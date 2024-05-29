又大又便宜！富山灣的螢烏賊豐收：原本擔心會受到能登半島地震影響，沒想到三月的漁穫卻是去年的17倍

春天的滋味──螢烏賊的季節到來。富山灣是著名的螢烏賊產地，但2023年時，卻創下有史以來最低的漁獲量，原本很擔心會受到新年發生的能登半島地震影響，沒想到3月開始設置的定置漁網卻創下佳績。東京豐洲市場（江東區）一連好幾天進了大量的螢烏賊，以平易的價格販售。

輕鬆享用肥美的螢烏賊美味吧 筆者分別買了3月下旬兩個產地捕撈的螢烏賊來做比較。雖然也有個體差異，不過這個富山產的有6克左右，兵庫產的則是3克，幾乎差了一倍。此外，富山產的飽滿肥美，也有濃厚的鮮味。 順帶一提，富山產的螢烏賊之所以肥美的謎團尚未解開。只不過，同縣的水產研究所表示：「很有可能是因為富山灣的水溫與成為餌的浮游生物，很適合螢烏賊成長的關係。」

在自家試吃比較的富山縣產螢烏賊（左）與兵庫縣產（右）。肥美程度不同（筆者攝影） 螢烏賊配醋味噌或醬油是最普遍的吃法，但筆者問過築地場外市場的鮮魚店後，據說「沾加了醬油的蛋黃後，也很好吃」。螢烏賊應用範圍廣，還可以做成碎肉泥、茶碗蒸或炊飯，用橄欖油和蒜頭一起拌炒後，也很適合做成義大利麵。 就帶著支持災區的想法，將豐收的富山產螢烏賊納入今晚的菜色當中吧。

螢烏賊不只能做成日式料理，用在義大利麵等西餐也是絕配（PIXTA） 標題圖片：在築地鮮魚店拍下的塞滿盒子的富山產螢烏賊（筆者攝影）