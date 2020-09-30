水果效應？！日本研究人員發現弱化新型冠狀病毒的水果

近日，奈良縣立醫科大學的研究人員發現，傳統的治療藥物柿鞣質或可在防止新冠病毒感染中發揮有效作用。

一種對抗新型冠狀病毒的全新方法浮出水面。日本人古來就從尚未成熟的柿子中榨取被稱為 「柿澀」的澀汁，或用來染布，或用作治療燒燙傷、緩解宿醉不適感的藥物。近日，奈良縣立醫科大學的研究人員公佈，柿鞣質（單寧）液具有抑制新型冠狀病毒傳染力的效果。

9月15日，奈良縣立醫科大學的伊藤利洋教授和矢野壽一教授召開記者會，宣佈他們的研究小組在人類唾液和其病毒的混合液中加入高濃度柿鞣質後，成功抑制了病毒活性。實驗中，研究人員發現，在混合液中加入柿鞣質10分鐘後，病毒的活性降低到了原始的萬分之一水準。換言之，已幾乎失去了傳染力。

不過兩位教授在記者會上也提醒大家，實驗結果並不意味著單純食用柿子就可以抵禦病毒。同時，他們表示今後將進一步開展實驗，得出鞣質在人類口腔內抑制病毒的機制以及必要量；此外，他們還打算與企業合作，嘗試開發像口香糖或糖果那樣可以長時間停留在嘴裡的含鞣質成分的食品。

撰文：nippon.com（原文英文）

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