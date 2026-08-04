太宰治《人間失格》為何在海外大受歡迎？──榮登韓國暢銷榜，引起年輕人共鳴的「丑角」心理

韓國出版界之謎

根據韓國出版社「民音社」編輯部的相關人士表示，以世界文學全集系列發行的《人間失格》至今已加印至142刷，銷量突破60萬冊。據說出版社當初別說是暢銷，連銷量成長都未曾期待，對於2021年起突然大賣感到十分驚訝。韓國出版界將此視為前所未有的現象。

距離在韓國首次被翻譯已經超過20年，但當初的評價不佳。別說是經典名著而享譽盛名，反而因主角漫無目的地虛度光陰、過著非生產性且陰暗頹廢的生活，被嚴厲批評為「陰鬱沉悶的故事」。

然而，這本書近年卻深深吸引了20～30多歲的年輕讀者的心，大受歡迎。繼民音社版本之後，筆者翻譯的韓文版也於今年5月由「時間與空間社」全新出版。這本小說為何如今會躍升為暢銷書，本文將從讀者群的深層心理與小說本身的魅力這2個觀點來進行探討。

2030現象

最近，韓國出現了「2030世代」這個詞，用來統稱20多歲與30多歲最為活躍的年齡層。他們超越了單純的「世代」，被當作一種「現象」來解讀。

這個世代出生在韓國已變得富裕的時期，因此未曾體驗過貧窮，但從小卻被迫捲入無止境的競爭當中。此外，他們更是在經濟進入低成長期之際，踏入社會的世代；這也是一個即便擁有高學歷與技能，求職卻極為嚴峻的「辛苦世代」。

與其為了未來努力存錢，他們更重視當下的生活品質，抱持著強烈的「YOLO（You Only Live Once：人生只有一次）」價值觀。即使上班，也不會將公司視為「能待一輩子的地方」。職場不過是實現自我與維持生計的手段，並不打算將整個人生奉獻給公司，極度重視工作與生活的平衡（Work-Life Balance）。雖然被稱為「智慧型世代」，但有時也會被上一代批判「缺乏飢渴精神」。

然而，他們一旦沉迷於某件事，便會展現出令人驚嘆的投入程度。比起將時間浪費在自己覺得毫無意義的聚會上，他們更傾向於將精力投注在自我成長與啟發。在終身雇用概念早已消逝的時代，唯一能依靠的只有自身的「實力」，為了建立強大的自我，他們不惜傾注全力。

這樣的生存之道也體現在文學消費上。韓國國內，最積極購買與消費單行本及文學作品的正是「2030世代」。根據文化體育部的統計，該世代占了書籍購買量的40～45％，電子書領域更高達60～70%。

此外，以2019年上映的動畫電影《HUMAN LOST 人間失格》與2021年的電視劇《人間失格》為契機，帶動了書籍的買氣，自2021年起便成功擠入暢銷書行列。再加上透過社群網路（SNS）與YouTube的二次擴散，更讓這股熱潮加速攀升。