都順著主人的心意行動。」沒錯，這種無法完全按照預期行動的特性，也正是生物特質的一部分。