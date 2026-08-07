平價夜行列車能否重現江湖？新型特急與「翌晨抵達」的新幹線接連登場

近來，JR東日本的「Luna Azul」、JR東海的「東海道Lumière Express」，以及其他夜間運行的新列車等相關消息接連傳出。昔日馳騁全日本的寢臺特急「藍色列車」早已消逝於歷史舞台，近年日本夜行列車的主流，已然轉為提供高級精緻服務的郵輪式列車。在此背景之下，票價親民且輕鬆愜意的夜行列車能否重現江湖？

投入新的夜行列車，JR三社的目的何在？ 這些列車背後各自蘊含著何種經營策略？首先，預定運行「Luna Azul」的JR東日本說明如下： 「以創造鐵道旅行的樂趣與雀躍期待等體驗價值為核心，挖掘長距離列車的潛在需求，回應包含外國旅客在內的體驗型消費趨勢，並透過與地方的共同創造，實現嶄新的觀光振興，此為本次投入新列車運行之目的。」（企業溝通部門）

「東海道Lumière Express」的夜間停靠示意圖。名稱採用法語意為「光」的「Lumière」一詞，寓意清晨日光與一日之初，但亦令人聯想到1964年新幹線通車之初便已運行的「光號」（Hikari）。（JR東海提供） 另一方面，JR東海則說明新幹線史上首度運行夜行列車「東海道Lumière Express」的目的如下： 「繁忙時期，連結首都圈、中京圈與關西圈的移動需求高漲，加上住宿費用節節飆漲，夜間移動的需求與日俱增，因此提供有別於一般日間的移動選項。同時也希望確認東海道新幹線若將移動與休息合而為一，究竟存在多少需求。」（東京公關室）

主要行駛於關西與中國地方的「WEST EXPRESS銀河」，亦是活用既有車輛改造而成。（JR西日本提供） 而領先同業推出「WEST EXPRESS 銀河」的JR西日本，則說明其意圖如下： 「在人口減少的時代裡，目的在於開拓嶄新需求。此列車定位介於日間運行的親民觀光列車，與令人難以高攀的豪華郵輪式列車之間，讓乘客得以輕鬆搭乘，一圓『嚮往遠方』的憧憬夢想，同時為擴大西日本地區的交流人口貢獻心力。」（企業溝通部門） 那麼未來是否可能進一步擴大運行範圍，甚至催生出更多的新列車？ 「雖然尚未確定具體的行經路線與運行範圍，但已經開始展望運行區域的擴展，今後將從各種角度持續檢討研議。同類型的新列車目前亦無具體計畫，將視利用狀況評估研究。」（JR東日本） 「本次僅於特定日期實施一班限定列車，將在確認利用狀況、乘客意見與運行課題之後，綜合判斷今後的列車安排方式。」（JR東海） JR西日本則婉拒回應此議題。