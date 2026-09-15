東海道新幹線個人包廂睽違23年再度回歸：打造適合工作與休息的搭乘體驗

東海道新幹線個人包廂睽違23年再度回歸：打造適合工作與休息的搭乘體驗觀光旅遊 財經
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兼顧隱私與安全性
東海道．山陽新幹線即將推出的全新最高級艙等「Supreme Class」，是東京至新大阪區間睽違23年再次回歸的包廂服務。
私人獨立包廂「Cabin」分別設置於N700S列車（16節車廂編組）的7號車與10號車，各有一間。其中，7號車採可調式座椅與沙發面對面的配置，可供兩人使用；10號車則為單人專用。包廂門配備電子鎖及自動上鎖功能，旅客可使用搭乘時的交通IC卡或QR Code解鎖，兼顧個人隱私與安全性。
車內平板電腦可用來調整座椅傾斜度、燈光、空調及車內廣播的音量等。另有不限使用時間的專用Wi-Fi網路、抑制聲音外洩至周圍的座位喇叭、大型桌面、電源插座等設備。
2027年度，預計將增加半包廂式的「Seat」，配備附電子鎖的包廂門與大型包覆式座椅，座椅可旋轉，讓兩位旅客面對面乘坐。
價格部分，以東京至新大阪區間為例，如果使用網路預約系統「Smart EX」訂購7號車的雙人包廂，單程票價每人約6萬790日圓；如訂購10號車的單人包廂則為4萬2390日圓。而預訂7號車包廂，若有同行者同室，同行者必須持有該班列車有效的車票與特急券方可搭乘（普通車自由席、指定席、綠色車廂皆可）。順道一提，目前東京至新大阪區間的「希望號」（Nozomi）普通車自由席為1萬3780日圓、普通車指定席為1萬4720日圓、綠色車廂為1萬9590日圓（以上皆為一般時段之票價）。
外界認為，東海道新幹線追求「Supreme Class」舒適度此舉的背後，乃是考量到2036年後，磁浮中央新幹線（品川至名古屋區間）正式通車，極有可能流失重視速度的乘客，因而希望提升東海道新幹線在乘車體驗上的附加價值。
那麼，預計主要客群是哪些人呢？
JR東海說明：「由於接獲旅客反應希望享有比綠色車廂更舒服、設備更新穎、更高服務品質的乘車環境，因此決定導入兼具隱私與品質的高級艙等座位。目標客群除了來自國外的旅客，也包含想要在車內好好放鬆、無須在意旁人目光的旅客」（東京廣報室）。對於在意周遭目光的藝人、知名運動選手來說，無疑是難能可貴的空間吧。
此外，負責山陽新幹線營運管理的JR西日本亦表示：「我們認為，對於追求比綠色車廂更具隱私與高品質服務的乘客而言，這將成為一個全新的選擇」（企業溝通部），並對這項新價值的提案寄予厚望。
連喜愛搭飛機的老闆們也樂見其成？新幹線「包廂」的優勢
兩家公司皆強調「隱私」與「高品質」，其中「隱私」有個特別值得一提的設備，亦即各包廂皆有專屬Wi-Fi環境，這也是全球首度將此項新技術應用於鐵路車輛上。列車車窗裝設支援5G行動通訊的透明玻璃天線，以維持通訊品質穩定。由於包廂完全獨立且網路訊號穩定，旅客可以安心自在地進行線上會議。
至於「高品質」，包廂這個獨立空間本身，便會讓人感受到與眾不同的特別與優越感。正如公司企業中，唯有社長等高階管理層才能分配到獨立辦公室一樣，擁有專屬的獨立空間，可以說是一種身分地位的象徵。
一家總部位於東京的大型企業祕書透露：
「我們公司的社長與會長出差大阪時只搭飛機，他們似乎很喜歡在VIP專用貴賓室辦妥手續後，直接由專人引導前往登機門，長官們似乎很享受這些尊榮禮遇。有一次出差，我告知社長只能安排乘坐新幹線綠色車廂時，他當下明顯露出了不悅的表情。我將這件事報告主管，主管卻說：『要是以前那種包廂的話，他一定會很開心吧。』因此，新幹線重新推出的獨立包廂，說不定反而會讓他們躍躍欲試呢。」
當然，對忙碌的老闆們而言，新幹線包廂絕不僅是沉浸於優越感的空間。在搭車的同時可以進行線上會議、透過通話向相關部門下達指令、集中精神閱讀極密資料等，優點不勝枚舉。
順帶一提，筆者在20多歲時，曾為了湊熱鬧體驗過100系綠色車廂的包廂。因為當時可使用「回聲號」（Kodama）專用的綠色車廂回數券，價格划算，於是便從東京一路搭乘至掛川。
列車出發後雖然心情很興奮，但也伴隨著享受奢侈的緊張感與單獨一人的孤寂感，經過小田原後便開始感覺無趣了。由於包廂位於雙層列車的下層，視野不怎麼好，這可能也是讓人無聊的原因之一吧。我還記得抵達掛川時，反而有種鬆了一口氣的感覺。現在回想起來，其實當時的自己既無追求「隱私性」的必要，也並非是能輕鬆享受「高品質」的身分。
JR東日本除了「Gran Class」（特等車廂），亦將全面拓展「商務專用」服務
提到新幹線的頂級服務，絕對少不了JR東日本的「Gran Class」。
「Gran Class」於2011年3月，隨著東北新幹線E5系「隼」號（Hayabusa）通車而誕生。每節車廂僅設置18個座位，採用1＋2配置的可調式電動座椅。之後陸續於2015年推廣至北陸新幹線、2016年推廣至北海道新幹線、2019年則推廣至上越新幹線。
有些車廂內有專任服務人員，提供輕食與各式飲品含酒類，有些車廂則僅提供座位區。2022年，前者進行了車內服務改版，將輕食改為可由日式或西式料理擇一的「精緻餐點」。
搭乘東京至新青森區間的「Gran Class」，如欲享有輕食與飲品服務，在車票與特急券之外，需另支付1萬3600日圓。一般時段的單程總額為3萬1180日圓。
關於「Gran Class」的目標與迄今評價，JR東日本表示：「我們的初衷是希望為商務旅客打造一個放鬆的空間，讓他們抵達目的地後能更有精神地專心面對工作，也希望中高齡旅客能在旅途中獲得滿足，並留下美好回憶。這些寬敞舒適的座椅為眾多乘客帶來了『沈穩自在的私人空間』體驗」。（企業溝通部）。
東北新幹線新型列車E10系預計於2030年度內上線營運，雖然目前公布的規劃尚未納入Gran Class，不過，預計將在車內空間推出嶄新的設計。
「我們將導入配備全新功能的服務，以進一步提升『有效運用搭乘時間』的價值。座位採2＋2配置，並搭配有助提高工作效率的桌面與座位分隔板等，這將會是現有『Train Desk』（提供給普通車指定席乘客工作或讀書用）的升級版。」（同）
除了「舒適」與「放鬆」外，能夠專注處理商務工作的空間，亦將成為旅客的全新選擇。
過往各新幹線主要透過加開班次來提升運量，盡力滿足乘客對於大眾交通工具「隨時可搭乘」的需求。而JR各公司的新措施，可說正是為了回應現今乘客「享受搭乘體驗」、「搭乘時間運用的高度自由」等日益多元且高度化的需求，進而採取的經營策略。
（※本文所列運費與各項費用，皆以2026年8月當時為準。）
標題圖片：東海道．山陽新幹線「Supreme Class」的單人包廂（JR東海提供）