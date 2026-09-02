北齋的「巨幅達摩」：江戶街頭娛樂孕育出的感性

享譽世界的日本浮世繪大師葛飾北齋，承襲了昔日江戶街頭各式表演與庶民娛樂的DNA。其中最能鮮明展現這一點的，便是他親自化身為表演者，在眾多觀眾面前揮毫繪製巨幅達摩。

在約120張榻榻米大小的畫紙上表演 北齋於1760年（寶曆10年）出生於兩國，當時那裡是江戶各式庶民娛樂場所最為集中的地方。1849年（嘉永2年），他則在同樣盛行街頭表演與各式庶民娛樂的淺草離世。 據說北齋一生搬家將近100次，但似乎多半是在兩國與淺草之間搬來搬去。無論住在哪裡，想必都能聽見附近各式娛樂場所傳來的三味線與太鼓聲，還有街頭表演引起的陣陣歡呼。如果他不喜歡如此的喧鬧，應該也不會一直住在這一帶。 事實上，北齋曾親自化身為表演者，以誇張吸睛的手法大展身手，贏得了觀眾的滿堂喝采，此事亦廣為人知。 1817年（文化14年）10月5日，為了一睹北齋現場繪製巨幅達摩的表演，一大早人們便陸續湧入了名古屋大須附近的西掛所（現為本願寺名古屋別院）。眾人手中拿著的「引札」，也就是現在的宣傳單，正是北齋親自為這場活動所繪製的。寺院門前還擺起了攤販，現場宛如祭典般熱鬧。

北齋親自繪製的活動宣傳單（名古屋市博物館藏） 寺院境內鋪著一張長約18公尺、寬約10.8公尺，相當於120張榻榻米大小的巨幅畫紙。過了中午，境內已擠滿了人潮，主角北齋帶著一眾弟子走上畫紙，正式登場。

猿猴庵《北齋大畫即書細圖》（名古屋市博物館藏）

以5個米袋拆解製成的畫筆 首先，北齋將稻草紮成的特製畫筆沾上墨汁後，用力拉出了一道粗粗的線條，再於末端往上一勾收筆。接著，他在線條左右兩側各畫上一個圓弧，然後在最初那道彎曲線條的下方添上一筆，觀眾這才看出那些分別是鼻子、眼睛與嘴巴，原來畫的是一張臉。之後，每畫下一筆，大家便看出是耳朵、頭部或胸口，圍觀的群眾一邊七嘴八舌地聊著，一邊興致勃勃地欣賞這場現場作畫表演。 使用的畫筆除了以5個米袋拆解製成之外，北齋還會視情況換用棕櫚製成的筆或竹掃帚。弟子們也忙進忙出，有的為達摩的衣服上色，有的擦去多餘的水分。轉眼間，達摩的模樣已清楚浮現。

猿猴庵《北齋大畫即書細圖》（名古屋市博物館藏） 到了傍晚，終於大功告成。眾人將畫作拉到約有13公尺高、事先搭好的木架上，為這場表演畫下句點。隔天，北齋在畫上題寫「北齋戴斗」，當天也吸引了大批民眾前來觀看。巨幅達摩宛如船帆一般，迎風鼓起、隨風飄動，引來觀眾陣陣喝采。

猿猴庵《北齋大畫即書細圖》（名古屋市博物館藏） 以上敘述出自當地尾張藩士，同時也是浮世繪師的高力種信所作的紀錄──《北齋大畫即書細圖》。高力種信又號猿猴庵，比北齋小6歲。 一般而言，繪畫創作應會排除雜念與外界干擾，靜心沉思，專注面對畫紙。然而，當時的北齋卻將滿場觀眾的掌聲與歡呼化為自己的力量，完成了這幅作品。與其說是藝術家，他更像是一名技藝精湛的街頭表演者。