又大又便宜！富山灣的螢烏賊豐收：原本擔心會受到能登半島地震影響，沒想到三月的漁穫卻是去年的17倍

又大又便宜！富山灣的螢烏賊豐收：原本擔心會受到能登半島地震影響，沒想到三月的漁穫卻是去年的17倍觀光旅遊 飲食 生活
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肥美＆鮮味濃厚，比去年便宜3成！
富山灣春天的代表性活動「捕撈螢烏賊」，有著驚人的豐收量記錄。2023年的總漁獲量為418噸，這是從1953年有紀錄以來，最慘淡的數字。不過今年3月1日解除定置漁網禁令後，光一個月就達到約1200噸的收穫量。是去年同月（70噸）的17倍，可說是前景看好。
目前還不知道往後能不能維持這樣的水準，不過富山縣農林水產綜合研究中心（滑川市）的水產研究所表示，觀察從解除禁令前的其他捕撈作業的混獲情況，以及調查船的調查結果，可以預測到6月為止，本季的漁獲量將達2200噸以上的大豐收。
想當然耳，通路價格也大幅下降了許多。說到豐洲市場4月上旬的富山產螢烏賊的批發價，一盤（300～400克）煮熟的是400～700日圓（中位數500日圓）。去年4月上旬是800～2300日圓（中位數1500日圓），便宜了3成。再者，市場相關人士之間，都說富山產的品質絕佳，可謂「又大又肥美，鮮味濃厚」。
兵庫擁有日本第一的漁獲量，但富山最具知名度
日本的螢烏賊是從洄游日本海的群體當中捕撈，先煮熟或冷凍後，再出貨到各地。富山產的尤其聞名，但其實兵庫縣的日本海側、濱坂港、香住港等但馬地區的產量更多。
為什麼一提到螢烏賊，富山產的更令人印象深刻呢？原因就在於這個時期會出現在富山灣沿岸的「擱淺」景象深具影響力。螢烏賊棲息在近海水深約200公尺的海底，牠們會為了產卵，用傍晚到夜晚這段時間來到海面，隨後如其名，發出藍色的光芒。而部分螢烏賊會被沖上岸，造成「擱淺」景象，使得沿岸浮現無數藍色光芒，這便是春天代表性的景色。在富山灣用定置漁網將之一網打盡的捕撈行動，也被列入觀光船的參觀行程中，非常受歡迎。
另一方面，由於兵庫縣是在近海用水底拖網捕魚，螢烏賊從海底被撈上來時會衰弱，因此鮮少會在水面上發光。
而且兵庫產的螢烏賊是在雌雄混雜的狀態下撈起，富山灣卻只有產卵期的肥美雌烏賊，捕撈地距離港口也近，因此能迅速出貨也是一大強項。廚師也大讚：「富山產的無論新鮮度還是滋味都出類拔萃。」
不向能登半島地震屈服，從史上最低的欠收反轉
今年新年發生了最大震度7級的能登半島地震。富山灣漁港設施也因此蒙受地裂、地層下陷等損害，並且因為海底地形產生變化，導致定置漁網破損的港口。有些人悲觀地認為「今年也很難捕螢烏賊了吧…」，但結果卻是大豐收。同縣的水產研究所解釋箇中理由：「是因為洄游日本海的烏賊群很龐大，以及富山灣的海流、水溫等海洋環境，適合烏賊群造訪。」
說起來，富山灣的螢烏賊漁獲量原本就不穩定。1990年代前期，該地曾經創下全年將近4000噸的產量，可是最近10年平均只有1300噸，豐收和欠收反覆不定。儘管去年欠收，卻也不能保證「今年同樣慘淡」。無論如何，這對災區都是明朗的好消息。同時，我們也要向設法將港口機能和漁具修復到能夠捕撈螢烏賊的富山漁業相關人士致上敬意。
即使在鮮魚店，也能平價買到富山產
至於流通狀況，看到擺在鮮魚店的螢烏賊，應該有不少人覺得「今年又大又便宜」吧？
往年兵庫產的螢烏賊無論流通量和價格都相對穩定。在今年4月上旬的豐洲市場上，一盤是300～450日圓（中位數350日圓），與去年相當。不只比富山產的要便宜，流通量也更穩定，所以也常會批到超市等量販店。
富山產的螢烏賊主要適合用在餐廳，畢竟如果價位像去年那麼高，量販店的採購難以出手。但是像今年般漁獲豐收，情況就不同了。據豐洲的拍賣人所說：「當富山產的批發價一變成500日圓，多數來批貨的超市，都會改批富山產的來代替兵庫產。」
輕鬆享用肥美的螢烏賊美味吧
筆者分別買了3月下旬兩個產地捕撈的螢烏賊來做比較。雖然也有個體差異，不過這個富山產的有6克左右，兵庫產的則是3克，幾乎差了一倍。此外，富山產的飽滿肥美，也有濃厚的鮮味。
順帶一提，富山產的螢烏賊之所以肥美的謎團尚未解開。只不過，同縣的水產研究所表示：「很有可能是因為富山灣的水溫與成為餌的浮游生物，很適合螢烏賊成長的關係。」
螢烏賊配醋味噌或醬油是最普遍的吃法，但筆者問過築地場外市場的鮮魚店後，據說「沾加了醬油的蛋黃後，也很好吃」。螢烏賊應用範圍廣，還可以做成碎肉泥、茶碗蒸或炊飯，用橄欖油和蒜頭一起拌炒後，也很適合做成義大利麵。
就帶著支持災區的想法，將豐收的富山產螢烏賊納入今晚的菜色當中吧。
標題圖片：在築地鮮魚店拍下的塞滿盒子的富山產螢烏賊（筆者攝影）