可靜音熊鈴、長距離驅熊噴霧，乃至AI攝影機：不斷進化的防熊對策

可靜音熊鈴、長距離驅熊噴霧，乃至AI攝影機：不斷進化的防熊對策社會 生活 自然環境
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熊鈴亦在進化：具備靜音鎖、電子音效甚至發光功能
「叮鈴、叮鈴」
每走一步便發出聲響的熊鈴，是登山健行時用來驅趕熊隻最常見且隨手的防護用品。由於熊具有避免與人類遭遇的習性，因此發出聲音告知其存在被認為是有效的手段。
環境省亦呼籲，在熊隻棲息地活動時應確認出沒情報，儘量結伴同行，並攜帶鈴鐺或收音機等能發出聲音的物品。
位於東京神保町的戶外裝備店「Sakaiya Sports總店」，在靠近入口顯眼處設立了防熊用品專區，陳列著各式各樣設計風格的熊鈴。市區等不需響鈴時可止音的附靜音鎖款式、帶有時髦裝飾的款式，或是結合哨子的類型等，提升實用便利性的商品正逐漸增加。
營業主任菅慎也表示：「許多顧客會綜合考量外觀設計、聲音響亮程度與功能性來選購。」不僅是登山客，甚至連因環境調查等原因需入山的企業也會大量採購，有時甚至會銷售一空。
亦有能以大分貝播放狗吠聲、警報聲、鈴聲等大電子音量的設備。此類產品屬於需要時按下按鈕發聲的類型，並配備發出強光以進行威嚇的功能。
驅熊噴霧須確認性能
出沒於都市區域的「都市熊（Urban Bear）」等不怕人的熊隻存在，也正成為嚴重的問題。若萬一遭遇熊隻，驅熊噴霧便成為「最後的手段」。這類噴霧能近距離朝熊隻臉部噴射源自辣椒的刺激成分等，藉此暫時壓制其攻擊或靠近。
在Sakaiya Sports，陳列著一組價格從6000多日圓到將近2萬日圓不等的商品。店內亦有標榜噴射距離達12公尺的新商品，以及附帶練習用噴霧的組合套裝。據說即使價格不菲，前來購買的登山健行者依然絡繹不絕。
噴霧因產品不同，其噴射距離、時間與擴散方式等皆有所差異，因此購買時的確認至關重要。環境省於2026年8月向驅熊噴霧製造商與銷售商提出了關於成分、噴射距離／時間、噴射模式、噴射機制／安全裝置及使用期限等方面的建議性能要件。此外，消費者廳亦建議購買者等應確認產品標示為「驅熊用」，並裝備於緊急時能立即拿取的隨手之處。因為一旦關鍵時刻無法發揮預期功能，將攸關性命安全。
驅熊噴霧無法攜帶登上飛機。若搭乘空路前往熊隻棲息區域，需考量租借或於當地採購等方式。
降低「遭到襲擊時」的重傷程度
亦出現了試圖降低遭到襲擊時受害程度本身的構想。這是因為熊隻造成的創傷大多集中於臉部與頭部，容易演變成攸關性命的危急情況。
秋田大學於9月宣布將啟動「熊創傷重症化減輕專案」。據悉除了推廣遭遇熊隻時的防禦姿勢外，也將開發帽子、手套等配戴於身上以保護身體的「減災用品」。
目前已有多家公司銷售能抵禦熊爪傷害的防護服等產品。
利用AI與感測器偵測「易出沒地點」
避免「相遇」的技術亦在持續進化。此類技術利用數位設備掌握並分享熊隻頻繁出沒的地點，以防止遭遇熊隻。
將搭載AI（人工智慧）的攝影機安裝於曾有出沒紀錄的地點等處以監視熊隻。部分地區已導入相關機制，一旦掌握熊隻動向，便會透過廣播或電子郵件通知有需求的民眾。
將目擊情報累積記錄於地圖上的網站，正於各都道府縣陸續建置中。雖然「熊隻出沒地圖」、「Kumadas」等各地擁有各自獨特的名稱，但能在網站上查詢熊隻出沒紀錄的功能大致相同。地方政府官方網站的防熊專區中亦提供連結與使用說明。
以地方政府的公布資訊及專用攝影機情報等為基礎、彙整全日本出沒狀況的「Kumap」、「Fast Bear」等服務也已陸續上線。
亦有利用氣味的驅避用品
亦有利用熊隻敏銳的嗅覺、以氣味將其驅離的商品。這些是使用了狼尿、乾燥海星以及辣椒成分「辣椒素」等所製成的驅避用品。
另一方面，妥善管理食物與廚餘等可能吸引熊隻的氣味、避免外洩亦十分重要。在露營場地等場所，亦推薦使用強化密閉功能的垃圾袋等。
在北海道與長野等住宅區防熊歷史悠久的地區，亦推行了如加固住宅區垃圾集中處的門扉、使熊隻無法翻鬧廚餘等巧思。長野縣輕井澤町的NPO法人Picchio，便推出了熊隻在物理上無法打開、結構堅固的垃圾桶「Bear Smart Box」。
防熊對策已進入不僅僅是靠「熊鈴」，而是需準備各式用品的時代。然而，任何工具都不是萬能的。正確理解其功能與極限，並改變人類自身的行為模式以避免遭遇，才是最根本的防禦之策。
【資料】
- 讓悲慘重傷者歸零。《熊創傷重症化減輕專案》（秋田大學）
- 為確保施工現場安全 導入AI熊隻偵測系統（PR TIMES）
- 面向居民的Kumap
- 熊隻出沒地圖速報FASTBEAR
- 驅熊噴霧性能相關建議要件（環境省）
- 防熊受害垃圾桶「Bear Smart Box」正式開始販售
- 防熊防護服開始預售
標題圖片：不僅用於戶外與登山，亦為防範出沒於市區而熱銷的防熊用品（PIXTA）