東海道新幹線個人包廂睽違23年再度回歸：打造適合工作與休息的搭乘體驗

兼顧隱私與安全性

東海道．山陽新幹線即將推出的全新最高級艙等「Supreme Class」，是東京至新大阪區間睽違23年再次回歸的包廂服務。

私人獨立包廂「Cabin」分別設置於N700S列車（16節車廂編組）的7號車與10號車，各有一間。其中，7號車採可調式座椅與沙發面對面的配置，可供兩人使用；10號車則為單人專用。包廂門配備電子鎖及自動上鎖功能，旅客可使用搭乘時的交通IC卡或QR Code解鎖，兼顧個人隱私與安全性。

車內平板電腦可用來調整座椅傾斜度、燈光、空調及車內廣播的音量等。另有不限使用時間的專用Wi-Fi網路、抑制聲音外洩至周圍的座位喇叭、大型桌面、電源插座等設備。

2027年度，預計將增加半包廂式的「Seat」，配備附電子鎖的包廂門與大型包覆式座椅，座椅可旋轉，讓兩位旅客面對面乘坐。

價格部分，以東京至新大阪區間為例，如果使用網路預約系統「Smart EX」訂購7號車的雙人包廂，單程票價每人約6萬790日圓；如訂購10號車的單人包廂則為4萬2390日圓。而預訂7號車包廂，若有同行者同室，同行者必須持有該班列車有效的車票與特急券方可搭乘（普通車自由席、指定席、綠色車廂皆可）。順道一提，目前東京至新大阪區間的「希望號」（Nozomi）普通車自由席為1萬3780日圓、普通車指定席為1萬4720日圓、綠色車廂為1萬9590日圓（以上皆為一般時段之票價）。

外界認為，東海道新幹線追求「Supreme Class」舒適度此舉的背後，乃是考量到2036年後，磁浮中央新幹線（品川至名古屋區間）正式通車，極有可能流失重視速度的乘客，因而希望提升東海道新幹線在乘車體驗上的附加價值。

那麼，預計主要客群是哪些人呢？

JR東海說明：「由於接獲旅客反應希望享有比綠色車廂更舒服、設備更新穎、更高服務品質的乘車環境，因此決定導入兼具隱私與品質的高級艙等座位。目標客群除了來自國外的旅客，也包含想要在車內好好放鬆、無須在意旁人目光的旅客」（東京廣報室）。對於在意周遭目光的藝人、知名運動選手來說，無疑是難能可貴的空間吧。

此外，負責山陽新幹線營運管理的JR西日本亦表示：「我們認為，對於追求比綠色車廂更具隱私與高品質服務的乘客而言，這將成為一個全新的選擇」（企業溝通部），並對這項新價值的提案寄予厚望。



左：包廂電子鎖可使用交通IC卡或QR Code解鎖。右上：車廂內平板除了可調整座椅傾斜度、燈光等之外，也可訂購飲料與點心。右下：設置獨立包廂的車廂出入口，將掛上「Supreme Class」標誌（圖片皆由JR東海提供）