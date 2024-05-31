3400×1480mm的小宇宙——蘊藏在日系獨特規格輕型貨車中的無窮魅力

與日本人生活緊密相連的「輕型小貨車」

雙人座輕型小貨車的座位後方配備有大型載貨空間，方便運用於各種行業，包括農漁業、庭園造景業、建築業、酒品販賣店、機車店等。由於輕型車整體尺寸較小，即便是狹窄的巷弄也能輕鬆通過，而車後方置物空間之寬敞更是令人驚豔！



大發HIJET是輕型小貨車中最具代表性的車款。排氣量660cc以下，最大載重量為350kg ©DAIHATSU

輕型小貨車不僅可大量裝載農用貨櫃或啤酒箱等箱形物品，也可載運長條形建材及機車。由於輕型車的稅金、保險、高速公路通行費、消耗品等駕駛成本較低，對使用者來說相對具有經濟效益。日本民眾暱稱它為「輕卡」，因為它實用性高，同時廣泛應用於日常生活中。



輕型小貨車是農漁業不可或缺的重要工具車（PIXTA）

舉個輕型小貨車高實用性的例子來看。目前日本國內貨車暢銷車款為豐田HILUX，雖然HILUX有較大車身，但輕型小貨車則擁有比HILUX更加寬敞的置物空間。

HILUX車身長534公分、寬185.5公分。而輕型小貨車則小於長340公分、寬148公分的範圍內，HILUX大約是輕型小貨車的1.6倍。然而，對比兩者的貨板平台長度，HILUX僅156.5公分，輕型小貨車卻長達203.3公分。另外，對比貨板平台寬度來看，HILUX約138公分，輕型小貨車則為141公分。無論從哪個角度來比較，輕型小貨車皆能更有效率地運用其載貨空間並提升實用性。

近幾年，日本的輕型小貨車在美國和澳洲大受歡迎，當地人暱稱它為「Kei Truck」或「Mini Truck」。由於日本車製作技術精良、加上小而美的精巧設計，對於經常要在偌大牧場和農場裡移動的使用者來說兼具了機動性與經濟效益，而其「操控靈敏且經濟實惠」的特性亦備受使用者喜愛。

有數據顯示，越來越多人注意到這類型車款。根據日本警視廳於2024年3月1日公布的《依車款別之遭竊車輛狀況》資料顯示，輕型小貨車遭竊數量較前一年大幅增加。排名前十者除了熱門車款豐田Alphard系列和Land Cruiser系列，輕型小貨車的鈴木CARRY系列與大發HIJET也分別佔了第六、七名。雖然這不是值得炫耀的排名，但據說背後原因是因為輕型小貨車在北美和澳洲廣受青睞之故。

此外，輕型車也受到喜愛日本客製化車款的消費者歡迎，被認為是「象徵日本的酷炫汽車文化」。