可靜音熊鈴、長距離驅熊噴霧，乃至AI攝影機：不斷進化的防熊對策

熊鈴亦在進化：具備靜音鎖、電子音效甚至發光功能

「叮鈴、叮鈴」

每走一步便發出聲響的熊鈴，是登山健行時用來驅趕熊隻最常見且隨手的防護用品。由於熊具有避免與人類遭遇的習性，因此發出聲音告知其存在被認為是有效的手段。

環境省亦呼籲，在熊隻棲息地活動時應確認出沒情報，儘量結伴同行，並攜帶鈴鐺或收音機等能發出聲音的物品。



款式各式各樣的熊鈴，亦有附帶靜音鎖的款式（nippon.com編輯部）

位於東京神保町的戶外裝備店「Sakaiya Sports總店」，在靠近入口顯眼處設立了防熊用品專區，陳列著各式各樣設計風格的熊鈴。市區等不需響鈴時可止音的附靜音鎖款式、帶有時髦裝飾的款式，或是結合哨子的類型等，提升實用便利性的商品正逐漸增加。

營業主任菅慎也表示：「許多顧客會綜合考量外觀設計、聲音響亮程度與功能性來選購。」不僅是登山客，甚至連因環境調查等原因需入山的企業也會大量採購，有時甚至會銷售一空。

亦有能以大分貝播放狗吠聲、警報聲、鈴聲等大電子音量的設備。此類產品屬於需要時按下按鈕發聲的類型，並配備發出強光以進行威嚇的功能。



陳列著各式防熊用品的「Sakaiya Sports」（nippon.com編輯部）