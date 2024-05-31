3400×1480mm的小宇宙——蘊藏在日系獨特規格輕型貨車中的無窮魅力

3400×1480mm的小宇宙——蘊藏在日系獨特規格輕型貨車中的無窮魅力財經 觀光旅遊 生活
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與日本人生活緊密相連的「輕型小貨車」
雙人座輕型小貨車的座位後方配備有大型載貨空間，方便運用於各種行業，包括農漁業、庭園造景業、建築業、酒品販賣店、機車店等。由於輕型車整體尺寸較小，即便是狹窄的巷弄也能輕鬆通過，而車後方置物空間之寬敞更是令人驚豔！
輕型小貨車不僅可大量裝載農用貨櫃或啤酒箱等箱形物品，也可載運長條形建材及機車。由於輕型車的稅金、保險、高速公路通行費、消耗品等駕駛成本較低，對使用者來說相對具有經濟效益。日本民眾暱稱它為「輕卡」，因為它實用性高，同時廣泛應用於日常生活中。
舉個輕型小貨車高實用性的例子來看。目前日本國內貨車暢銷車款為豐田HILUX，雖然HILUX有較大車身，但輕型小貨車則擁有比HILUX更加寬敞的置物空間。
HILUX車身長534公分、寬185.5公分。而輕型小貨車則小於長340公分、寬148公分的範圍內，HILUX大約是輕型小貨車的1.6倍。然而，對比兩者的貨板平台長度，HILUX僅156.5公分，輕型小貨車卻長達203.3公分。另外，對比貨板平台寬度來看，HILUX約138公分，輕型小貨車則為141公分。無論從哪個角度來比較，輕型小貨車皆能更有效率地運用其載貨空間並提升實用性。
近幾年，日本的輕型小貨車在美國和澳洲大受歡迎，當地人暱稱它為「Kei Truck」或「Mini Truck」。由於日本車製作技術精良、加上小而美的精巧設計，對於經常要在偌大牧場和農場裡移動的使用者來說兼具了機動性與經濟效益，而其「操控靈敏且經濟實惠」的特性亦備受使用者喜愛。
有數據顯示，越來越多人注意到這類型車款。根據日本警視廳於2024年3月1日公布的《依車款別之遭竊車輛狀況》資料顯示，輕型小貨車遭竊數量較前一年大幅增加。排名前十者除了熱門車款豐田Alphard系列和Land Cruiser系列，輕型小貨車的鈴木CARRY系列與大發HIJET也分別佔了第六、七名。雖然這不是值得炫耀的排名，但據說背後原因是因為輕型小貨車在北美和澳洲廣受青睞之故。
此外，輕型車也受到喜愛日本客製化車款的消費者歡迎，被認為是「象徵日本的酷炫汽車文化」。
活用在休閒生活上、擁有無窮可能性
現今日本輕型車的使用習慣正在改變，它優異的實用性完美融入日本人的日常生活，而最近幾年，也有越來越多的年輕使用者駕駛輕型車去從事釣魚、露營等戶外活動。除了高人氣的特殊塗裝車款外，也有其他豐富多元的功能可供選擇，如擁有分時四驅系統（Part-Time 4WD）或控制輪胎速度差異的差速器鎖（Differential lock）等「農業用等級」功能車款，可提升在崎嶇道路上的駕駛性能，進而暢行無阻。
儘管輕型車是最小型的多功能車款，但它擁有許多外部零件，如輪胎、輪圈、消音器、減震懸吊系統、空力套件等，可根據個人喜好安裝享受客製化樂趣。
由於輕型小貨車可讓使用者加以活用並往自己的興趣及嗜好多元發展，在世界各地廣受歡迎。日本在客製化這一塊可說是領先全球，無論使用者想要嘗試任何不一樣的風格，客製化車款皆可完美搭配客戶需求。以下介紹的即是充分運用輕型小貨車貨板空間的日本獨特客製化風格。
應用於戶外活動的高底盤貨車人氣竄升
隨著近年來戶外活動的盛行，有越來越多人將輕型小貨車作為休旅車使用。這種高底盤設計正是順勢將越野車四輪傳動的特色融合到輕型小貨車的小巧車身中的巧妙呈現。
底盤部分採用升降式減震懸吊系統來抬升車輛高度，當面對崎嶇道路時，大直徑越野輪胎能更加暢行無阻。有些客人也會要求客製化具有越野元素的防護設備或LED燈條等，來強調野性形象。它那深受國外卡車迷喜愛的可愛酷炫外觀、可裝載各式戶外用品的貨板空間、及靈敏的駕駛性能，在在將輕型小貨車的魅力發揮到了極致。
貨板搭配帳篷式遮雨棚，充滿野地風情
「Bug-truck」是來自青森縣的汽車銷售公司Car Factory Tarbow旗下的車款。此車款配備了多功能帳篷套組，因此備受戶外休閒愛好者青睞。車款名字的由來，是因其蓋上遮雨棚的車身貌似一隻昆蟲（Bug）而得名。
在貨板上安裝好分離式框架，並且蓋上帳篷式的遮雨棚，如此一來，輕型小貨車的貨板便可迅速轉換成私人居住空間。
無論從事衝浪、釣魚、露營等戶外休閒活動皆相當舒適自在。此款帳篷式遮雨棚採耐用的牛皮帆布材質，並由師傅精心手工縫製而成。透過高底盤套組、防護設備、車頂置物架等配件，便能打造出狂野的越野風格。這種風格相當適合喜歡刺激的戶外活動愛好者。
使用奢華國產檜木打造山林小木屋
日本露營車市場已推出多種在基礎車型上運用輕型小貨車小而美的設計概念而開發的車款。其中，靜岡縣汽車經銷商「三島大發」所製造及銷售的原創輕型露營車款「Quokka」，即因其獨創設計而廣受矚目。
本車款是將大發HIJET貨車後方載貨空間運用隔板改裝成箱型的房間，開關設計則搭配有上下雙開式後門及兩側的滑門，內部則採露營車設計。
最具特色的是小木屋風格的內部裝潢，採用靜岡縣所產「富士檜木」的珍貴原木製作而成。室內可感受到木材帶來的溫暖，透過改變四個木箱的配置，變換成床鋪或榻榻米模式。另外也可加裝空調或相關鋰電池設備來提升舒適度。
北美風格之最迷你的卡車露營車
「Mini Pop Parakeet」是神奈川縣卡車露營車專賣店「MYS MYSTIC」所販售的露營車款，它將輕型小貨車的載貨空間安裝獨創的露營風外殼，打造出居住空間。其舒適和宜居的特性媲美傳統露營車，充滿野性戶外美式風格的設計正是風靡眾人的魅力所在。
外部採用鋁製建材的水平彈出式設計，整體感覺與正宗北美露營車如出一轍，宛如迷你版本！
它有兩種使用方式，卸下可拆式外殼便可做輕型小貨車使用，反之，安裝好外殼即成為露營車。內部空間有3人份的床位、餐廳、與設備齊全的廚房，也可彈性選擇安裝所需家電，如鋰電池設備、冷氣、暖氣、冰箱等，種類相當多元。
載貨平台安裝DIY自製外殼，打造移動式住宅
車主將自己DIY製作的露營式外殼安裝到輕型小貨車上的做法，已悄然地在愛好留宿車中者之間形成一股風潮。
這些車輛被稱為「移動式住宅」或「旅行式住宅」，使用者通常會把生活空間裝設於後方載貨平台上，搭配輕型小貨車的機動性，自由自在到各地旅行。它的成本遠低於市售露營車，還可以根據喜好客製化內裝及外觀。這項日本獨有文化可適用海內外露營車生活，現今正以輕型小貨車款為中心漸漸形成一股流行風潮。
日本引以為傲的汽車文化
輕型小貨車的廣泛應用，早已成為日本民眾生活中不可或缺之物。從商業用途到戶外休閒，它的實用性有增無減，許多年輕使用者將它視為「日本引以為傲的汽車文化」。在車身尺寸僅340x148x200公分的空間內，應對工作至休閒嗜好各種不同面向仍顯游刃有餘，充滿著無限的可能。
標題圖片：CAR FACTORY TERBOW的「Bug-truck」車款配備多功能帳篷套組 ©CAR FACTORY TERBOW