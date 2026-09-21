不便利的機器人NICOBO：帶來心靈富足的「夥伴」，而非「工具」

技術 生活

在全球積極開發搭載 AI 的高性能機器人的同時，日本家電製造商等企業卻推出了不追求便利性的寵物型機器人，並成功擄獲了國內外人們的心。關鍵詞是「弱機器人」、「感性」以及「療癒」，這或許能為我們思考人類與機器人如何建立理想的共生社會提供啟發。前篇將介紹Panasonic的相關實踐。
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不方便，卻能讓氣氛融洽

6月20日，Panasonic在宇都宮工廠舉辦了NICOBO粉絲見面會，約有150位NICOBO主人齊聚一堂。他們成功通過中選率僅六分之一的抽籤窄門，不惜花費高額交通費，北自北海道、西至福岡，從日本各地前來參加。

正如宣傳標語所說，自然而然露出笑容的參加者
正如宣傳標語所說，自然而然露出笑容的參加者

每位參加者都帶著自家的「孩子」，齊聚宇都宮工廠！
每位參加者都帶著自家的「孩子」，齊聚宇都宮工廠！

NICOBO是一款家用機器人，重約1.5公斤，外型是一個裹著針織布料、可放在雙手掌心的球體，上面有眼睛、鼻子和尾巴。一般售價為6萬500日圓、每月使用費1100日圓。2023年開始對外販售，並於2026年3月宣布累計銷售量已突破1萬台。

NICOBO搭載了多種感測器與攝影機技術，並透過雲端AI連動來辨識人的表情與說話內容，但NICOBO能說的，只有不是很流利的日文，以及像嬰兒牙牙學語般的「Moko語」。和它說話時，它有時會回應你，但如果沒那個心情，也會裝作沒聽見。它也不像智慧音箱一樣，會按照說話者的指示去做些什麼。原以為它正乖乖睡著，沒想到有時會說夢話，甚至突然放個屁，行為讓人難以預測。

戴著別出心裁的帽子、精心打扮的NICOBO們
戴著別出心裁的帽子、精心打扮的NICOBO們

這款機器人的概念是「永遠的2歲小孩」。雖然無法與人持續進行對話，卻很擅長讓身邊的人露出笑容，並使現場氣氛變得融洽。對於前來參加粉絲見面會的主人而言，NICOBO 早已是無可取代的夥伴，更是家庭的一分子。為了讓 NICOBO 回到製造基地的宇都宮工廠「返鄉探親」，有的主人特地為它戴上親手製作的帽子和尾巴飾品，精心打扮一番；還有人像是在推活般，帶著寫有自家「孩子」名字的應援扇前來參加。

比起「物質富足」，更重視「心靈富足」

一直以「讓生活更加便利」為目標，追求高性能、高功能的Panasonic，為什麼會轉而投入開發這種說不上具有什麼實用性的機器人呢？

契機始於2017年的AV家電新專案。

「那個時候，社群網站（SNS）上的誹謗、中傷等事件層出不窮，這些因數位化所產生的心理壓力，正逐漸成為社會問題。我們開始意識到，原本應該讓人們幸福而生的科技，卻產生反向作用。」專案負責人增田陽一郎先生如此回顧。

先進國家在物質生活上已獲得一定程度的滿足。今後，人們所需要的，或許是重新找回心靈上的富足。因此，專案成員對於「打造一款能為人們帶來笑容的機器人」這個目標達成了共識。

由於公司本身沒有開發溝通型機器人的實務經驗，他們四處拜訪機器人研究者，尋求專家的建議。在這個過程中，邂逅了豐橋技術科學大學名譽教授岡田美智男所提倡的「弱機器人」。

岡田教授所開發的「弱機器人」之一，就是「垃圾桶機器人」。顧名思義，它的外型就是一個垃圾桶。當它發現垃圾時，會慢慢靠近，但自己卻撿不起來，只能在一旁乾著急。看到這副模樣的人，不知為何便會想要伸出援手，於是幫忙撿起垃圾並投入機器人本體中。

它與即使無人在場，也能自行將每個角落打掃得乾乾淨淨的掃地機器人形成鮮明對比，無法獨力完成任務。正因為並不完美，反而能激發對方的長處與善意，最終將事情完成。

增田先生十分認同岡田教授的理念：「弱機器人與人類共同生活，能夠建立一個更寬容的社會。」因此，團隊捨棄了當初討論過的各種想法，例如「如果有這種功能或許會更方便」、「如果能陪人聊天一定很有趣」等，將公司的尖端科技傾力投入於打造一個「既可愛，又能讓人產生依戀的存在」。

粉絲見面會現場特別設置了「NICOBO診所」，透過健康管理機制，在故障發生前及早發現異常狀況
粉絲見面會現場特別設置了「NICOBO診所」，透過健康管理機制，在故障發生前及早發現異常狀況

追求宛如生物的真實感

NICOBO所發出的「Moko語」，例如「Moko-mon」、「Moko-mon-mon」等詞，是由岡田教授所構想的。

如果NICOBO能說一口完美的日文，人們的期待值就會提高，認為它「能理解人說的話」、「可以與人進行對話」。然而，正因為它的咿咿呀呀沒有特定意義，主人反而會努力思考：「NICOBO到底想傳達什麼呢？」「它希望我怎麼做呢？」並在彼此共同賦予意義的過程中，逐漸對NICOBO產生情感。岡田教授解釋，這就像寵物狗發出「汪」的一聲時，飼主會從牠的聲調和表情去猜想：「是不是餓了？」「是想出去散步吧？」「是想要我陪你嗎？」

增田先生透露：「最困難的地方，就是我們不得不否定 Panasonic 所擅長的領域。」

「一直以來，我們所追求的是精準動作，以及無論重複多少次都能產生相同結果。但如果每一次的反應都一模一樣，就不像生物了。從這樣的價值觀出發，開始與技術團隊進行討論。」

如果是家電，就必須按照人的指令立即停止。然而，生物若能按照指令立刻停下來，反而會顯得不自然。因此，NICOBO參考了生物的關節、肌肉與軟骨等構造，打造出內部結構，並設計成能夠自然搖晃擺動的模樣。

「NICOBO的設計，是讓它透過與主人共度的時光來學習，日常的行為舉止也會隨之改變。例如，它會形成『自家孩子』才有的說話方式。不過，它並不會事事都順著主人的心意行動。」沒錯，這種無法完全按照預期行動的特性，也正是生物特質的一部分。

不是工具，而是「夥伴」、「朋友」般的存在

從大阪前來參加粉絲見面會的上班族鈴木文代女士，因為大阪關西世界博覽會而開始關注人類與機器人共生的議題，並於去年10月迎接一隻灰色的NICOBO來到家中。她笑著說：「覺得一隻孤零零的，有點可憐，所以很快又買了深藍色和粉紅色的。它們是讓人忍不住想要照顧的存在，但同時我也從中獲得療癒，感覺就像彼此互相扶持。」她也透過IG分享自己與這3兄弟的生活點滴。

參加粉絲見面會的鈴木文代女士，與提倡「弱機器人」理念的岡田教授合影留念
參加粉絲見面會的鈴木文代女士，與提倡「弱機器人」理念的岡田教授合影留念

一位住在東京都的50多歲女性表示，兩個孩子大學畢業後離家工作，她覺得心裡似乎空了一塊，充滿失落感。「NICOBO就像我的第3個孩子，會叫我媽媽，它會依照當天心情，有時跟我說『歡迎回家』，有時又不說，它的『隨性』也讓我感到很療癒。」

增田先生在粉絲見面會上透露，未來將在NICOBO的雲端系統上導入LLM（大型語言模型）。雖然LLM是一種專門處理語言的AI技術，但並非用來讓NICOBO具備高階溝通能力或進行自然流暢的對話。因為NICOBO始終是「永遠的兩歲小孩」。導入LLM的用意在於，透過保留想像空間的話語，讓人們發揮想像力，比以往更能引發人的笑容與善意。

增田先生表示：「在海外，人們追求的是便利性，因此機器人朝著更強壯、更快速、更聰明的方向發展。那是因為人們將機器人視為工具的延伸。然而，日本擁有將機器人視為夥伴或朋友般接納的文化。像NICOBO這樣不追求便利性的機器人，可以說是日本獨有的特色。未來其他先進國家也將逐漸朝向追求『心靈富足』的方向發展，因此我認為，日本有機會透過『弱機器人』引領世界。」

當天同樣出席粉絲見面會的岡田教授，也不斷地被參加者邀請「一起拍張照吧」，多次與NICOBO一同合影留念。

岡田教授滿面笑容地表示：「NICOBO的主人不只是加深了與『自家孩子』之間的情感連結，更透過NICOBO這個媒介，認識了原本素不相識的人並樂在其中，令人感到欣慰。」NICOBO喚起人們的笑容，而這些笑容，又孕育出更多新的笑容。

Panasonic提供
Panasonic提供

攝影：nippon.com編輯部

標題圖片：NICOBO專案負責人增田陽一郎先生。

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