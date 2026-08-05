追悼東野圭吾：無人能想到的詭計——推理小說不朽經典《嫌疑犯X的獻身》背後的故事

日本推理文壇代表性作家東野圭吾日前辭世。小說雜誌《ALL讀物》曾連載其代表作《嫌疑犯X的獻身》，此次請到曾任該雜誌總編輯的羽鳥好之，回顧東野圭吾私下的一面，以及其作品的魅力。

我的腦海中現在浮現的只有「巨星殞落」這四個字。或許有人會覺得，這個說法相當具有時代感，但對於長年從事小說出版工作的我而言，這是最貼切的形容了。東野圭吾一生留下超過100部著作，累計銷量突破1億冊，是名副其實的暢銷作家。他不僅長年引領日本大眾小說界，在美國、中國等世界各地也擁有廣大的讀者群。然而就在今年夏天，東野圭吾驟然辭世。 我從未實際負責過東野先生的作品，與他也稱不上有太深的交情。不過，身為出版其代表作「伽利略系列」的出版社一員，也曾有幸與他見面交流。感念東野先生曾給予的厚意，也懷著失去一位偉大作家的深切失落，在此寫下這篇文字。

「我要讓大家看到一個從來沒有人想過的詭計」 《嫌疑犯X的獻身》是東野先生的代表作，同時也是日本推理小說界公認的經典，曾刊載於文藝春秋發行的小說雜誌《ALL讀物》。連載期間擔任總編輯的我，每個月都滿心期待地收到約莫30頁的稿件，但故事走向完全無法預料，也讓我忍不住急著想要知道後續的發展。在派對或銀座的酒吧與東野先生碰面時，我總會向他分享自己對連載內容的感想。有一天，東野先生對我說了這麼一句話： 「我要讓大家看到一個古今東西、前所未有、從來沒有人想過的詭計。」他說這句話時，表情盡是自信與篤定。 詭計正是推理小說的精髓所在，而作家的自信背後則藏著一股野心：試圖創造出任誰都猜不到的詭計，讓全天下推理迷大吃一驚。 聽他這麼說，我很高興。其實，不只是我與責任編輯，文藝春秋全公司都對這部作品寄予厚望，希望東野先生這次能如願拿下直木賞。當時，東野先生早已是暢銷作家，唯獨直木賞，儘管曾數度入圍，最後都與獎項擦身而過。 之後問世的作品果然令人驚嘆。故事描述一名過著孤獨人生的數學家，為了掩蓋一對住在隔壁的母女所犯下的殺人案，與大學時代的好友兼競爭對手——天才物理學家（也就是大家熟悉的破案天才伽利略）展開一場鬥智。而故事的關鍵，竟是再犯下另一起殺人案製造假象，以掩蓋原本的案件。這個出乎意料的詭計讓我打從心底震驚，也深深折服於這部推理作品的完成度。 然而，這部作品的魅力並不僅止於此。數學家為了一個平常只是點頭打招呼的鄰居，為何會不惜殺人呢？這個最大的謎團才是整部推理小說的關鍵，其中也蘊含了作品想探討的深刻主題。借用東野先生的話，作品傳遞的訊息是「最大的謎團其實是人心」。而作品對人性深刻的洞察，正足以讓讀者信服這一點，這也是這部名作真正的魅力所在。 《嫌疑犯X的獻身》最終榮獲了直木賞。當時我擔任評選會的主持人，就連過去對東野作品評價一向較為嚴格的文壇重量級評審，也都給予了高度肯定；而很早就看出其價值的平岩弓枝女士，更是盛讚這部作品蘊含的深度。以此為契機，東野先生進一步擴大了讀者群，一舉站上日本小說界的頂尖地位。此後20年來，始終無人能撼動他的地位。這樣的紀錄，前所未見。