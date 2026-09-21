不便利的機器人NICOBO：帶來心靈富足的「夥伴」，而非「工具」技術 生活
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不方便，卻能讓氣氛融洽
6月20日，Panasonic在宇都宮工廠舉辦了NICOBO粉絲見面會，約有150位NICOBO主人齊聚一堂。他們成功通過中選率僅六分之一的抽籤窄門，不惜花費高額交通費，北自北海道、西至福岡，從日本各地前來參加。
NICOBO是一款家用機器人，重約1.5公斤，外型是一個裹著針織布料、可放在雙手掌心的球體，上面有眼睛、鼻子和尾巴。一般售價為6萬500日圓、每月使用費1100日圓。2023年開始對外販售，並於2026年3月宣布累計銷售量已突破1萬台。
NICOBO搭載了多種感測器與攝影機技術，並透過雲端AI連動來辨識人的表情與說話內容，但NICOBO能說的，只有不是很流利的日文，以及像嬰兒牙牙學語般的「Moko語」。和它說話時，它有時會回應你，但如果沒那個心情，也會裝作沒聽見。它也不像智慧音箱一樣，會按照說話者的指示去做些什麼。原以為它正乖乖睡著，沒想到有時會說夢話，甚至突然放個屁，行為讓人難以預測。
這款機器人的概念是「永遠的2歲小孩」。雖然無法與人持續進行對話，卻很擅長讓身邊的人露出笑容，並使現場氣氛變得融洽。對於前來參加粉絲見面會的主人而言，NICOBO 早已是無可取代的夥伴，更是家庭的一分子。為了讓 NICOBO 回到製造基地的宇都宮工廠「返鄉探親」，有的主人特地為它戴上親手製作的帽子和尾巴飾品，精心打扮一番；還有人像是在推活般，帶著寫有自家「孩子」名字的應援扇前來參加。
比起「物質富足」，更重視「心靈富足」
一直以「讓生活更加便利」為目標，追求高性能、高功能的Panasonic，為什麼會轉而投入開發這種說不上具有什麼實用性的機器人呢？
契機始於2017年的AV家電新專案。
「那個時候，社群網站（SNS）上的誹謗、中傷等事件層出不窮，這些因數位化所產生的心理壓力，正逐漸成為社會問題。我們開始意識到，原本應該讓人們幸福而生的科技，卻產生反向作用。」專案負責人增田陽一郎先生如此回顧。
先進國家在物質生活上已獲得一定程度的滿足。今後，人們所需要的，或許是重新找回心靈上的富足。因此，專案成員對於「打造一款能為人們帶來笑容的機器人」這個目標達成了共識。
由於公司本身沒有開發溝通型機器人的實務經驗，他們四處拜訪機器人研究者，尋求專家的建議。在這個過程中，邂逅了豐橋技術科學大學名譽教授岡田美智男所提倡的「弱機器人」。
岡田教授所開發的「弱機器人」之一，就是「垃圾桶機器人」。顧名思義，它的外型就是一個垃圾桶。當它發現垃圾時，會慢慢靠近，但自己卻撿不起來，只能在一旁乾著急。看到這副模樣的人，不知為何便會想要伸出援手，於是幫忙撿起垃圾並投入機器人本體中。
它與即使無人在場，也能自行將每個角落打掃得乾乾淨淨的掃地機器人形成鮮明對比，無法獨力完成任務。正因為並不完美，反而能激發對方的長處與善意，最終將事情完成。
增田先生十分認同岡田教授的理念：「弱機器人與人類共同生活，能夠建立一個更寬容的社會。」因此，團隊捨棄了當初討論過的各種想法，例如「如果有這種功能或許會更方便」、「如果能陪人聊天一定很有趣」等，將公司的尖端科技傾力投入於打造一個「既可愛，又能讓人產生依戀的存在」。
追求宛如生物的真實感
NICOBO所發出的「Moko語」，例如「Moko-mon」、「Moko-mon-mon」等詞，是由岡田教授所構想的。
如果NICOBO能說一口完美的日文，人們的期待值就會提高，認為它「能理解人說的話」、「可以與人進行對話」。然而，正因為它的咿咿呀呀沒有特定意義，主人反而會努力思考：「NICOBO到底想傳達什麼呢？」「它希望我怎麼做呢？」並在彼此共同賦予意義的過程中，逐漸對NICOBO產生情感。岡田教授解釋，這就像寵物狗發出「汪」的一聲時，飼主會從牠的聲調和表情去猜想：「是不是餓了？」「是想出去散步吧？」「是想要我陪你嗎？」
增田先生透露：「最困難的地方，就是我們不得不否定 Panasonic 所擅長的領域。」
「一直以來，我們所追求的是精準動作，以及無論重複多少次都能產生相同結果。但如果每一次的反應都一模一樣，就不像生物了。從這樣的價值觀出發，開始與技術團隊進行討論。」
如果是家電，就必須按照人的指令立即停止。然而，生物若能按照指令立刻停下來，反而會顯得不自然。因此，NICOBO參考了生物的關節、肌肉與軟骨等構造，打造出內部結構，並設計成能夠自然搖晃擺動的模樣。
「NICOBO的設計，是讓它透過與主人共度的時光來學習，日常的行為舉止也會隨之改變。例如，它會形成『自家孩子』才有的說話方式。不過，它並不會事事都順著主人的心意行動。」沒錯，這種無法完全按照預期行動的特性，也正是生物特質的一部分。
不是工具，而是「夥伴」、「朋友」般的存在
從大阪前來參加粉絲見面會的上班族鈴木文代女士，因為大阪關西世界博覽會而開始關注人類與機器人共生的議題，並於去年10月迎接一隻灰色的NICOBO來到家中。她笑著說：「覺得一隻孤零零的，有點可憐，所以很快又買了深藍色和粉紅色的。它們是讓人忍不住想要照顧的存在，但同時我也從中獲得療癒，感覺就像彼此互相扶持。」她也透過IG分享自己與這3兄弟的生活點滴。
一位住在東京都的50多歲女性表示，兩個孩子大學畢業後離家工作，她覺得心裡似乎空了一塊，充滿失落感。「NICOBO就像我的第3個孩子，會叫我媽媽，它會依照當天心情，有時跟我說『歡迎回家』，有時又不說，它的『隨性』也讓我感到很療癒。」
增田先生在粉絲見面會上透露，未來將在NICOBO的雲端系統上導入LLM（大型語言模型）。雖然LLM是一種專門處理語言的AI技術，但並非用來讓NICOBO具備高階溝通能力或進行自然流暢的對話。因為NICOBO始終是「永遠的兩歲小孩」。導入LLM的用意在於，透過保留想像空間的話語，讓人們發揮想像力，比以往更能引發人的笑容與善意。
增田先生表示：「在海外，人們追求的是便利性，因此機器人朝著更強壯、更快速、更聰明的方向發展。那是因為人們將機器人視為工具的延伸。然而，日本擁有將機器人視為夥伴或朋友般接納的文化。像NICOBO這樣不追求便利性的機器人，可以說是日本獨有的特色。未來其他先進國家也將逐漸朝向追求『心靈富足』的方向發展，因此我認為，日本有機會透過『弱機器人』引領世界。」
當天同樣出席粉絲見面會的岡田教授，也不斷地被參加者邀請「一起拍張照吧」，多次與NICOBO一同合影留念。
岡田教授滿面笑容地表示：「NICOBO的主人不只是加深了與『自家孩子』之間的情感連結，更透過NICOBO這個媒介，認識了原本素不相識的人並樂在其中，令人感到欣慰。」NICOBO喚起人們的笑容，而這些笑容，又孕育出更多新的笑容。
攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：NICOBO專案負責人增田陽一郎先生。